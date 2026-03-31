Catalunya ampliará los cribados de cáncer de colon hasta los 74 años a partir de octubre

Catalunya ampliará, de manera progresiva y a partir de octubre de este año, la franja de edad para participar en los cribados de cáncer colorrectal,tal y como ha anunciado este martes la Conselleria de Salut en un comunicado. Si hasta ahora estaban llamadas a participar en la prueba de detección de sangre en heces las personas de entre 50 y 69 años, a partir de este 2026 los cribados de colon estarán abiertos para las personas de entre 50 y 74 años.

Como avanzó EL PERIÓDICO hace meses, se trata de una medida aprobada por el consejo asesor hace ya tiempo, pero que requiere de un aumento de financiación y que por eso no pudo llevar a cabo el año pasado el departamento que dirige Olga Pané. Este 31 de marzo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Colon.

Esta medida una medida, que ya está implementada en otras comunidades autónomas, permitirá detectar más casos en fases iniciales y reducir el impacto de este tumor. La ampliación, alineada con las recomendaciones europeas, se desplegará de manera progresiva durante el cuarto trimestre de 2026. Las personas que cumplan 69 años no saldrán del programa, sino que seguirán recibiendo invitaciones para participar en él cada dos años hasta los 74. El aumento de estos cribados significará, a su vez, un incremento del 30% de la población catalana llamada a participar en ellos.

Con esta actuación, Salut estima que se podrán detectar precozmente 1.205 casos anuales adicionales de cáncer colorrectal —698 en hombres y 327 en mujeres—, muchos de ellos en fases iniciales, cuando las posibilidades de curación son elevadas.

El segundo tumor más mortal

El cáncer colorrectal es el más diagnosticado en Catalunya entre hombres y mujeres. Cada año se diagnostican unos 4.216 casos en hombres —el 42,8% entre los 50 y los 69 años y el 16,5%, entre los 70 y los 74— y 2.728 casos en mujeres —el 39,5% entre los 50 y los 69 años y el 11,9% entre los 70 y los 74—. Es, también, el segundo cáncer con mayor mortalidad, solo por detrás del cáncer de pulmón: en Catalunya, en 2025, fallecieron 2.264 personas. Aun así, cuando se detecta a tiempo, la supervivencia mejora notablemente: un 64% en hombres y un 67,9% en mujeres a los cinco años.

Los especialistas, por el momento, ven más importante ampliar los cribados de colon por la franja de arriba que no por la de abajo porque, aunque algunos estudios parecen sugerir un aumento de este tumor en menores de 50 años, la incidencia es todavía baja. Sí insisten en que la participación en estos cribados es muy mejorable: solo un 47,3% de los catalanes invitados a participar en 2024 lo hicieron. Este porcentaje debería ser de un 65%.

Según cifras de Salut, un 4,4% de estos participantes dieron positivo en esta prueba en 2024, lo que permitió detectar unos 5.834 pólipos avanzados y 537 casos de cáncer de colon. De estos últimos, un 56,2% se detectaron en fases iniciales con una alta probabilidad de curación.