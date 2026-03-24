¿Fin a la huelga de médicos? Sanidad convoca a los sindicatos a una reunión en busca de un acuerdo

El Ministerio de Sanidad ha remitido al Comité de Huelga de los sindicatos médicos la oferta de celebrar una reunión el este jueves 26 de marzo, y una segunda cita el 30 de marzo, en la que propone la presencia como mediador del Foro de la Profesión Médica (FPME). El objetivo, llegar a un acuerdo y poner fin a los paros protagonizados en los últimos meses por los facultativos que ya han llevado a la suspensión de miles de pruebas y consultas en la sanidad pública.

En un comunicado conjunto, el Comité de Huelga -formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- señala que, tras analizar el documento de tres páginas remitido por el ministerio para la reunión convocada, "dicho texto no incorpora ningún contenido nuevo respecto al borrador del 11 de diciembre de 2025".

"En consecuencia, no se aprecia avance alguno en la negociación tras los meses transcurridos desde diciembre, y resulta especialmente preocupante que, tras este periodo, se convoque al Comité de Huelga con un documento que reproduce medidas ya contenidas en el borrador que motivó la convocatoria de huelga. No obstante, "en un ejercicio de responsabilidad y buena fe negociadora, y con la voluntad expresa de alcanzar un acuerdo real", anuncia su disposición a acudir a la reunión del día 26.

Demandas fundamentales

Sin embargo, los sindicatos reiteran "sus seis demandas fundamentales, sobre las que sí existe posibilidad de avance efectivo. Entendemos que la negociación debe producirse sobre estos puntos, ya que no resulta coherente negociar sobre contenidos que ya han sido rechazados y que son, precisamente, el origen del conflicto actual".

Entre las demandas citan que el acuerdo debe establecer el procedimiento y los plazos para elaborar "un marco normativo específico de la profesión médica y facultativa, que regule las condiciones particulares del ejercicio de nuestra profesión" Asimismo debe establecer el procedimiento y los plazos para la creación de una mesa de negociación específica del colectivo y fijarse el procedimiento para determinar la representatividad electoral de los sindicatos presentes en esta mesa.

Jornada obligatoria

En lo relativo a la jornada máxima obligatoria de 35 horas semanales, apuntan que la jornada a turnos tendrá una minoración en base al número de noches y festivos, así como en función de un coeficiente reductor pactado en cada comunidad autónoma. Se establecerá una duración máxima de la jornada diaria y una duración mínima de los descansos. Los excesos de jornada, es decir, toda actividad que supere las 35 horas semanales, tendrán carácter voluntario y se retribuirán al 150% de la jornada ordinaria. "Nunca superarán en cómputo mensual el máximo de jornada establecido en la normativa europea", se indica.

En jubilación, la propuesta del Comité de Huelga es que se establecerán coeficientes reductores de la edad de jubilación basados en la duración de la jornada laboral efectiva. Además, proponen una regulación de los excesos de jornada, guardias de presencia física y localizadas, que limiten duración, carga de trabajo, descansos y cómputo del tiempo trabajado.

También proponen la regulación de la exención de los excesos de jornada y garantía de indemnidad retributiva; garantías en materia de descansos y conciliación y de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en materia de maternidad, embarazo, parto y lactancia. En cuanto a la clasificación profesional del personal estatutario, indican que debe reflejar la singularidad del colectivo en materia de cualificación, funciones, responsabilidad y liderazgo. Esta clasificación, concluyen, tendría 9 grupos.

Consejo extraordinario

El Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas a un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario el próximo 9 de abril, para tratar la huelga de médicos. El paro, convocado en rechazo a la reforma del Estatuto Marco, ha obligado a suspender miles de consultas en toda España tras dos jornadas semanales de huelga, en febrero y otra en marzo. Comunidades como Extremadura, Madrid o Andalucía han pedido formalmente a Sanidad que el asunto se aborde en un CISNS anterior, que se celebra este viernes 27 de marzo, pero finalmente se tratará, de manera monográfica, pasada la Semana Santa.

Marcha de médicos en Madrid / AMYTS

Antes, el jueves, se producirá el encuentro con los sindicatos médicos. El Comité de Huelga había pedido en distintas ocasiones una reunión con Sanidad para "no tener que llegar" al siguiente paro, que se ha convocado en la semana del 27 al 30 de abril.