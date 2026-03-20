Mil médicos salen a las calles de Barcelona en la novena jornada de huelga desde octubre: "Pané, dimisión"

Unos mil médicos —según el sindicato Metges de Catalunya (MC)— de hospitales y centros de salud públicos se han manifestado este viernes en Barcelona para exigir mejoras laborales tanto a la Conselleria de Salut como al Ministerio de Sanidad. La pancarta de la manifestación era 'Conveni mèdic ja'. Los facultativos han confluido, a mediodía, en el Parlament con los docentes, quienes llevan toda la semana de huelga. De hecho, los médicos han llegado al parque de la Ciutadella antes que los profesores, pero los han esperado para entrar juntos.

El seguimiento de la protesta médica ha sido bajo: un 6,7% según Salut y un 35% según MC. Las protestas de los profesores han tenido mucho más impacto: han salido a las calles de Barcelona unos 35.000 docentes —80.000 según los sindicatos— y ha seguido la huelga un 40% del colectivo —según Educació, que contabiliza la concertada y a los profesores de baja— y un 85% según los sindicatos. Los médicos han pedido la dimisión de la consellera Pané.

Los médicos hacen una sentada en un momento de la manifestación. / Alberto Paredes

Desde octubre

La de este viernes ha sido ya la octava jornada de huelga médica desde octubre. Los facultativos catalanes, como el resto de sus colegas de otras comunidades autónomas, reclaman un convenio médico —algo que depende de Sanidad— pero creen que hay otras cuestiones que interpelan directamente a la consellera de Pané, como las guardias 24 horas.

La manifestación ha arrancado a las 10.30 desde el Hospital del Mar y la elección de este enclave no ha sido casual: hasta hace dos años, Pané era la gerente de este centro sanitario. La delegada sindical de MC en el Hospital del Mar, Núria Cañete, ha asegurado que Pané "conoce perfectamente la realidad de los pasillos", pero que no ha mostrado nunca interés real para solucionarla. Ha dicho que también conoce "las dificultades que arrastra el sistema", como las listas de espera, el envejecimiento y la complejidad social existente, así como las tensiones presupuestarias que se agravan, precisamente, por la falta de Presupuestos.

Los médicos piden el fin de las guardias 24 horas. / Quique García / Efe

Contra las guardias 24 horas

"Hago huelga porque queremos un convenio propio. Además, hago guardias de 24 horas hace 15 años y no hay manera de cambiarlo. Cada año hago más de 500 horas de guardia y me las pagan menos que la jornada laboral y no me cuentan como cotizadas", explicaba Juan Nájera, cirujano del Hospital de Sant Boi, a EL PERIÓDICO. "Exigimos parar esta explotación. Las guardias 24 horas no solo afectan a nuestra salud, sino también a nuestro entorno. Nuestra vocación es tratada cln humillación", decía por su parte Grethsel Villarroel, residente de Neumología en el Hospital del Mar.

Es, precisamente, una de las principales reivindicaciones del colectivo: el fin de las guardias 24 horas —algo que está en manos de Salut, aseguran, aunque la consellera Pané aún no se ha reunido con ellos, algo que le afean constantemente—. El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha cargado contra las patronales sanitarias y los sindicatos del ámbito de negociación, donde entiende que los médicos están infrarrepresentados, ya que considera que firman convenios colectivos que ayudan "a que la patronal esclavice los médicos".

"Esto es una guerra abierta, una guerra por la supervivencia del sistema sanitario de Catalunya y una guerra que los médicos y médicas vamos a ganar", ha asegurado. El conflicto, ha dicho, "no se cerrará hasta que no haya una negociación directa y real con la Administración para mejorar uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar".

Imagen de la manifestación de médicos de la sanidad pública este viernes en Barcelona. / Alberto Paredes - Europa Press

"Médico cansado, paciente maltratado"

Los manifestantes, con batas blancas y uniforme de trabajo, han exhibido carteles con mensajes como "Médico cansado, paciente maltratado" y "Sanidad pública y de calidad". Desde la cabecera de la manifestación han gritado "Pané, pa'ná", refiriéndose a la valoración que hacen de la gestión de la consellera de Salut, Olga Pané, e incluso han pedido su "dimisión".

Desde el Hospital del Mar, los médicos comenzaron a caminar hacia las 11.30 y subieron por la calle de Marina. En algunos momentos del recorrido hicieron una breve sentada y, a su llegada al parque de la Ciutadella, esperaron para recibir a las decenas de miles de docentes, una marea amarilla que tragó la protesta de batas blancas y gritó: "Illa, escucha, se acerca una revuelta" y "Para escuelas y hospitales, los gastos militares".