El Clínic publica una guía para atender a las personas trans: "El profesional debe dirigirse al paciente por su género sentido, aunque no sea el mismo que el de la tarjeta sanitaria"

El Hospital Clínic de Barcelona ha publicado una guía de atención a la salud de las personas trans. Se trata de un documento pionero que establece criterios unificados para garantizar una atención respetuosa, segura, inclusiva y libre de discriminaciones. Esta guía nace alineada con la ley 13/2025 sobre los derechos de las personas LGTBI y la erradicación de la LGTBI-fobia. "Esta guía busca dar una atención sanitaria de calidad y respeto a las personas trans. A veces, por falta de conocimiento, los sanitarios podemos dear una sensación de falta de sensibilidad", ha dicho Rita Pons, enfermera clínica del Institut Clínic de Neurociències.

Hace un tiempo, una mujer trans ingresó en el Hospital Clínic y los sanitarios decidieron ponerla en una habitación individual, ya que fenotípicamente tenía rasgos masculinos. Sin embargo, ella se quejó porque deseaba estar en una habitación compartida con otra mujer. Este caso se valoró en el comité de ética del centro sanitario y fue el que impulsó la guía que este martes se ha presentado en el hospital.

El documento surge, así, de la detección de diversas situaciones donde había que reforzar la sensibilidad, el conocimiento y los criterios compartidos entre profesionales. Aspectos como el uso correcto del nombre sentido, la comunicación respetuosa, la confidencialidad o la gestión de situaciones específicas de hospitalización —como la mencionada— habían generado dudas o disparidad de prácticas.

"Queremos dotar a los sanitarios de una guía con objetivos y aclaraciones de lo que debemos hacer y lo que no para disminuir la discriminación de colectivo trans", ha dicho por su parte Deborah Moreno-Alonso, médica paliativista en el Àrea de Suport Integral en Càncer. Junto a estas dos médicos se encontraba también la paciente Noa Florensa, paciente trans del Hospital Clínic. "Yo hice la transición en el Clínic. Hice un tratamiento previo hormonal y una vaginoplastia. Estuve en una habitación individual y para mí el trato fue maravilloso", ha contado Florensa, mostrando así que cada persona es única y cada situación conviene ser analizada individualmente.

Esta guía sanitaria ha sido impulsada por el Grupo de Diversidad del Clínic y validada por la Comisión de Igualdad, la Comisión de Salud y Género y el grupo Queer-Clínic, garantizando una mirada transversal y ajustada a la normativa vigente.

A todo el personal del Clínic

Esta guía recoge una serie de recomendaciones que debe seguir todo el personal del hospital, de cualquier categoría profesional, así como situaciones y comportamientos que hay que evitar. El documento incorpora recomendaciones prácticas sobre lenguaje, registro del nombre sentido, actitud en la acogida, gestión de situaciones sensibles, confidencialidad y asignación de espacios de hospitalización, así como pautas sobre qué hay que evitar para prevenir discriminaciones o tratos inadecuados.

Entre otros, se recomienda que, ante el ingreso de una persona trans, hay que remarcar que se debe "aplicar escrupulosamente el principio de igualdad en el acceso a los servicios sanitarios y el respeto de la identidad de género sin admitir discriminaciones, estigmatizaciones o exclusiones de ningún tipo". Una de las cosas que "nunca" debe hacer el profesional es ignorar los pronombres (él, ella, elle) con los que se identifica la persona por el hecho de que su tarjeta sanitaria muestre otra información. También hay que evitar hacer preguntas sobre el cuerpo, genitales o intervenciones quirúrgicas de la persona a no ser que sea estrictamente necesario.

"Cuando una persona trans acuda con una necesidad relacionada con su proceso de transición y no tienes claro el protocolo a seguir, dirígite a los profesionales formados en el tema. No lo envíes automáticamente a los servicios de psiquiatría", recoge la guía, quien también señala que la asignación de las habitaciones de hospitalización para las personas trans será teniendo en cuenta el género sentido del paciente.