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Ingresado en Vall d'Hebron

La madre del bebé de seis semanas víctima de abusos es enfermera, según la consellera Pané

El niño "sobrevivirá", pero arrastrará "secuelas", según la titular del departamento de Salut

El bebé maltratado por sus padres tenía fracturas y lesiones compatibles con una violación

Encarcelada una pareja por maltrato y agresión sexual a su bebé de un mes en Barcelona

Encarcelada una pareja por maltrato y agresión sexual a su bebé de un mes en Barcelona

Encarcelada una pareja por maltrato y agresión sexual a su bebé de un mes en Barcelona

Nazaret Romero / ACN

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El bebé de seis semanas que fue víctima de abusos de sus padres sigue ingresado en la uci neonatal de Hospital Vall d'Hebron y el pronóstico es que sobreviva pero seguramente con secuelas derivadas de los maltratos, ha informado la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Pané ha dado detalles este miércoles del estado del bebé que fue víctima de abusos físicos y sexuales de su progenitores, un hombre de 42 años y una mujer de 43, ambos detenidos y encarcelados con acusaciones de lesiones muy graves, agresión sexual y maltrato habitual a su hijo.

"Está en la uci de neonatos, tiene seis semanas... Sobrevivirá pero con secuelas derivadas de los maltratos", ha dicho Pané, que ha admitido que es un caso "tristísimo e inimaginable". La consellera ha admitido que no dio "crédito" cuando supo además que la madre es una enfermera.

En cuanto a la respuesta de la Administración, Pané ha defendido que "el sistema ha funcionado", porque los médicos que atendieron al bebé detectaron el maltrato, informaron a los Mossos d'Esquadra y los padres fueron detenidos y encarcelados.

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El bebé se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPiA) de la Generalitat.

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