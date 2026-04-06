Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva

El Hospital de Sant Pau i la Santa Creu (Barcelona) ha sido el primero en Catalunya en realizar una cirugía mínimamente invasiva, que hasta ahora se hacía a corazón abierto, para recambiar la válvula mitral del corazón. La válvula mitral está situada entre las cavidades izquierdas del corazón. Permite el paso de sangre oxigenada desde la aurícula hacia el ventrículo durante el llenado (diástole) y se cierra herméticamente durante la contracción (sístole), evitando así que la sangre retroceda hacia los pulmones.

"Esta válvula a veces da problemas, de manera que se acumula líquido en los pulmones. Es un problema de salud potencialmente grave", explica a este diario Marcel Santaló, adjunto de la Unidad Funcional de Valvulopatías de Sant Pau. La insuficiencia mitral, la forma más frecuente de cardiopatía valvular, afecta a un 10% de los mayores de 75 años.

"Esta válvula a veces da problemas, de manera que se acumula líquido en los pulmones. Es un problema de salud potencialmente grave" Marcel Santaló — Adjunto de la Unidad Funcional de Valvulopatías de Sant Pau

Ahora, la Unidad de Hemodinámica del Hospital de Sant Pau ha implantado la primera prótesis que sustituye la válvula mitral de forma completamente transcatéter en Catalunya. Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza mediante una pequeña incisión en la ingle y que está indicado en pacientes con insuficiencia mitral importante.

Como explica el doctor Lluís Asmarats, adjunto a esta unidad, normalmente el tratamiento para estos pacientes es "a corazón abierto". "Pero hay bastante pacientes que tienen otras patologías y por eso no se consideran buenos candidatos de la cirugía. Hasta hace poco, estos pacientes no tenían alternativas favorables, pero ahora esta nueva intervención ahora nos proporciona hacer un recambio de la válvula mitral mediante un procedimiento percutáneo", cuenta Asmarats. Esta nueva modalidad es "menos agresiva" y la convalencia, "mucho más corta". "Con esta intervención, solo hacemos una incisión en la inguinal y la gente puede volver a su actividad habitual de manera mucho más sencilla", añade.

Qué es la insuficiencia mitral

La insuficiencia mitral es la forma más frecuente de cardiopatía valvular: afecta al 10% de los mayores de 75 años. Los casos más graves requieren medicación o cirugía y solo el 50% de los pacientes graves intervenidos sobreviven cinco años después del diagnóstico.

"Hay bastante pacientes que tienen otras patologías y por eso no se consideran buenos candidatos de la cirugía. Hasta hace poco, estos pacientes no tenían alternativas favorables" Lluís Asmarats — Adjunto a la Unidad de Hemodinámica de Sant Pau

Según el Dabit Arzamendi, director de la Unidad de Hemodinámica del Servicio de Cardiología de Sant Pau, "la cardiología intervencionista ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años, con técnicas innovadoras que se traducen en un servicio de excelencia para los pacientes". Arzamendi asegura que Sant Pau siempre ha sido "pionero" en la incorporación de los nuevos avances, como este: "el primer sistema del mundo que permite reemplazar la válvula mitral mediante un procedimiento transcatéter, es decir, mínimamente invasivo".

Procedimientos como este se llevan a cabo en hospitales de referencia y de alta complejidad, como Sant Pau, que disponen de la tecnología y de un equipo de profesionales multidisciplinar experto. Con la incorporación de esta nueva técnica, el Programa Transcatéter de Sant Pau, con más de una década de experiencia y referente en España, ofrece en su cartera de servicios la reparación y sustitución de las válvulas mitral y tricúspide del corazón, poniendo al alcance de sus pacientes los procedimientos más innovadores.

Sant Pau siempre ha sido "pionero" en la incorporación de los nuevos avances, como este

De hecho, en 2020 Sant Pau fue el primer centro de España en implantar un dispositivo transcatéter de reparación de la válvula mitral. En lo que respecta a la válvula tricúspide, en 2021 fue el primer hospital catalán en implantar un dispositivo de anuloplastia transcatéter y, en 2024, el primero de España en incorporar la sustitución completa de esta válvula.

El Programa Transcatéter de Sant Pau está encabezado por los doctores Dabit Arzamendi y Chi-Hion Pedro Li, actualmente dos de los profesionales con más experiencia y más casos en este ámbito, con más de 300 procedimientos realizados por cada uno de ellos. Además, también cuenta con una alta producción científica y es un referente en la creación de consensos nacionales y en la formación de profesionales en este ámbito.