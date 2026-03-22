Rosa Rubio, afectada por dos ictus: “De la vida espero vivir, porque nos hemos acostumbrado a sobrevivir”

¿Que es un ictus? Fácil y rápido: se trata de un infarto o derrame cerebral provocada por la interrupción repentina del flujo sanguíneo al cerebro. Es la primera causa de muerte en mujeres.

Rosa Rubio visita el plató de MAS BARCELONA tras haber sufrido dos ictus en un intervalo de cuatro meses, desde noviembre de 2012 hasta febrero de 2013. De aquella experiencia ha escrito un libro muy recomendable: “El poder de querer”.

Tras sufrir el primero vino un médico a casa y le dijo que tenía una gastroenteritis. Pero ella pensaba que se estaba muriendo, incluso hasta lo deseaba por la potencia de los dolores que sufría.

Tras sufrir el primer ictus le pregunté a la doctora si me podía morir. Y me contestó: “Puede ser”. Cierto. No estuvo acertada, realmente. A ver, sinceramente. Es que en ese momento una no necesita que le digan eso. Está convencida que a una parte de la clase médica en la facultad deberían tener una asignatura donde se les enseñe empatía y comunicación.

Desde entonces, la mano izquierda le va muy lenta, padece hiperacusia (escucha todo muy fuerte), tiene poco equilibrio, además de visión fantasma… en la que ve a las personas con un aura detrás como si fueran santos… Pero lo más importante: pese a que le ha costado, emocionalmente está bien.

Hace tan sólo dos días, el pasado jueves, Rosa celebró el cumpleaños de su hija el mismo día en el que se prejubiló. A partir de ahora tiene todo el tiempo del mundo, especialmente para dedicarse a personas que necesitan su ayuda. Desde su cuenta de instagram (el poder del querer) Rosa ya reúne cerca de cinco mil personas que han sufrido un ictus y le escriben regularmente, con lo que ella es feliz, desde su experiencia, ayudándoles. Y la vida sigue.

Mas Barcelona - Rosa Rubio con Sergi Mas en el plató de El Periódico. / Mònica Tudela

De la vida Rosa tan solo espera vivir. “Y nos hemos acostumbrado a sobrevivir”. Rosa quiere vivir, quiere querer, quiere amar, quiere que la gente con la que está sepa que la quiero. Tan fácil. Y a la vez tan difícil.

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