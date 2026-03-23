Los diagnósticos de depresión y trastornos relacionados con el estrés aumentan un año después de tener un hijo

En Suecia, los padres tienen menos probabilidades de recibir un diagnóstico psiquiátrico durante el embarazo de su pareja y en los meses posteriores al nacimiento de su hijo, sin embargo, los diagnósticos de depresión y trastornos relacionados con el estrés aumentan un año después, según un nuevo estudio investigadores del Instituto Karolinska en Suecia y la Universidad de Sichuan en China.

"La transición a la paternidad suele implicar tanto experiencias positivas como una serie de nuevas tensiones", narra Jing Zhou, estudiante de doctorado del Instituto de Medicina Ambiental del Instituto Karolinska y coautor principal del artículo, cuyos resultados han sido publicado en 'JAMA Network Open'. "Muchos valoran los momentos íntimos con su hijo, pero al mismo tiempo la relación con su pareja puede verse afectada y la calidad del sueño puede deteriorarse, lo que puede contribuir a un mayor riesgo de problemas de salud mental", añade.

El estudio abarca a más de un millón de padres cuyos hijos nacieron en Suecia entre 2003 y 2021. Mediante la vinculación de diversos registros nacionales, los investigadores han podido rastrear con qué frecuencia los hombres recibieron un nuevo diagnóstico psiquiátrico desde un año antes del embarazo de su pareja hasta que su hijo cumplió un año.

Los resultados muestran que el riesgo de recibir un diagnóstico psiquiátrico disminuyó durante el embarazo y los primeros meses después del parto, en comparación con el año anterior. Un año después del nacimiento, la tasa de diagnósticos relacionados con la ansiedad, el alcohol y las drogas había vuelto a niveles similares a los previos al embarazo. Sin embargo, se observó una tendencia negativa en los trastornos por depresión y estrés. Estos diagnósticos aumentaron en más del 30% un año después del parto en comparación con el período previo al embarazo.

"El aumento tardío de la depresión fue inesperado y subraya la necesidad de prestar atención a las señales de alerta de problemas de salud mental en los padres mucho después del nacimiento de su hijo", indica Donghao Lu, profesor titular y asociado del Instituto de Medicina Ambiental del Instituto Karolinska y autor principal del artículo.

Los investigadores destacan que el estudio se basa en diagnósticos clínicos, lo que significa que es posible que no se hayan incluido a hombres que no buscaron atención médica. A pesar de ello, los resultados ofrecen una visión clara de cuándo, durante la paternidad, el riesgo de padecer problemas de salud mental puede ser mayor.

"Al identificar los períodos de mayor vulnerabilidad, los profesionales de la salud y otras partes interesadas pueden ofrecer apoyo con mayor facilidad. La depresión posparto se suele abordar en relación con las madres primerizas, pero el bienestar de los padres también es importante, tanto para ellos mismos como para toda la familia", informa Jing Zhou.

El estudio se realizó en colaboración con investigadores de la Universidad de Sichuan (China) y la Universidad de Uppsala (Suecia). Fue financiado por el área de investigación estratégica en epidemiología y bioestadística del Instituto Karolinska, el Consejo Sueco de Investigación y el Consejo Europeo de Investigación. Los investigadores declaran no tener conflictos de intereses.