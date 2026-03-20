Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesIránSorteo ONCE Día del PadreLa SagreraIndraProfesores y médicosBCEBarcelonaSagrada FamiliaSandro RosellKoundéPearl HarborDía del PadreFlotilla CubaFallas de ValenciaChuck NorrisRyanair
instagramlinkedin

En Directo

Por mejoras laborales

Huelga de médicos, en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya

Servicios mínimos por la huelga de médicos de este jueves y viernes en Catalunya: la atención telefónica solo atenderá las urgencias

Nueva jornada de huelga del colectivo sanitario: 'Carnaval de los Privilegios', una rúa reivindicativa en las calles de Barcelona

Nueva jornada de huelga del colectivo sanitario: 'Carnaval de los Privilegios', una rúa reivindicativa en las calles de Barcelona

Ver galería

Huelga médica en Cataluña. Médicos de Cataluña organiza el Carnaval de los Privilegios, una rúa reivindicativa del colectivo sanitario que “mejor vive / Pau Gracia

Beatriz Pérez

Beatriz Pérez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los médicos de Catalunya, tanto de la atención primaria como de los hospitales públicos, volverán a hacer huelga este jueves y viernes, 19 y 20 de marzo, al igual que hicieron los meses anteriores. Esta vez, los facultativos harán coincidir su protesta con la de los profesores, que llevan movilizándose toda la semana. 

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto el desarrollo de las protestas.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Los perfiladores de la Guardia Civil predijeron quiénes eran los asesinos de Francisca Cadenas: 'Un vecino de una vivienda próxima al túnel
  2. Barcelona estrenará este septiembre en Torre Baró su primer centro de FP del sector ferroviario
  3. Más de 300 escuelas podrían dejar de hacer colonias como medida de presión de la protesta docente
  4. Sanidad actualizará la clasificación de las profesiones sanitarias para adecuarlas a las necesidades actuales
  5. El Govern no ve 'ni conveniente ni necesario' que la C-32 sea gratis durante las obras de los túneles del Garraf de Rodalies
  6. La Síndica alerta del 'fin de ciclo' de la Administración catalana: “Ya no vale, debe transformarse para volver a servir
  7. Los acuíferos empeoran pese a las lluvias: casi la mitad de fuentes de Osona y Lluçanès están contaminadas
  8. Tim Spector, experto en microbiota: 'Los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más rico que los no bebedores

Huelga de médicos, en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya

Huelga de médicos, en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya

¿Debe preocupar el brote "explosivo" de meningitis en Reino Unido? "Las farmacias están desbordadas"

¿Debe preocupar el brote "explosivo" de meningitis en Reino Unido? "Las farmacias están desbordadas"

Robots de microcirugía y bancos de grasa, claves para mejorar la precisión en las operaciones de cáncer de mama

Robots de microcirugía y bancos de grasa, claves para mejorar la precisión en las operaciones de cáncer de mama

AP-2, así es el fármaco contra la ELA que podría ralentizar la enfermedad: "Obtuvimos resultados prometedores"

AP-2, así es el fármaco contra la ELA que podría ralentizar la enfermedad: "Obtuvimos resultados prometedores"

El timo, un pequeño órgano ignorado durante décadas, puede ser clave para entender el envejecimiento y prevenir el cáncer

El timo, un pequeño órgano ignorado durante décadas, puede ser clave para entender el envejecimiento y prevenir el cáncer

Solo el 1% de las eutanasias aprobadas en Catalunya corresponden a enfermos psiquiátricos

Solo el 1% de las eutanasias aprobadas en Catalunya corresponden a enfermos psiquiátricos

Cefalea en racimos: así es "uno de los dolores más graves que puede experimentar el ser humano" y padecen 50.000 españoles

Cefalea en racimos: así es "uno de los dolores más graves que puede experimentar el ser humano" y padecen 50.000 españoles

El Gobierno plantea que los empleados pasen un examen médico al ser contratados o volver de una baja

El Gobierno plantea que los empleados pasen un examen médico al ser contratados o volver de una baja