La nueva estrategia de cuidados paliativos amplía la atención a los pacientes más allá de la fase terminal

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado el documento 2026-2030 para el desarrollo de la Estrategia de Cuidados Paliativos. Tras veinticinco años desde el primer Plan Nacional, señala el Ministerio, uno de los aspectos más destacados del nuevo documento es la evolución en la definición de la población diana. Los cuidados paliativos ya no se limitan a pacientes en situación terminal con un pronóstico inferior a seis meses, sino que se centran en el sufrimiento causado por la enfermedad como activador principal de la atención.

Sanidad explica que el nuevo modelo asistencial responde a "una realidad epidemiológica ineludible": el 75% de los fallecimientos en España se producen actualmente por enfermedades crónicas que generan necesidades paliativas. El documento destaca que, mientras el cáncer representa un 25% de estas muertes, las enfermedades no oncológicas -como las demencias, las insuficiencias de órgano o la fragilidad avanzada- suponen ya el 50%, lo que establece una proporción de dos casos no oncológicos por cada caso de cáncer.

Pacientes no oncológicos

El Ministerio explica que esta tendencia se ve impulsada por el progresivo envejecimiento de la población, que ha elevado la prevalencia de personas adultas con necesidades paliativas a niveles de entre el 1,4% y el 1,6% de la población general. El grupo más numeroso de pacientes ya no es el oncológico, sino el compuesto por personas con multimorbilidad y fragilidad avanzada, quienes a menudo enfrentan procesos de deterioro más largos y oscilantes que requieren un soporte integral mucho antes de la fase final de la vida, sostiene este departamento.

Un pilar fundamental de la nueva estrategia es el impulso de la identificación precoz de personas con necesidades paliativas en todos los niveles del sistema de salud. Además, la nueva estrategia pone un foco especial en la población infantil y adolescente con la cobertura paliativa desde la etapa prenatal o la garantía de una transición "no precipitada" hacia los recursos de adultos para jóvenes de entre 19 y 24 años, evitando la ruptura del vínculo terapéutico en momentos críticos. Se contempla también el compromiso de garantizar el acceso a la educación mediante aulas hospitalarias y apoyo domiciliario.

Zonas rurales

Para evitar ingresos innecesarios en urgencias, propone garantizar una atención continuada las 24 horas, los 365 días del año. Esto se apoyará en servicios de atención telefónica experta y el uso de la telemedicina, "especialmente vital" en zonas rurales con gran dispersión geográfica. Además, se establece la figura del profesional de enlace o enfermera gestora de casos como pieza fundamental para coordinar el tránsito del paciente entre el hospital y el domicilio.

El documento también aborda los determinantes sociales de la salud y reconoce la necesidad de combatir el sesgo de género en la evaluación del dolor -donde las mujeres a menudo deben declarar niveles de dolor más altos para ser registradas- y de visibilizar la carga emocional de las mujeres como cuidadoras informales. También se lucha contra el edadismo, asegurando que las personas mayores en residencias reciban una atención de calidad similar a la del entorno hospitalario.

Finalmente, el Ministerio apuesta por el modelo de 'Comunidades Compasivas', empoderando a la sociedad civil (vecinos, amigos y voluntarios) para que se involucren en el acompañamiento y los cuidados al final de la vida, "normalizando la muerte como parte del ciclo vital".