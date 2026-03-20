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Por mejoras laborales
Huelga de médicos, en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya
Servicios mínimos por la huelga de médicos de este jueves y viernes en Catalunya: la atención telefónica solo atenderá las urgencias
Los médicos de Catalunya, tanto de la atención primaria como de los hospitales públicos, volverán a hacer huelga este jueves y viernes, 19 y 20 de marzo, al igual que hicieron los meses anteriores. Esta vez, los facultativos harán coincidir su protesta con la de los profesores, que llevan movilizándose toda la semana.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto el desarrollo de las protestas.
Medicos y profesores llevarán este viernes su protesta ante el Parlament
Médicos y profesores han convocado sendas manifestaciones que prevén confluir este viernes ante el Parlament de Catalunya para expresar su malestar tras las huelgas convocadas, que en el caso de los profesores dura, descentralizada, toda la semana.
CCOO protesta porque el Parlament insta a Salut a reunirse con Metges de Catalunya
CCOO de Catalunya ha presentado un escrito a los grupos del Parlament para mostrar el desacuerdo "profundo" y la "preocupación" por una moción aprobada por el pleno de la cámara que insta el Gobierno a sentar con el sindicato médico Metges de Catalunya para solucionar la crisis del colectivo. A parecer de CCOO, la "negociación directa y paralela" se produciría "a los márgenes de los canales de negociación colectiva reconocidos legalmente", y acontecería una desviación "clara" de las prácticas que "hasta ahora han asegurado una participación equilibrada y representativa de todos los profesionales del sistema sanitario catalán". Por eso, CCOO subraya que la negociación colectiva "no puede ser sustituida" por mecanismos que "privilegian únicamente un segmento profesional".
ACN
Docentes, médicos y agricultores con tractores levantan el corte de la AP7 en Sant Gregori
Unos 1.400 docentes, médicos y agricultores con tractores cortaron la AP-7 en Sant Gregori (Gironès) este jueves por la mañana. El corte comenzó hacia las 10.45 horas y finalizó hacia las 13 horas. Los Mossos d'Esquadra detuvieron un primer intento de los tractores de acceder a la autopista y, en un primer momento, solo cortaron la vía los manifestantes a pie.
Más tarde, los tractores buscaron otro punto por donde sí pudieron acceder a la AP7, y poco antes de las 11.30 horas se sumaron al corte. Esta acción de protesta en las carreteras catalanas se suma a las que se realizaron a primera hora de la mañana en la C58 en Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental) y en la C32 en Mataró (Maresme) con motivo de la huelga educativa.
Metges de Catalunya: "Esto no es una huelga, es un conflicto entre médicos y Administración"
El secretario general del sindicato Metges de Catalunya ha dicho este jueves desde la plaza Universitat de Barcelona que la de su gremio "no es una huelga, sino un conflicto entre médicos y Administración". "Hemos dicho basta: las condiciones de trabajo son totalmente indignas", ha dicho Lleonart, quien ha defendido que los facultativos son "tan víctimas" como los "pacientes".
"Reclamamos sobre todo condiciones asistenciales dignas", ha insistido y además ha asegurado que la Generalitat tiene "competencias" para resolver la situación. "No lo hace porque no quiere", ha apostillado. "Es ahora o nunca: la sanidad pública puede colapsar", ha advertido Lleonart, quien además ha afeado que "no hay mejoras reales en los presupuestos". "Pedimos a la población que se una a la movilización".
Un 5,3% de los médicos secundan la huelga en Catalunya, según Salut; un 31%, según el sindicato
Durante esta mañana, el seguimiento de esta huelga por parte de los médicos y médicas de los centros del Siscat ha sido del 5,3%, según la Conselleria de Salut. El sindicato convocante, Metges de Catalunya, asegura que la huelga ha tenido un seguimiento de un 31%: un 39% en la atención primaria y un 26% en los hospitales.
