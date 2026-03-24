Noelia accederá a la eutanasia de forma inminente tras ganar una batalla judicial de más de 20 meses

Noelia, la joven catalana de 25 años, ya puede acceder a la eutanasia tras dos años de batalla legal contra su padre y el despacho ultracatólico Abogados Cristianos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), también conocido como Tribunal de Estrasburgo, ha rechazado paralizar la petición de Noelia para acceder a la muerte digna, según han informado este martes fuentes judiciales. El progenitor había agotado todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a la eutanasia, después de que el Tribunal Constitucional avalara la petición de la joven, y por eso acudió a Europa.

Según ha trascendido este martes, la Corte de Estrasburgo desestimó el 10 de marzo pasado una petición de medidas cautelares contra la eutanasia de la joven que había recibido siete días antes. Fuentes judiciales señalan que "el fondo de la demanda" será analizado más adelante por los jueces. Con esta decisión, la solicitud de muerte digna recibe finalmente la luz verde en los tribunales. De hecho, Abogados Cristianos ha desvelado, a través de la red social X, que Noelia accederá a su derecho a morir este jueves 26 de marzo. El despacho, que ha explicado que mantendrá "abierta" en Estrasburgo "la batalla" por la joven –pues la decisión del tribunal no supone el cierre del procedimiento–, da por hecho que Noelia recibirá la eutanasia este jueves. Fuentes cercanas al caso confirman a este diario la inminencia de la medida.

El caso de Noelia corresponde al ámbito de la salud mental. Noelia ingresó con 13 años en centros de acogida y, años más tarde, quedó parapléjica tras un intento de suicidio después de haber sufrido una agresión sexual grupal. Noelia vive un sufrimiento "grave, crónico e incapacitante" acreditado por la comisión de la eutanasia y el Tribunal Constitucional.

Periplo judicial

Fue en octubre de 2022 cuando Noelia, que sufre un trastorno límite de personalidad, intentó quitarse la vida tras la agresión sexual. La paraplejia que sufre a consecuencia de ello no solo la dejó en una silla de ruedas: también le impide moverse de cintura para abajo y le causa fuertes dolores neuropáticos e incontinencia. La joven solicitó la eutanasia el 10 de abril de 2024 y la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) se la aceptó por unanimidad tres meses después. La batalla ante la justicia, sin embargo, comenzó cuando el padre recurrió, el 18 de julio de ese año, la resolución de la CGAC. El 1 de agosto, un día antes de la intervención, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 12 de Barcelona la suspendió de forma cautelar por petición del progenitor. El hombre alegaba que su hija podía mejorar y que no estaba en condiciones de tomar esta decisión.

Meses después, en marzo de 2025, Noelia ratificó su voluntad ante el juzgado. A partir de ahí se inició un periplo de recursos por parte del padre, que incluso puso una querella por falsificación en documento público y prevaricación a miembros de la CGAC que evaluaron el caso.

El pasado 29 de enero, el Tribunal Supremo no admitió el recurso del padre, como tampoco lo hizo el 20 de febrero el Tribunal Constitucional. La Sala Segunda, en sesión extraordinaria y por unanimidad, decidió no admitir a trámite la impugnación del hombre, quien asegura que Noelia padece "trastornos mentales" y de la "personalidad", y que cuenta con un historial de "antecedentes psiquiátricos". La última decisión de Estrasburgo da vía libre para que se tramite lo antes posible.