Vall d'Hebron instala 4.000 metros cuadrados de placas fotovoltaicas en su campus

El Hospital Vall d'Hebron ha puesto en marcha una instalación de 1.450 placas fotovoltaicas que cubrirán hasta 4.000 metros cuadrados de superficie del campus, en una apuesta por la energía limpia que reducirá costes y emisiones de uno de los mayores complejos sanitarios de Catalunya.

La iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad del campus hospitalario en Barcelona y convierte la instalación en una de las mayores plantas solares desplegadas en un centro sanitario público en la comunidad autónoma.

La nueva instalación de placas, distribuidas por las cubiertas de varios edificios, alcanza una potencia máxima de 870 kWp.

Toda la energía generada por estos paneles solares se destinará exclusivamente al funcionamiento del campus y permitirá cubrir hasta el 10% de su consumo eléctrico total.

Esto permitirá un ahorro anual de entre 50.000 y 60.000 euros en la factura eléctrica, además de reducir en unas 50 toneladas las emisiones de CO2 cada año.

Impulso a la transición eléctrica

La directora de Infraestructuras y Tecnología del Hospital, Esther Tomàs, ha afirmado este martes que el proyecto supone "un avance muy importante" en la transformación energética del centro.

"Trabajamos para ser una institución cada vez más eficiente, resiliente y sostenible y, a la vez, para garantizar un suministro energético seguro para toda la actividad asistencial que llevamos a cabo", ha subrayado Tomàs.

El proyecto ha contado con una inversión de 750.000 euros y ha sido ejecutado por la empresa Impulso Solar.

Además, la actuación se enmarca en el programa de incentivos al autoconsumo energético del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

Con esta instalación, Vall d'Hebron refuerza su apuesta por un modelo energético más limpio y sostenible en el ámbito sanitario.