Nieves Salinas
Más de 150 médicos protestan ante la Consejería de Sanidad de Madrid
Más de 150 médicos y facultativos del sindicato estatal AMYTS se han concentrado en el cuarto día de la huelga nacional de médicos ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Daniel Bernabéu, radiólogo y delegado de AMYTS en el Hospital La Paz ha explicado los motivos y ha señalado que piden a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que cumpla "muchas de las cosas que tiene pendientes por las transferencias sanitarias".
El portavoz sindical ha dicho que una de las cuestiones es la jornada de las 35 horas. Madrid, con Catalunya y Comunidad Valenciana, es de las comunidades que no la han implantado, aseguró. También han pedido a Matute que suba el precio de la guardia de los médicos, "porque puede hacerlo y tiene la potestad de hacerlo. El Estatuto Marco fija unos mínimos.
Si ella tanto critica a Mónica García, que le saque los colores de verdad y que ponga una jornada de derecho para todos o que resuelva los problemas de la atención primaria. Que ponga recursos. No solo vale decir que Mónica García lo hace mal, ella también lo hace mal", ha indicado el portavoz sindical.
ACN
Los médicos catalanes prevén coincidir el viernes con la movilización de los docentes
El sindicato Metges de Catalunya vuelve a llamar al colectivo a la huelga jueves y viernes, la octava y la novena parada desde octubre, para reclamar un convenio propio y mejoras laborales, como eliminar las guardias de 24 horas y otras medidas frente a la sobrecarga asistencial. El sindicato ha organizado el jueves un acto en Barcelona para acercar las reivindicaciones a los ciudadanos y, de cara al viernes, los médicos se manifestarán desde el Hospital del Mar hasta el Parlament, donde prevén coincidir con los docentes, que culminarán, por su parte, una semana de huelgas repartidas por el territorio con una jornada central en Barcelona. El sindicato lamenta que el Departament de Salut no haya atendido "ninguna de las reivindicaciones" que les llevan a la huelga.
El sindicato interpela al Departament en sus reivindicaciones e insiste en que la consellera Olga Pané no se ha reunido con el comité de huelga para negociar posibles soluciones a las demandas del colectivo, al margen de que hayan coincidido en otros espacios, como en la mesa médica del 2 de marzo.
Estos son los servicios médicos en la sanidad catalana este jueves por la huelga
La huelga convocada esta semana por Metges de Catalunya será desde las 8 horas del jueves 19 de marzo hasta las 8 horas del sábado 21 de marzo. En paralelo, la convocatoria de Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contempla paros del 16 al 20 de marzo (desde las 0:00 hasta las 23:59) y otros periodos posteriores. Haz clic en este enlace para conocer los servicios mínimos de la sanidad catalana.
Concentración de médicos hoy a las 11 horas en la plaza Universitat de Barcelona
Los médicos de Catalunya, tanto de la atención primaria como de los hospitales públicos, vuelven a la huelga hoy y mañana, 19 y 20 de marzo, al igual que hicieron los meses anteriores. Esta vez, los facultativos harán coincidir su protesta con la de los profesores, que llevan movilizándose toda la semana. Este jueves harán una concentración a las 11 horas en la plaza Universitat y el viernes, una manifestación que saldrá del Hospital del Mar a las 10.30 horas y finalizará en el Parlament, donde se están debatiendo los Presupuestos y que confluirá con la manifestación de profesores. Lee aquí la información completa.
Reclamaciones
Entre las reclamaciones del sindicato se encuentran mantener el respeto a la singularidad y responsabilidad del trabajo de los médicos; reformar el régimen actual de jornada complementaria y los descansos tras las guardias; aumentar la retribución por hora de guardia y situarla, como mínimo, en el 175% del valor de la hora ordinaria, y adelantar la edad de jubilación. El sindicato también pide limitar las agendas de los médicos de familia a un máximo de 25 actos asistenciales, entre presenciales y no presenciales, y mantener en la atención primaria del Institut Català de la Salut (ICS) un tercio de tiempo no asistencial, además de extenderlo a todos los centros del sistema sanitario público como fórmula para potenciar la formación, la docencia y la investigación.
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