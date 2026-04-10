Residentes en formación
Metges de Catalunya pide reunirse con Salut para analizar la situación de los MIR tras las muerte de dos residentes
El sindicato Metges de Catalunya, acompañado de la Asociación MIR España, pedirá a la Conselleria de Saluit de la Generalitat una reunión para analizar la situación de los médicos en formación después del suicidio de un residente el pasado febrero y de la muerte de otro recientemente. Metges de Catalunya lamenta estas muertes y advierte que la medicina es una "profesión de riesgo" en un mensaje en X.
El sindicato señala que el cuidado y el control del bienestar físico y psicológico de los facultativos es "una medida de seguridad y protección para los mismos profesionales y los pacientes" y espera poder definir junto con la consellería herramientas "de detección y prevención". La organización también recuerda la alteración emocional que suponen las muertes de compañeros para los equipos asistenciales.
Una de las medidas que la organización plantea poner sobre la mesa es introducir pruebas médicas y psicotécnicas periódicas, similares a la de los pilotos de avión.
Los médicos internos residentes (MIR) son profesionales que se forman como especialistas en un hospital o centro de atención primaria después de superar el grado en Medicina y un examen regulado por el Ministerio de Sanidad para acceder a esta formación en el Sistema Nacional de Salud.
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