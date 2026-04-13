Los radiólogos, figura clave ante la sospecha de maltrato infantil: "En muchos casos no hay signos visibles"

El Traumatismo No Accidental (TNA), conocido comúnmente como maltrato infantil en lactantes y niños pequeños, constituye "una causa relevante" de morbimortalidad y continúa siendo una realidad infradiagnosticada. La Radiología es una pieza clave en la detección precoz para ayudar a la protección de menores ante la sospecha de maltrato, según especialistas de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM).

"El TNA es mucho más frecuente de lo que pensamos. En muchos casos no hay signos visibles, y el niño pequeño no puede explicar lo sucedido. En este contexto, la imagen médica aporta datos objetivos fundamentales para orientar el diagnóstico y poder proteger al menor. Por ello, el papel fundamental del radiólogo en la sospecha y confirmación de estos casos", explica, como la doctora Elena Calabuig, ponente del 38 Congreso de la SERAM que se celebrará del 20 al 23 de mayo en Valencia.

Tomografía o radiografía

Cuando existen hallazgos sospechosos en pruebas como la tomografía computarizada (TC) craneal o radiografías, el radiólogo refleja en su informe conclusiones explícitas que obligan a descartar un posible TNA. En algunos centros y secciones han elaborado un comité con protocolo de actuación que activan en caso de sospecha que incluye el ingreso hospitalario del menor para garantizar su seguridad y la realización de estudios complementarios, como resonancia magnética (RM), serie ósea completa, exploración oftalmológica y pruebas analíticas.

Según la doctora Calabuig, "las pruebas de imagen proporcionan evidencia objetiva y documentada, con implicaciones clínicas y legales, que permite sustentar la sospecha diagnóstica y facilita la toma de decisiones médicas. En muchos casos, estos informes pueden ser determinantes en procedimientos judiciales, donde los radiólogos actúan como peritos", indica la especialista.

Protocolo estructurado

Para mejorar la detección y el abordaje de estos casos en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, desde 2019, se ha implantado un comité multidisciplinar hospitalario con un protocolo estructurado que coordina la actuación de diferentes especialidades médicas, así como profesionales del ámbito social y jurídico.

El estudio de imagen se adecúa según sospecha e incluye técnicas como TC craneal, resonancia magnética cerebral y espinal, serie ósea completa y resonancia magnética corporal

Este protocolo ha permitido, señala, incrementar la detección de casos sutiles que previamente podían pasar desapercibidos; agilizar la realización de pruebas de imagen; mejorar la coordinación entre servicios; incorporar nuevas técnicas diagnósticas avanzadas, como la virtuopsia, procedimiento forense no invasivo que utiliza técnicas de imagen avanzadas, principalmente tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM), para examinar el cuerpo de un fallecido.

Además, el estudio de imagen se adecúa según sospecha e incluye técnicas como TC craneal, resonancia magnética cerebral y espinal, serie ósea completa y resonancia magnética corporal, lo que permite identificar lesiones no visibles mediante técnicas convencionales, detallan los especialistas.

Evidencia científica

La sospecha de maltrato infantil, acentúa SERAM, implica la participación coordinada de múltiples profesionales, entre ellos especialistas en Radiología Pediátrica, Urgencias, UCI Pediátrica, Traumatología Infantil, Cirugía Infantil, así como médicos forenses, trabajadores sociales y autoridades judiciales.

"La Radiología no solo contribuye al diagnóstico, sino que también respalda la actuación clínica con evidencia objetiva, refuerza el abordaje multidisciplinar y contribuye al objetivo fundamental: la protección del menor", concluye la doctora Calabuig. La experiencia demuestra que la implantación de protocolos estructurados y comités multidisciplinares es esencial para garantizar una respuesta eficaz, mejorar la detección precoz y asegurar la protección de los niños en situación de vulnerabilidad, zanja.