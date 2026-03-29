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Esther Sellés, Fundació Miquel Valls: “Sin la figura de Juan Carlos Unzué, no tendríamos la Ley ELA”

La entidad que dirige Sellés se dedica a acompañar a los pacientes de ELA y sus familias, ofreciendo apoyo en sus casas, por teléfono y en las unidades especializadas de Catalunya

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Sergi Mas

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Hoy se sienta en la silla de invitados del MAS BARCELONA Esther Sellés, Directora General de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, una entidad dedicada a acompañar (ésta es la palabra: acompañar) a personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotròfica (ELA) y a sus familias. Esther trabaja por mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias, dar visibilidad a la enfermedad e impulsar la investigación.

En Catalunya están afectadas de ELA cerca de 800 personas. A Juan Carlos Unzué lo aprecia muchísimo, y tiene claro que “sin él no tendríamos LEY.  Él ha sido quien ha hecho que nos escuchen, que los medios y los políticos se muevan…. Ha dado mucha visibilidad a la enfermedad y con su presencia se han recaudado más de 3 millones de euros para investigación. Tenemos que darle las gracias a Juan Carlos”.

Pero pasan los años y todos nos seguimos preguntando el porqué. Y todavía se desconocen las causas, que son multifactoriales. “Bueno, el contacto con químicos puede ser una; el factor ambiental,  otro; el stress o el estilo de vida puede ser otra causa… Ojalá en las escuelas, desde que los niños son pequeños, nos eduquen emocionalmente a no generar expectativas y poder tener una resiliencia y una flexibilidad mental y emocional para adaptarnos a todo aquello que nos puede traer la vida”.  

En la Fundació Miquel Valls existe un grupo de 30 profesionales que se dedican a atender cada día las necesidades de las personas afectadas por ELA y de sus familias, tanto en sus casas, telefónicamente o en las unidades de ELA existentes en Catalunya. Y este es su día a día. 

La eutanasia

La realidad nos indica que la persona que sufre ELA se quedaba en casa y tanto la cura como el tratamiento recae en la familia, dado que la LEY de la dependencia cubre muy poco. Entonces llega un punto en el que las curas son 24 horas, y existen enfermos que no pueden más porque no quieren ser una carga para sus familias y piden la eutanasia. 

Sergi Mas y Esther Sellés en el estudio de El Periódico.

Sergi Mas y Esther Sellés en el estudio de El Periódico. / Mònica Tudela

La parte de la ayuda de esta ley ELA consiste en una supervisión de 24 horas, a causa de un riesgo de muerte habitable: a un enfermo de ELA no se le puede dejar solo un minuto, porque si la máquina de ventilación que lleva enganchada a la boca se le cae y no tiene posibilidad para recogerla, en tres minutos se ahoga. Y se muere. “Y esto nos ha pasado”, subraya Esther.

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