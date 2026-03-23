Las listas de espera empujan a los pacientes a usar la IA para hacer rehabilitación: "Da respuestas creíbles, pero incorrectas o inventadas"

La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) ha alertado este lunes de que las listas de espera en el sistema sanitario -alrededor de cuatro meses en patologías comunes como las osteoarticulares y la artrosis- están empujando a "muchos pacientes" con dolencias musculoesqueléticas (dolor lumbar, cervicalgias o problemas de rodilla) a utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa como ChatGPT para buscar ejercicios con los que tratar sus síntomas por su cuenta. Algo que les preocupa:"la IA da respuestas creíbles, pero incorrectas o inventadas que inducen a que un ejercicio agrave la lesión en lugar de curarla", señala la doctora Helena Bascuñana, presidenta de la sociedad.

Hasta 4,3 millones de personas en España tienen algún tipo de discapacidad y podrían beneficiarse de tratamientos de Rehabilitación y Medicina Física

No es la primera vez que la SERMEF, que agrupa a los médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación de España, alerta sobre esas demoras en la atención a los pacientes en la sanidad pública. La sociedad lleva tiempo alertando de la grave escasez de facultativos y recursos en un área que, recuerdan, es esencial para la recuperación de pacientes que han sufrido un ictus, una lesión medular, para niños con parálisis cerebral, patologías de la columna, insuficiencia cardíaca, traumatismos, enfermedades neurológicas, lesiones musculoesqueléticas o secuelas tras cirugías complejas... La demanda es cada vez mayor y las listas de espera no paran de engordar. La rehabilitación en la sanidad pública es, a veces, casi, un lujo.

Hasta 4,3 millones de personas en España tienen algún tipo de discapacidad y podrían beneficiarse de tratamientos de Rehabilitación y Medicina Física, pero la realidad que retrata la doctora Bascuñana es que, aunque las cifras pueden variar en las diferentes fuentes, se estima que solo en torno a 2.500/3.000 especialistas ejercen actualmente en la sanidad pública española. Insuficientes, insiste la sociedad.

"Soluciones por su cuenta"

Retrasos y falta de acceso que vuelven a denunciar con motivo del Día Mundial de la Rehabilitación que, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se conmemora el 23 de marzo de cada año. "Ante estos tiempos de espera, muchos pacientes optan por buscar soluciones por su cuenta". Por ejemplo, recurren a herramientas de IA "para iniciar ejercicios terapéuticos sin supervisión médica".

"El ejercicio en Medicina Física y Rehabilitación no es una recomendación general, sino una intervención terapéutica que requiere valoración previa, objetivos definidos y una adaptación a la situación clínica de cada paciente", indica la presidenta de la sociedad. De ahí que les inquiete que esos pacientes que no llegan a sus servicios, acudan a la IA en busca de consejo.

Explicar diagnósticos

La doctora Bascuñana ha explicado que "el principal beneficio potencial de las herramientas de inteligencia artificial es mejorar la comprensión: explicar diagnósticos, pruebas y tratamientos en un lenguaje más accesible. Y, además, ayudar a preparar la consulta". Ha añadido que estas herramientas "pueden ofrecer información amplia, aunque con variabilidad en exactitud y necesitan siempre de validación humana".

"El riesgo principal de la IA es la alucinación: respuestas plausibles pero incorrectas o inventadas", señala la especialista

No obstante, ha advertido de que "el riesgo principal de la IA es la alucinación: respuestas plausibles pero incorrectas o inventadas, lo que en salud puede inducir a retrasar una urgencia o a iniciar conductas dañinas, como un ejercicio que en lugar de curar te agrava la lesión". Asimismo, la especialista ha advertido de la "falta de contextualización clínica de la inteligencia artificial, al no recoger toda la información necesaria para una valoración adecuada ni identificar situaciones potencialmente graves".

Además, las herramientas de IA "no diagnostican ni prescriben; sino que ofrecen información y apoyo conversacional", por lo que "su uso debe entenderse siempre como complemento y nunca como un sustituto del acto médico". Ha defendido que "el médico rehabilitador es quien garantiza la seguridad, el contexto clínico y la correcta indicación del tratamiento".

Ejercicio terapéutico

SERMEF dispone de una herramienta específica para la prescripción de ejercicio terapéutico basado en evidencia científica, creada por profesionales expertos en ejercicio terapéutico, que es su plataforma digital de ejercicios https://ejercicios.sermef.es/. "Es accesible de forma libre y gratuita y está organizada por regiones anatómicas como cervical, lumbar, hombro, codo, cadera o rodilla. Permite seleccionar programas que han demostrado eficacia o diseñar programas personalizados adaptados a cada paciente", detalla la sociedad.

Por último, la médico asegura que las herramientas de IA pueden ser útiles como "apoyo entre visitas para educación sanitaria o recordatorios de hábitos saludables, siempre bajo el principio de complementar, no sustituir", y ha concluido que "una respuesta bien redactada no equivale necesariamente a una respuesta correcta, por lo que es imprescindible la validación por parte de profesionales sanitarios".