El menor de Santpedor infectado por tétanos ya ha salido del hospital y ha vuelto a casa

El menor que sufrió una infección por tétanos ya ha salido del hospital y ha podido volver a casa. El joven, de 17 años y vecino de Santpedor (Bages), ya hace unos días que abandonó la unidad de cuidados intensivos (uci) y ahora ya ha podido volver a su pueblo, después de superar de manera satisfactoria una enfermedad muy grave como es el tétanos. Y más si no se está vacunado, como era su caso.

En algún momento se llegó a temer por su vida, a pesar de que unas cinco semanas después de la caída, la consellera de Salut, Olga Pané, explicó en una entrevista que el chico evolucionaba satisfactoriamente, diciendo que "tenemos buenas noticias. Progresa lentamente, pero progresa hacia la mejora".

Era el 25 de marzo, y en aquel momento ya circulaba por su pueblo la noticia que había salido del peligro de muerte. En todo caso, la condición de menor ha hecho que, en todo el proceso, la información oficial que se ha facilitado haya sido realmente escasa. Ahora, dos semanas más tarde de aquella declaración, Regió7 ha podido confirmar de fuentes muy informadas que, efectivamente, el joven ha vuelto a casa recuperado.

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El joven sufrió la infección a causa de una caída accidental a mediados del mes de febrero, que le causó un importante boquete en la cabeza. Ocurrió en un lugar muy poco salubre, y con muchas posibilidades de estar infectado por la bacteria Clostridium tetani, que suele encontrarse en el suelo, en el polvo y en las heces de los animales. En el caso del joven, la condición de antivacunas de su familia facilitó que poco después del suceso, empezara a mostrar síntomas de sufrir la infección, por lo cual tuvo que ser ingresado a la Unidad de cuidados intensivos del Hospital de San Juan de Dios de Manresa.