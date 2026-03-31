Tarragona y Lleida tendrán el Codi Ictus durante las 24 horas todo el año a partir de 2027

Tarragona y Lleida tendrán el Codi Ictus las 24 horas del día los 365 díasdel año a partir de 2027, según ha anunciado este martes la portavoz del Govern y consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu. Esta implementación, que arrancará el mes que viene, será progresiva hasta completarse a partir de último cuatrimestre del año que viene.

"A partir de esta primavera el Hospital Joan XXIII de Tarragona y el Arnau de Vilanova de Lleida ofrecerán servicios de trombectomía mecánica para tratar ictus isquémicos graves 12 horas al día durante los siete días de la semana. Las trombectomías mecánicas son intervenciones que consisten en quitar coágulos de sangre. Son necesarias en el 10% de todos los ictus", ha dicho Paneque. En Tarragona esto será posible a partir del mes que viene y en Lleida esta activación se hará efectiva en junio.

En paralelo, según ha anunciado Paneque, Salut hará que este servicio sea completamente efectivo en estos territorios las 24 horas, durante los 365 días del año, a partir del último cuatrimestre de 2027. Esta ampliación de la cobertura se llevará a cabo mediante la colaboración con los hospitales de referencia: el Hospital de Bellvitge en el caso de Tarragona y el Hospital Vall d'Hebron en el de Lleida. "Se trata de una técnica de muy alta especialización que requiere de circuitos muy específicos y de profesionales con muchas horas de práctica", ha explicado Paneque.

Servicio "solo los días laborables"

Actualmente los hospitales Joan XXIII de Tarragona y Arnau de Vilanova ya prestan este servicio, "pero solo los días laborales". Fuera de este servicio, los pacientes que requieren de una trombectomía mecánica son derivados a Bellvitge —en el caso de Tarragona— y a Vall d'Hebron —en el de Lleida—. A partir de abril en Tarragona y de junio en Lleida, la cobertura será "más extensa", de ocho de la mañana a ocho de la noche todos los días de la semana, incluyendo festivos.

En un año y medio, funcionará las 24 horas del día. Además, en el caso del Arnau de Vilanova, Salut ampliará en cuatro las camas destinadas a pacientes con ictus. Serán dos camas más en el Joan XXIII de Lleida. "La ampliación de estos servicios corresponde a la voluntad del Govern de que haya más equidad territorial", ha reivindicado Paneque.