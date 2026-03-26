El exconseller de Salut Manel Balcells liderará un nuevo 'hub' para mejorar la autonomía de las personas mayores

iBÉ es un 'hub' de innovación creado este año para mejorar la autonomía de las personas mayores. El telón de fondo es el envejecimiento poblacional y el aumento de los pacientes crónicos y frágiles. Está dirigido por Manel Balcells, que fue conseller de Salut por ERC entre 2022 y 2024. iBÉ, con sede en Terrassa —está vinculado a la Fundació Joan Costa Roma del Consorcio Sanitari de Terrassa—, ha sido presentado este jueves en la Conselleria de Salut, en Barcelona.

"Este 'hub' actuará de semilla para la 'silver economy'", ha dicho Balcells. Funcionará como una especie de "filtro" de proyectos destinados a cubrir las necesidades sociales y sanitarias de la población y que luego se podrán incorporar al sistema. "Hemos de hacer las cosas diferente. No puede ser que la perspectiva de final de vida de una persona sea la residencia. Tiene que ser su casa. Tienen que cambiar muchas cosas, entre ellas, la gestión de la tecnología, de la atención domiciliaria, de la soledad no deseada", ha defendido Balcells. "Este es un nuevo actor para abordar algunos de los grandes retos que tenemos como país: la longevidad y la cronicidad", ha reivindicado.

Como ha explicado la actual consellera de Salut, Olga Pané, en Catalunya hay actualmente 8.200.000 ciudadanos con tarjeta sanitaria. "Crecemos al ritmo de 100.000 habitantes más al año [gracias a la inmigración]. Nos situaremos en los nueve millones en 2034 y se estima que ese año el envejecimiento será del 23%", ha ilustrado Pané. "La gracia de instrumentos como este 'hub' es que aterrizan en la vida real herramientas que ya están inventadas. La población es diferente en un lugar que en otro, por eso no se pueden implantar en todos los lugares de la misma manera", ha añadido Pané.

Así, el punto de partida de este 'hub' es la longevidad, la baja natalidad y los cambios sociales, que están transformando la sociedad. Eso se traduce en situaciones concretas, como personas mayores que quieren continuar viviendo en su casa, personas dependientes y personas con enfermedades crónicas que necesitan mejor seguimiento. "Este es el reto social más importante de todos lo que tenemos", ha dicho Pané.

Más "autonomía personal"

iBÉ une, así, actores e iniciativas que trabajan en este ámbito. "Este 'hub' nace con una idea central: el bienestar depende en gran parte de la promoción de la autonomía personal. Es decir, de la capacidad de las personas para decidir, organizar su vida y mantener actividades que les dan sentido, tanto si tienen un año como si tienen 80", ha defendido Balcells. Ha reconocido que "no todas las innovaciones son útiles ni tienen impacto real". "Por eso una de las funciones principales es la evaluación de proyectos: ver qué programas mejoran la calidad de vida, cuáles reducen la dependencia y cuáles ayudan a prevenir la soledad no deseada, así como descartar aquellos que no aportan resultados claros", ha añadido.

En la práctica eso se traduce en impulsar herramientas digitales que permitan hacer seguimiento de pacientes desde casa o soluciones como la robótica o los exoesqueletos para mantener la movilidad y la autonomía, proyectos para detectar y reducir la soledad —como casales—. También actividades comunitarias desde la atención primaria y servicios sociales para fomentar la actividad física o la alimentación saludable.

Otra de las áreas más relevantes de este nuevo 'hub' es Silvercat, un ecosistema dedicado al envejecimiento saludable, inspirada en iniciativas internacionales como el Silver Vlley de París, que promueve un enevjecimiento activo, saludable e inclusivo.