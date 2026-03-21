María José Aróstegui, experta en terapia del sueño: "Los fármacos para el insomnio no arreglan el problema de base"

La Sociedad Española del Sueño y la Alianza por el Sueño acaban de lanzar la primera 'Guía Práctica de Terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio (TCC-I)'. Los expertos recomiendan esta terapia, que se dirige a los factores que mantienen el insomnio, en lugar de limitarse únicamente a tratar los síntomas, frente a los tratamientos farmacológicos. Pero lo cierto es que su disponibilidad en la práctica clínica continúa siendo limitada en España, entre otras cosas por las listas de espera para llegar a un psicólogo en la sanidad pública. Además, son contados los profesionales con formación especializada en esta terapia, explica María José Aróstegui, psicóloga experta en sueño de la Clínica del Sueño Estivill en Barcelona y miembro de la SES.

¿En qué consiste la Terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio?

Tiene mucha evidencia científica como tratamiento de primera línea. Y también con el tema de la desescalada de medicación. Con la guía, pretendemos facilitar una intervención rigurosa, segura y ajustada a la realidad clínica, porque no todo el mundo sabe hacerlo bien y, a veces, es casi peor. Es algo muy específico –se basa en una intervención, generalmente de 6 a 8 sesiones, en la que se combinan estrategias de conducta, cognitivas y psicoeducativas adaptadas a cada paciente– y somos muy pocos los que estamos especializados. Aplicar esta terapia es como estar en una unidad de sueño. Somos un equipo multidisciplinar.

Al menos en la sanidad pública, no será fácil acceder a esta terapia.

No, claro. Los médicos de familia son el cortafuegos en problemas de sueño. Pero van con la agenda a mil, apenas disponen de tiempo y, si llega un paciente que le dice que no puede dormir, a veces le dan una benzodiacepina (el más recetado cuando existen problemas). Es verdad que la gran mayoría advierte de que se trata de algo temporal. Pero, claro, no hay nada más detrás. No estás arreglando el problema de base. Esta terapia se encarga de volver a dotar a las personas de herramientas para que tengan un sueño de calidad sin medicación o con la mínima. Porque, en algún caso, es más complicado y necesita ayuda de fármacos.

Los expertos en sueño dicen que ahora hay fármacos mucho mejores para el insomnio pero que todavía no están financiados en España.

Por ejemplo, el daridorexant. Es un fármaco mucho más limpio y no crea dependencia. Las benzodiacepinas influyen en el sistema GABA (ácido gamma-aminobutírico), el principal neurotransmisor relajante del sistema nervioso central, y este es un antagonista de las orexinas, que son fármacos que bloquean los neurotransmisores implicados en la vigilia, y promueven el sueño. Pero todavía no está financiado por el sistema público y es muy caro. La cajita vale unos 90 euros y hay pacientes que con un mes ya empiezan a notar resultados. La pauta general, sin embargo, son tres meses.

Antes éramos más despreocupados y se había normalizado dormir mal. Ahora, incluso la gente joven, se cuida más

¿A qué atribuye que cada vez más personas acudan a consulta por problemas de sueño?

Se juntan varios factores. De entrada, vamos más acelerados y esto es lo contrario al sueño. También, antes éramos más despreocupados y se había normalizado dormir mal. Ahora, incluso la gente joven, se cuida más y piensa: 'A lo mejor tengo que mirarme esto'. Detrás puede haber otras patologías, como la apnea del sueño. En general, no puedo dar cifras, pero yo tengo muchos pacientes. También va por meses. En primavera y en otoño tengo la agenda desbordada. Lo cierto es que para llegar a consulta el paciente tiene que venir muy motivado porque, también, es un gasto.

¿Cuál es el perfil del paciente que acude a terapia por insomnio?

Normalmente, son personas con un tipo de personalidad autoexigente, perfeccionista, rumiativa. En el sentido de que les gusta tenerlo todo bajo control. Son personas que tienen mucha responsabilidad -ejecutivos, con una empresa, autónomos... - y le dan muchas vueltas a la cabeza. Y es muy fácil que lo hagan por la noche y, claro, tengan problemas. Hay también personas que llamamos 'dormidores cortos' y con menos 5 o 6 horas de sueño van bien. Pero no menos de cinco. Eso es una cosa rarísima y yo sospecharía.