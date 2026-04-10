El Patronato del CNIO elige a Cristina Navarro Enterría como nueva directora gerente

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha ratificado "por mayoría absoluta" la candidatura de Cristina Navarro Enterría como nueva directora gerente del centro, en una reunión extraordinaria celebrada este viernes, convirtiéndose así en la primera mujer que se pone al frente de esta dirección del CNIO.

El Patronato considera que "Cristina Navarro reúne tanto la experiencia como la capacitación técnica óptimas para un puesto de la máxima exigencia personal y profesional, ya que cuenta no solo con una sólida trayectoria como gestora, sino que también posee la capacidad de liderazgo que requiere la dirección administrativa del mayor centro de investigación en oncología de nuestro país".

Cristina es Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, y posee también el título de Experto en Gestión de Servicios Sociales de la Universidad Complutense de Madrid. Es, además, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, con las tres especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada.

Como funcionaria de carrera, posee más de 25 años de experiencia en los tres niveles territoriales de la Administración (local, autonómica y general), y ha desarrollado su actividad en todas las áreas gerenciales de las entidades del Sector Público Institucional: tramitación normativa, gestión económico-presupuestaria, recursos humanos, así como las relaciones entre departamentos y gestión de fondos europeos.

Ha ocupado cargos de la más alta responsabilidad en la Administración General del Estado, siendo Subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre los años 2023 y 2026. Actualmente, es vocal asesora del Ministerio de Hacienda.

Navarro Enterría asume la gerencia, tras la renuncia de José Manuel Bernabé Sánchez el pasado mes de febrero, tras acusaciones de presunto acoso. Bernabé tomó posesión de su cargo como gerente el 1 de septiembre de 2025, en sustitución de Juan Arroyo, quien fue cesado por el Patronato, junto a la entonces directora científica, María Blasco, por denuncias de mala gestión