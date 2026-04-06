Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BorrascaMisión Artemis IITráficoElecciones AndalucíaBajas laboralesJapónSant PauIránEl Bola
instagramlinkedin

Investigación internacional

La dieta rica en grasas promueve el crecimiento tumoral en el cáncer de mama agresivo

Las galletas de una abuela gallega que ya dan la vuelta al mundo: "Llegamos a hacer 14.000 al día"

El cáncer de colon será el tumor más diagnosticado en España en 2026, con más de 44.000 nuevos casos

Un ejemplo de comida prefabricada y rica en grasas.

Un ejemplo de comida prefabricada y rica en grasas. / Cathal McNaughton

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La dieta rica en grasas promueve el crecimiento tumoral en el cáncer de mama agresivo, según ha evidenciado un estudio llevado a cabo por la Facultad de Ingeniería de la estadounidense Universidad de Princeton, que ha hallado nuevos vínculos entre este tipo de alimentación y esta enfermedad oncológica.

En concreto, este trabajo, publicado en la revista especializada 'APL Bioengineering', muestra el importante papel que desempeña la grasa a la hora de hacer que algunos tipos de cáncer sean más invasivos. De hecho, cada vez hay más literatura científica que señala que estas dietas empeoran el pronóstico de los pacientes con cáncer.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores han cultivado tumores en 3D para probar cómo el cáncer de mama triple negativo, un tipo de cáncer que no responde a la mayoría de las terapias convencionales, sí lo hace a diferentes dietas. Así, han hecho pasar plasma similar al humano a través de los tumores para imitar diferentes condiciones nutricionales en el cuerpo.

Los resultados exponen que cuatro dietas mostraron poca diferencia con respecto al punto de partida, y es que los tumores permanecieron relativamente compactos. De este modo, alimentados con dietas ricas en insulina, glicerol y cetonas, crecieron aproximadamente igual que los del grupo de referencia y no formaron cavidades invasivas huecas.

Gen MMP1

Sin embargo, los alimentados con ácidos grasos y colesterol formaron pequeños apéndices huecos que se extendían hacia afuera, característicos de los cánceres agresivos. Estos crecieron aproximadamente al mismo ritmo que los demás, pero su estructura cambió y las células migraron desde el centro del tumor hacia sus bordes, a lo que se ha sumado una mayor producción de MMP1, gen asociado con la degradación del colágeno, que se correlacionó fuertemente con los cambios estructurales.

"Los cánceres agresivos tienen estos tentáculos y son los bordes de avance los que terminan invadiendo nuestros tejidos normales, llegando a un vaso linfático o sanguíneo y, luego, extendiéndose y haciendo metástasis", ha declarado la investigadora principal de este estudio y profesora de la 'Cátedra Wilke de Bioingeniería' de este centro académico, Celeste Nelson.

A juicio de los expertos, esta investigación ofrece a los científicos una nueva vía para estudiar la relación entre la dieta y el pronóstico, y un posible objetivo para el desarrollo de nuevas terapias. En este contexto, se ha hallado que los tumores modelo alimentados con una mezcla de nutrientes diseñada para simular una dieta cetogénica -que es alta en grasas y baja en carbohidratos- no resultaron más saludables que el grupo de referencia.

Noticias relacionadas y más

"Esperábamos que la dieta cetogénica fuera protectora", ha afirmado Nelson, quien ha agregado que la negativa a ello "indica varias posibilidades". "Una es que, para este tipo específico de cáncer, tal vez la dieta cetogénica podría ser protectora, pero actúa a través de otras células que no tenemos en este modelo en particular", ha explicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  2. Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
  3. Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
  4. Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
  5. Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
  6. Un choque múltiple entre un camión y dos turismos genera largas retenciones en la AP-7
  7. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  8. Renfe limita velocidades en la línea Málaga-Madrid por una 'incidencia operativa' en plena Operación Retorno

La dieta rica en grasas promueve el crecimiento tumoral en el cáncer de mama agresivo

La dieta rica en grasas promueve el crecimiento tumoral en el cáncer de mama agresivo

Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral con una cirugía mínimamente invasiva

Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral con una cirugía mínimamente invasiva

Los problemas de salud se duplican entre las personas más pobres en Catalunya: la mitad tiene enfermedades crónicas

Los problemas de salud se duplican entre las personas más pobres en Catalunya: la mitad tiene enfermedades crónicas

Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de hasta 700 días en las bajas laborales: "Somos solo 470 en toda España"

Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de hasta 700 días en las bajas laborales: "Somos solo 470 en toda España"

Llega a España una nueva terapia CAR-T para los dos subtipos de linfoma no-Hodgkin más frecuentes

Llega a España una nueva terapia CAR-T para los dos subtipos de linfoma no-Hodgkin más frecuentes

Una nueva terapia para controlar la hipertensión reduce ictus y muertes en miles de pacientes

Una nueva terapia para controlar la hipertensión reduce ictus y muertes en miles de pacientes

Los expertos detectan un aumento de diagnósticos de autismo entre los 40 y 60 años: "Se ha llegado tarde y mal"

Los expertos detectan un aumento de diagnósticos de autismo entre los 40 y 60 años: "Se ha llegado tarde y mal"

Hasta un 70% de personas con autismo tienen otros trastornos: la ciencia busca fármacos

Hasta un 70% de personas con autismo tienen otros trastornos: la ciencia busca fármacos