El caso Noelia destapa las grietas de la ley de la eutanasia: el Parlament impulsa un cambio legal para acortar los litigios

El fallecimiento este jueves de Noelia Castillo Ramos, de 25 años, por eutanasia ha puesto punto y final a una agonía judicial que se ha alargado 20 meses y que ha arrojado luz sobre las grietas de la ley de la eutanasia, una norma vigente en España desde 2021. La norma, debido a su corta edad, todavía se está implementando. La joven pidió la prestación de la ayuda a morir en abril de 2024 y, aunque le fue concedida por unanimidad en julio de ese mismo año, no se le pudo aplicar hasta este jueves 26 de marzo debido a la batalla legal llevada a cabo por su padre, representado por el despacho ultracatólico Abogados Cristianos. La eutanasia de Noelia ha estado paralizada más de 20 meses y ha pasado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el Supremo, el Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,que al rechazar las medidas cautelares dio luz verde a la muerte digna.

El caso de Noelia —al igual que el de Francesc Augé: el catalán de 55 años que sufrió dos infartos y cuatro ictus y cuyo padre también paralizó su eutanasia— ha empujado a Dret a Morir Dignament (DMD) a pedir recientemente una modificación de la legislación procesal. "Proponemos que, si se plantean recursos contra los acuerdos de las comisiones de la eutanasia [cada comunidad tiene la suya], el tribunal superior de justicia de cada autonomía resuelva el caso en 20 días", explica a EL PERIÓDICO Ramon Riu, jurista de DMD. Cinco grupos parlamentarios –PSC, Comuns, ERC, Junts y la CUP– han firmado esta proposición de ley, la han presentado conjuntamente en el Parlament y la mesa la admitió a trámite el pasado 17 de febrero. De hecho, el 3 de marzo se acordó que pueda tramitarse por la vía rápida y el PSC trabaja para que la propuesta se lleve ya en abril al pleno del Parlament. Si finalmente se aprueba, esta modificación iría al Congreso de los Diputados —la ley es estatal—, donde deberá recibir luz verde.

"Son personas que tienen un sufrimiento insoportable y alargar la batalla judicial meses y meses y forzarles a vivir es una tortura" — Ramon Riu, jurista de Dret a Morir Dignament

"Esta modificación no busca impedir que se pueda recurrir —se trata de un derecho recogido en la Constitución—. Simplemente establece que los recursos se resuelvan en 20 días para evitar que un caso como el de Noelia vuelva a repetirse, ya que su expediente ha estado 20 meses tramitándose y alargándose en el tiempo", señala Riu. El abogado recuerda que tanto Noelia como Francesc son personas en "contexto de eutanasia" y que viven un "sufrimiento insoportable". "Tenerlas un año y medio o más viviendo en contra de su voluntad y con este sufrimiento grave es imponerles una tortura. Están viviendo en contra de su voluntad y se les fuerza a seguir viviendo al alargarse este proceso meses y meses y meses", reflexiona este jurista.

Tanto en el caso de Noelia como en el de Francesc, el Cos d'Advocacia de la Generalitat, que es el que defiende los actos de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) –la comisión catalana de la eutanasia–, pidió en el Tribunal Supremo que los progenitores de ambas personas no tuvieran derecho a recurrir al tratarse de un "derecho personalísimo". "La ley dice que puede recurrir una decisión quien tenga un derecho o interés legítimo –que no es lo mismo que derecho personalísimo–. ¿Puede recurrir otra persona ajena al caso? –plantea el jurista–. Sí, si tuviera un interés legítimo afectado, si del resultado de su recurso pudiera obtener alguna ganancia patrimonial-económico o moral". Entiende el abogado que, en España, el interés legítimo es muy amplio, de forma que "todo el mundo siempre puede recurrir". "A mi manera de ver –añade–, es muy difícil impedir que una tercera persona recurra".

Dolor físico sin margen de mejora

Desde este jueves por la tarde, diferentes grupos católicos se han concentrado en las puertas del centro sociosanitario de Sant Pere de Ribes (Garraf), donde Noelia ha vivido los últimos meses de su vida y donde ha recibido la eutanasia a las seis de la tarde. El centro llevaba días totalmente blindado, con la vigilancia de los Mossos d'Esquadra, debido al revuelo mediático que ha generado el caso. El proceso de eutanasia consiste en una sedación previa a la administración de una inyección que produce una parada cardiorrespiratoria. Noelia pidió estar sola en la habitación en ese momento, con su médica, pero sin la familia.

El centro llevaba días totalmente blindado, con la vigilancia de los Mossos d'Esquadra, debido al revuelo mediático que ha generado el caso

Los grupos que se han concentrado esta tarde en el centro sociosanitario en el que reside la joven para protestar por la eutanasia han acusado a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) —Noelia se crió en centros de acogida desde los 13 años— de "abandono". Junto al padre de Noelia también denuncian que la joven no ha recibido tratamiento psiquiátrico. Nada de todo ello es verdad: la joven tiene un largo historial de tratamiento psiquiátrico, que comenzó a los 13 años y ha intentado suicidarse en varias ocasiones, la última de ellas en 2022, tras una agresión sexual grupal. A raíz de este episodio, se quedó parapléjica y tiene fuertes dolores neuropáticos, incontinencia y dificultades para dormir, entre otras problemáticas sin margen de mejora acreditado. Cabe recordar que la joven también sufre un trastorno de la personalidad y un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), como reveló en su entrevista en Antena 3, la única que ha concedido.

Caso complejo

Noelia representa un caso complejo debido a su corta edad –tiene solo 25 años– y a que es una paciente del ámbito de la salud mental. La ley de la eutanasia reconoce el sufrimiento psíquico y, de hecho, no habla de enfermedades, sino de "contextos eutanásicos". La norma establece que debe haber un "sufrimiento grave, crónico e imposibilitante", con limitaciones que inciden en la autonomía física y actividades de la vida diaria, que la enfermedad sea "grave e incurable", que no haya una perspectiva de mejora y que se hayan agotado todos los tratamientos disponibles. La comisión de la eutanasia, que acreditó su capacidad de decisión, valoró favorablemente la petición de Noelia por unanimidad.

"Siempre me he sentido sola. Nunca me he sentido comprendida, nunca han empatizado conmigo. Siempre he tenido problemas de convivencia" Noelia

"Siempre me he sentido sola. Nunca me he sentido comprendida, nunca han empatizado conmigo. Siempre he tenido problemas de convivencia", decía Noelia en la entrevista grabada en 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3. Relataba que llevaba desde los 13 años con tratamientos psiquiátricos, sin éxito. Que veía el futuro "muy oscuro". Que intentó suicidarse al menos cinco veces, de diferentes maneras. Que siempre se ha autolesionado –"nunca he parado de hacerlo", admitía—. "Yo prefiero desaparecer. Por fin lo he conseguido y a ver si por fin puedo descansar porque no puedo más con esta familia, con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vidido". Desde que pidió la eutanasia en abril de 2024 —y aun con todo el periplo legal y revuelo mediático por el medio—, Noelia se ha mantenido firme en su decisión hasta el último momento.