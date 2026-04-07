El Govern aprueba la contratación de vacunas frente a la gripe y el virus respiratorio sincicial para la campaña 2026-27

El Govern de la Generalitat ha aprobado la contratación de vacunas y tratamientos preventivos para la campaña 2026-27 frente a la gripe y el virus respiratorio sincicial (VRS), con la previsión de adquirir 1,6 millones de dosis antigripales.

Se incluyen vacunas para la población general a partir de los seis meses de edad, distribuidas territorialmente, así como vacunas de inmunidad reforzada de alta carga antigénica y vacunas atenuadas de administración intranasal, dirigidas a niños de entre 24 y 59 meses, informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes. Las tipologías y las cantidades de las vacunas se mantienen respecto de la campaña 2025-2026, si bien el importe total del contrato es inferior a causa de la reducción de precio previsto de algunas vacunas.

La actuación garantiza la protección de los grupos de población con más riesgo de complicaciones graves, como las personas de 60 años o más, las personas con condiciones de riesgo, las mujeres embarazadas, los niños de 6 a 59 meses y los profesionales esenciales y el personal sanitario y sociosanitario.

Protección frente al virus sincicial

El Govern adquirirá 57.500 dosis del anticuerpo monoclonal nirsevimab para prevenir la enfermedad del VRS en niños, en la que será la cuarta temporada de este programa de inmunización.

El tratamiento se dirige a niños que no han tenido contacto previo con el virs, concretamente a los nacidos entre abril y septiembre de 2026 y entre octubre de 2026 y marzo de 2027. El importe total del contrato se reduce respecto a la temporada anterior a causa del ajusta de las cantidades previstas.