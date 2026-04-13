Corrigen una escoliosis severa a una paciente de 80 años con una técnica pionera: "Me sentí muy bien al verme caminando a los pocos días"

El equipo quirúrgico del Centro Médico Teknon de Barcelona, liderado por el doctor Christian Morgenstern, director del Morgenstern Institute of Spine en Centro Médico Teknon, ha intervenido con éxito a una paciente de 80 años afectada por una escoliosis degenerativa dorsolumbar severa. El caso, que presentaba una curvatura de 57º en la zona lumbar y 42º en la dorsal, ha sido resuelto mediante la técnica ACR (corrección de columna anterior) en dos tiempos. Esta intervención avanzada, empleada en muy pocos hospitales en España, permite tratar columnas rígidas y anquilosadas de forma mucho más respetuosa que la cirugía abierta tradicional, explica el centro.

Antes de la operación, la paciente padecía un intenso dolor que le impedía el descanso nocturno pese a tomar altas dosis de analgésico. Además, la deformidad progresiva empezaba a comprometer su capacidad respiratoria debido a la opresión sobre el pecho y el esternón: "Me despertaba a las dos horas y ya no podía conciliar el sueño. Dejé de ir al gimnasio, cada vez andaba menos y las infiltraciones ya no me hacían nada", explica.

Estable y orientada

La aplicación de una estrategia en dos tiempos permitió una recuperación récord, reseña el Centro Médico Teknon. Además, la paciente solo necesitó un día de observación en la UCI "hemodinámicamente estable, despierta, desintubada y orientada únicamente por precaución para observación".

Al segundo día de la operación, ya estaba en planta y al sexto día, recibió el alta hospitalaria, "un tiempo récord", se enfatiza, para una cirugía de esta envergadura. "Me sentí muy bien al verme caminando por la clínica a los pocos días. Ahora salgo a andar dos o tres kilómetros por la mañana y otros tantos por la tarde", relata la paciente.

Una vida normal

En el control de las seis semanas posteriores, la paciente ha abandonado por completo la medicación analgésica y realiza una vida normal. "Poder ver a una paciente de 80 años planear un viaje a una boda solo un mes después de haber sido operada de una escoliosis severa es el mejor indicador del éxito de estas técnicas menos invasivas", concluye el especialista.

La intervención, detalla el centro, se dividió en dos tiempos quirúrgicos para maximizar la seguridad. En una primera fase, se realizaron abordajes mínimamente invasivos por vía anterior y lateral para rectificar parcialmente la columna, por lo que se logró reducir la curva lumbar de 56º a 39º de forma inmediata. Esta corrección previa permitió que la segunda fase, realizada por vía posterior, fuera mucho menos agresiva y pudiera ejecutarse de forma percutánea.

Una anatomía compleja

Para garantizar la seguridad "en una anatomía tan compleja", donde las vértebras presentaban rotaciones tridimensionales y pedículos muy finos, se usó tecnología de neuronavegación y TAC intraoperatorio (O-Arm). Estas herramientas permiten una colocación milimétrica de los implantes y minimizan el riesgo de lesiones nerviosas o vasculares, se desgrana. En casos como este, este tipo de tecnologías "juegan un papel clave", añade el centro.

La intervención, indica el centro, demuestra que la edad avanzada no es un factor de exclusión para recuperar la calidad de vida

"En las rotoescoliosis complejas como esta, la anatomía puede ser muy variable y compleja, puesto que las vértebras están muy rotadas en un espacio tridimensional. Además, los pedículos (pequeñas estructuras óseas en forma de 'pie' o tallo que salen de la parte posterior del cuerpo vertebral) pueden ser displásicos, muy finos o muy frágiles. La neuronavegación con el TAC intraoperatorio permite una colocación mucho más segura de los tornillos transpediculares en anatomías tan complejas al ofrecer imágenes en las 3 dimensiones anatómicas", señala el doctor Morgenstern.

La intervención, finaliza el centro, demuestra que la edad avanzada no es un factor de exclusión para recuperar la calidad de vida, y ofrece una alternativa a pacientes que anteriormente eran considerados de alto riesgo para la cirugía clásica. El éxito de intervenciones complejas como esta se apoya "en una sólida base científica y de investigación constante" por parte del equipo del Morgenstern Institute of Spine, se añade. La organización internacional AO Spine ha distinguido recientemente al médico con el premio al 'Mejor Artículo de 2025' publicado en el Global Spine Journal (GSJ), una de las revistas científicas de cirugía de columna más prestigiosas del mundo.