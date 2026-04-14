Los niños con trastornos del neurodesarrollo presentan más sufrimiento emocional

Un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa alerta de que los niños con trastornos del neurodesarrollo, y en especial las niñas, presentan mayor sufrimiento emocional, un impacto que también acusan con fuerza sus familias.

Según el trabajo, esto se puede manifestar a través de síntomas de depresión, ansiedad y agresividad, y en los casos de más de dos trastornos simultáneos, se agravan los problemas en las relaciones sociales y las dificultades de atención, informa la Fundación La Caixa en un comunicado de este miércoles.

La investigación ha contado con la participación de cerca de 300 familias de Catalunya con niños de entre 6 y 12 años, con o sin diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo, como trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL), dislexia, discalculia y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

La doctora de la Universitat de Barcelona (UB) y autora del estudio, Mari Aguilera, ha apuntado que, después de la pandemia había evidencias de que había aumentado la prevalencia e incidencia de enfermedades mentales, por lo que se preguntaron "cómo podía estar impactando este malestar en niños con trastornos del neurodesarrollo y sus familias".

Análisis

Una de las aportaciones "clave" del estudio es el análisis conjunto de 4 áreas del desarrollo (lectura, cálculo, lenguaje oral y atención-conducta), que ha permitido detectar una alta comorbilidad: casi la mitad de los niños con trastornos del neurodesarrollo presentan 2 o más de ellos.

El estudio también alerta sobre un impacto emocional "más severo" en las niñas, especialmente en casos de comorbilidad, ya que presentan más síntomas de ansiedad, depresión y somatización, así como más conductas de transgresión de normas.

La doctora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y también autora del estudio, Nadia Ahufinger, ha apuntado que muchas niñas "tienden a camuflar sus dificultades para adaptarse a expectativas sociales muy exigentes", un esfuerzo sostenido que puede acabar agravando su sufrimiento emocional.

Las familias

Las conclusiones del trabajo indican que las familias que tienen niñas con dos o más trastornos del neurodesarrollo son las que presentan niveles más elevados de depresión y de dificultades en su regulación emocional.

"Las familias no han sido solo informantes sobre sus hijos e hijas; han sido también protagonistas del estudio", ha destacado Ahufinger, que señala que muchas relataban que nadie les había preguntado nunca cómo se sentían ellas emocionalmente.

El perfil de los participantes mostró un "fuerte sesgo de género" (el 88% eran madres), lo que, según las investigadoras, pone de manifiesto la carga emocional y de cuidados que siguen asumiendo mayoritariamente las mujeres.

En las entrevistas llevadas a cabo, las familias han expresado "dificultades en la gestión de las propias emociones y una notable sobrecarga emocional".

El caso de Ivana

Una de las participantes en el estudio fue Ivana, madre de una adolescente con dislexia que no fue diagnosticada hasta segundo de primaria, y a quien años después también diagnosticaron trastorno del lenguaje y discalculia.

"En lo académico tiene muchas dificultades, sobre todo con las lenguas, la ortografía y la historia, y en el aspecto social también le afecta y a menudo prefiere hacerse invisible por miedo a ser juzgada", ha relatado.

En su caso, tras el diagnóstico pudieron afrontarlo con la reeducación, pero insiste que "no todas las familias se lo pueden permitir, y esto también es un agravio comparativo".

En esta línea, las investigadoras coinciden en la necesidad de replantear las intervenciones porque los datos indican que estos niños están sufriendo, pero también indican que hay que incorporar a las familias dentro de los tratamientos porque, sin ese apoyo, "la carga emocional es insostenible".