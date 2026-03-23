El Hospital de Bellvitge desarrolla una IA que diagnostica con rapidez la fibrosis pulmonar y predice su evolución

El Hospital de Bellvitge ha desarrollado una inteligencia artificial (IA) para diagnosticar "mejor y más rápidamente" a los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa y, además, predecir su evolución. La enfermedad pulmonar intersticial difusa no es una sola enfermedad, sino un grupo de enfermedades que afectan al intersticio pulmonar, es decir, el tejido que rodea los alveolos —donde se intercambia el oxígeno—. Un ejemplo es la fibrosis pulmonar.

Este proyecto, denominado Epid_IA, se ha presentado esta tarde desde Bellvitge con la ministra de Ciencia, Diana Morant y la consellera de Salut, Olga Pané. "La tecnología bien aplicada mejora la vida de las personas", ha dicho Pané. Epid_IA permite anticipar la evolución de estas enfermedades a partir de un TAC con una simulación de color generada por IA. El Ministerio de Ciencia ha puesto 5 millones de euros para desarrollar esta IA diseñada por Bellvitge.

"Impacto devastador"

"Estos pacientes no han tenido muchos avances terapéuticos en los últimos años. Son poco frecuentes, pero el impacto de su enfermedad es devastador. Sienten que les falta el aire constantemente", ha explicado esta tarde la doctora María Molina, Jefa de la Unidad Funcional Instersticial Pulmonar (UPIF). Según ella, el daño pulmonar generado por esta patología es "irreversible" y "empeora con el tiempo". "Las técnicas diagnósticas son limitadas y los tratamientos no siempre son efectivas para todos", ha añadido.

Epid_IA permite una "identificación rápida" de la enfermedad, una mayor "precisión diagnóstica y terapéutica" y ofrecer un "tratamiento óptimo". También "mejora la equidad y los recursos" del sistema nacional de salud, según ha destacado la doctora Moliona.

Las enfermedades pulmonares intersticiales son "complejas" y tienen una evolución "impredecible, heterogénea y con alta mortalidad", como ha explicado Borja Bonail, director de Tecnalia, una de las empresas que ha desarrollado esta IA. "Epid_IA permite pasar de un control periódico del paciente a un seguimiento inteligente y personalizado, donde pasamos a adaptarnos a toda la casuística de los pacientes", ha defendido.

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"Este proyecto significa la inteligencia usada con criterio y puede suponer un salto en la mejora del diagnóstico. Además, facilita el acceso a pruebas especializadas", ha dicho Pané. Por su parte, la ministra Morant ha defendido la "compra pública precomercial". "Estampos comprando una solución que no existe, que el mercado no ha desarrollado porque no encuentra quien invierta", ha añadido la ministra. Morant ha finalizado diciendo que la compra pública precomercial destinada al ámbito de la salud ya supone el 32% de toda la compra pública precomercual de España. "La salud es nuestra prioridad".