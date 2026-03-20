Huelga de médicos, en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya

Más de 150 médicos protestan ante la Consejería de Sanidad de Madrid

Más de 150 médicos y facultativos del sindicato estatal AMYTS se han concentrado en el cuarto día de la huelga nacional de médicos ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Daniel Bernabéu, radiólogo y delegado de AMYTS en el Hospital La Paz ha explicado los motivos y ha señalado que piden a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que cumpla "muchas de las cosas que tiene pendientes por las transferencias sanitarias".

El portavoz sindical ha dicho que una de las cuestiones es la jornada de las 35 horas. Madrid, con Catalunya y Comunidad Valenciana, es de las comunidades que no la han implantado, aseguró. También han pedido a Matute que suba el precio de la guardia de los médicos, "porque puede hacerlo y tiene la potestad de hacerlo. El Estatuto Marco fija unos mínimos.

Si ella tanto critica a Mónica García, que le saque los colores de verdad y que ponga una jornada de derecho para todos o que resuelva los problemas de la atención primaria. Que ponga recursos. No solo vale decir que Mónica García lo hace mal, ella también lo hace mal", ha indicado el portavoz sindical.