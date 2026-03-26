Reabiertas las negociaciones entre Sanidad y los médicos "en un clima de diálogo en el que se apela a la voluntad de todas las partes"

"Reabiertas las negociaciones" entre el Ministerio de Sanidad y los médicos "en un clima de diálogo en el que se apela a la voluntad de todas las partes", según han informado esta tarde el Comité de Huelga, tras meses de conflicto y en la primera reunión después de la huelga protagonizada en las últimas semanas por los facultativos. El encuentro, con la presencia como mediador del Foro de la Profesión Médica (FPME), busca llegar a un acuerdo tras las movilizaciones contra el Estatuto Marco que ya ha llevado a la suspensión de miles de pruebas y consultas en la sanidad pública. Un tema que, finalmente, tal y como habían pedido varias comunidades, también se abordará mañana en el pleno ordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Este mismo jueves, la ministra Mónica García, confiaba en que la reunión entre su departamento y el Comité de Huelga, que se ha prolongado durante toda la tarde, permita alcanzar acuerdos y que los sindicatos cumplan con la desescalada del conflicto, evitando así la próxima convocatoria de huelga del mes del 27 al 30 de abril. "El Ministerio va con la voluntad de ceder en la medida de lo posible. Creo que hemos cedido en casi todo lo que tenemos competencias, vuelvo a insistir, el Estatuto Marco no da más en lo que a competencias se refiere", ha apuntado.

Al finalizar el encuentro, con el director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Miguel Ángel Máñez, y el director de gabinete de la ministra Mónica García, José Manuel López, el Comité de Huelga ha señalado que "se ha aprovechado para intercambiar las posiciones y los documentos de ambas partes y reabrir el contacto que se había cerrado el pasado mes de diciembre". Ambas partes, han acordado mantener abierto el diálogo y la voluntad negociadora y se han emplazado para próximos encuentros en las próximas semanas.

Primer encuentro

A comienzos de semana, en un comunicado conjunto, el Comité de Huelga -formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- aceptaba la propuesta de esta primera reunión con Sanidad, que llevaban tiempo reclamando.

El Comité de Huelga señalaba, eso sí, que, tras analizar el documento de tres páginas remitido por el ministerio para la reunión convocada (la siguiente es el 30 de marzo), los sindicatos reiteraban "sus seis demandas fundamentales, sobre las que sí existe posibilidad de avance efectivo. Entendemos que la negociación debe producirse sobre estos puntos, ya que no resulta coherente negociar sobre contenidos que ya han sido rechazados y que son, precisamente, el origen del conflicto actual".

Entre las demandas citan que el acuerdo debe establecer el procedimiento y los plazos para elaborar "un marco normativo específico de la profesión médica y facultativa, que regule las condiciones particulares del ejercicio de nuestra profesión" Asimismo debe establecer el procedimiento y los plazos para la creación de una mesa de negociación específica del colectivo y fijarse el procedimiento para determinar la representatividad electoral de los sindicatos presentes en esta mesa.

Consejo Interterritorial

El Ministerio de Sanidad, que en principio había convocado una reunión extraordinaria para hablar de la huelga el 9 de abril, abordará finalmente este viernes con las comunidades autónomas la situación del paro dentro del pleno ordinario del CISNS, tal como le habían pedido algunas Consejerías de Sanidad por carta a la ministra, con el objetivo de conocer el impacto en la asistencia sanitaria.

Además, se informará a las comunidades sobre varios proyectos normativos entre los que se encuentran los Anteproyectos de la Ley de las Organizaciones de Pacientes y la Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, dos normas con las que el Gobierno quiere reforzar el papel de las asociaciones de pacientes en la toma de decisiones sanitarias y blindar la transparencia y la buena gobernanza del SNS.

Conflicto abierto

Este jueves, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha reclamado a Sanidad, a las comunidades y a los representantes del colectivo médico que aprovechen la reunión del Consejo Interterritorial para dar un paso real hacia la resolución del conflicto abierto.

La POP señala que "es posible avanzar para poner fin a esta crisis que está perjudicando especialmente a los pacientes" y pide al Ministerio de Sanidad, a las consejerías, al Comité de Huelga y al Foro de la Profesión Médica que consigan "acercar posturas" y buscar una salida.