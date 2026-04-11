Síndrome de Cushing
Els endocrinòlegs alerten de fins a tres anys de retard en el diagnòstic de la 'malaltia del cortisol'
La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición adverteix de la importància de la detecció precoç d'aquest trastorn minoritari caracteritzat per l'excés de cortisol
Els endocrinòlegs destaquen alguns tractaments nous que permeten millorar el control de la secreció de cortisol i els símptomes de la patologia
Excés de pèl, augment de pes, cansament extrem, depressió, problemes a la pell, alteracions del son o 'cara de lluna plena', un rostre arrodonit, inflat i sovint enrogit... són alguns dels símptomes més freqüents entre els qui pateixen la síndrome de Cushing, una malaltia rara deguda a una exposició excessiva i crònica al cortisol, una hormona secretada per les glàndules suprarenals i que és necessària per viure. Permet respondre a situacions estressants i afecta la majoria dels teixits corporals. Aquest dimarts, la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN) adverteix que el diagnòstic d'aquest trastorn es demora més d'un any en la majoria dels casos i arriba a superar els tres, en d'altres.
La majoria dels símptomes que pateixen les persones amb aquesta síndrome es produeix per l'hipercortisolisme que ha tingut lloc durant la malaltia. Encara que aquest excés de cortisol es controli i aquesta síndrome es curi, moltes seqüeles poden persistir al llarg del temps, assenyala la societat. La probabilitat de reversió d'aquestes seqüeles, després del control de l'hipercortisolisme, és més gran com més precoç sigui el tractament.
Tumor benigne
L'origen de la síndrome de Cushing, descriu la SEEN, pot ser un tumor a la hipòfisi -una petita glàndula de la mida d'un pèsol situada a la base del cervell (sella turca) que actua com la 'glàndula mestra' del sistema endocrí- o a les glàndules suprarenals i, encara que menys freqüent, en altres òrgans. De vegades, es duu a terme la resecció del tumor benigne que provoca l'excés de cortisol i, en el cas del carcinoma suprarenal o altres tumors fora de la hipòfisi o la suprarenal, de vegades, es necessiten altres tractaments complementaris.
"Encara que hi hagi una millora després del tractament, poden persistir seqüeles amb un gran impacte en la qualitat de vida com la hipertensió, la diabetis mellitus, l'osteoporosi, la pèrdua de massa muscular, alteracions cognitives, ansietat i depressió", explica el doctor Pablo Jesús Remón Ruiz, secretari de l'Àrea de Neuroendocrinologia de la SEEN.
Seguiment mèdic
Per això, en el cas de la síndrome de Cushing, l'abordatge no acaba amb la curació inicial, sinó que és necessari un seguiment mèdic continuat amb la finalitat de detectar i tractar les possibles recidives (reaparició de la malaltia) de manera precoç i disminuir així la probabilitat de seqüeles. A més, és fonamental l'abordatge multidisciplinari i el tractament en centres especialitzats en la malaltia que permetin disposar de diferents especialistes per tractar la patologia i les seves seqüeles.
D'altra banda, els endocrinòlegs assenyalen que les persones amb síndrome de Cushing han de mantenir un estil de vida saludable i fer exercici físic aeròbic, de flexibilitat i de força juntament amb una alimentació variada, equilibrada i saludable. Aquesta malaltia també pot afectar a nivell psicològic. Molts pacients, a més de símptomes físics, presenten ansietat, depressió, irritabilitat, alteracions del son i dificultats de concentració o 'boira mental'.
Els canvis físics
Ana Pacheco Rodríguez, presidenta de l'Associació Nacional de síndrome de Cushing, que es commemora cada 8 d'abril, insisteix que els canvis físics visibles en la imatge corporal com a causa de la malaltia també afecten els pacients i poden provocar aïllament social. La síndrome es caracteritza per 'cara de lluna plena', obesitat de distribució central que afecta la cara, el coll i l'abdomen o atròfia muscular de les extremitats.
"La incomprensió de l'entorn i el retard en el diagnòstic contribueixen de vegades a crear un sentiment de frustració i soledat", assenyala Pacheco Rodríguez, que ressalta la importància que els pacients acudeixin a associacions on poden trobar suport emocional, informació fiable i acompanyament durant tot el procés d'una malaltia rara, poc coneguda i freqüentment infradiagnosticada entre la població general, els metges i els professionals sanitaris.
Pel que fa als últims avenços, els endocrinòlegs destaquen alguns tractaments nous que permeten millorar el control de la secreció de cortisol i els símptomes de la patologia. A més, en línia amb la European Society of Endocrinology (ESE) i el seu projecte EndoCompass, la SEEN advoca per continuar investigant per disposar de nous tractaments que permetin trobar solucions diverses per a pacients i clínics i individualitzar l'atenció prestada a les persones amb aquesta malaltia a través de teràpies dirigides.
