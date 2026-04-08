Un análisis de sangre con inteligencia artificial abre la puerta al diagnóstico precoz de la lepra

Una nueva prueba de sangre, combinada con un cuestionario estandarizado y inteligencia artificial, ha demostrado potencial para identificar la lepra en etapas tempranas, lo que podría transformar el diagnóstico de la enfermedad, según una investigación de la Universidad de São Paulo (Brasil) publicada en 'BMC Infectious Diseases'.

Los investigadores evaluaron la prueba en Brasil utilizando muestras de sangre recogidas durante una encuesta poblacional sobre la COVID-19. El método demostró capacidad para detectar la enfermedad en fases iniciales, cuando los síntomas son sutiles y las pruebas tradicionales suelen fallar.

El estudio fue realizado por equipos del Departamento de Medicina Clínica, Bioquímica, Inmunología y Medicina Social de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo (FMRP-USP), con el apoyo de FAPESP.

"La lepra es una enfermedad antigua, pero aún enfrenta desafíos propios de problemas de salud que no reciben la atención prioritaria necesaria. Todavía existe una falta de tecnologías de laboratorio sensibles para el diagnóstico precoz, y muchos profesionales de la salud no están adecuadamente preparados para reconocer las primeras etapas de la enfermedad", ha explicado Filipe Lima, científico biomédico y autor del estudio.

Además, el tratamiento estándar se ha mantenido prácticamente sin cambios durante más de cuatro décadas, lo que ha contribuido a casos de fracaso terapéutico y resistencia bacteriana. Para abordarlo, los investigadores se propusieron identificar nuevos biomarcadores y herramientas de diagnóstico precoz.

Para ello, utilizaron muestras de sangre recogidas durante un estudio serológico en Ribeirão Preto durante la pandemia de COVID-19, con el objetivo de identificar personas expuestas al bacilo de la lepra y detectar nuevos casos con mayor antelación.

Cribado con inteligencia artificial

El estudio combinó dos herramientas de detección. La primera fue un cuestionario clínico denominado Cuestionario de Sospecha de Lepra (LSQ), con 14 preguntas centradas principalmente en signos y síntomas neurológicos, mejorado con un sistema de inteligencia artificial llamado 'MaLeSQs'.

La segunda herramienta fue un análisis de sangre que detecta anticuerpos contra el antígeno Mce1A, una proteína clave de 'Mycobacterium leprae' que facilita la invasión y supervivencia de la bacteria en las células humanas. Actualmente, los análisis utilizan el antígeno PGL-I, menos sensible.

"A diferencia de la prueba tradicional, que evalúa un solo tipo de anticuerpo, la nueva analiza tres clases diferentes (IgA, IgM e IgG), lo que aumenta la sensibilidad y permite diferenciar entre exposición, infección activa y contacto previo", ha explicado Lima.

Según el investigador, la prueba tradicional suele dar positivo solo en las formas más graves, cuando ya hay lesiones. "Mce1A permite identificar el contacto con el bacilo y la enfermedad activa en una etapa mucho más temprana", ha añadido.

Resultados y detección de nuevos casos

Para el estudio, los investigadores invitaron a unas 700 personas, de las que 224 completaron el cuestionario digital y 195 aportaron muestras de sangre. Todos fueron citados para una evaluación clínica presencial.

De ellos, 37 acudieron a consulta. El análisis conjunto de cuestionario, laboratorio y evaluación clínica permitió diagnosticar 12 nuevos casos de lepra, aproximadamente un tercio de los evaluados.

"Se trata de personas que no presentaban síntomas evidentes y fueron diagnosticadas gracias al proyecto", ha señalado Lima.

Según los investigadores, la prueba de anticuerpos IgM frente al antígeno Mce1A fue la más eficaz, al identificar dos tercios de los casos confirmados. La combinación del análisis de laboratorio con la inteligencia artificial alcanzó una sensibilidad del 100%, detectando todos los casos sospechosos confirmados posteriormente.

"El análisis de sangre por sí solo no confirma un diagnóstico, pero es clave para identificar a quienes deben ser evaluados por un especialista", ha aclarado el investigador.

En cuanto al coste, la diferencia respecto a las pruebas actuales es mínima. "Son técnicas muy similares, de bajo coste y fáciles de realizar. Cualquier laboratorio clínico puede aplicarlas. Lo único que cambia es la molécula analizada", ha explicado.

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Además, el estudio utilizó mapas georreferenciados para analizar la distribución de los casos, lo que reveló un patrón difuso sin concentraciones claras. "La lepra se distribuye de forma aleatoria por toda la ciudad y afecta a distintos perfiles socioeconómicos", ha concluido Lima.