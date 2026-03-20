Angioedema hereditario: así es la enfermedad minoritaria transmitida por un donante de semen en Catalunya

Un donante de esperma de Catalunya transmitió una enfermedad minoritaria al menos a tres personas nacidas de su semen. La patología se llama angioedema hereditario asociado al gen F12.

Profesionales del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR) y del Hospital Vall d'Hebron, en colaboración con el Servicio de Alergología del Hospital Santa Maria de Lleida y el Instituto de Investigación Biomédica (IRBLleida), han descrito el primer caso documentado en el mundo de transmisión de angioedema hereditario asociado al gen F12 a través de un donante de semen anónimo. El trabajo ha publicado en la revista científica 'Frontiers in Immunology'.

Estas son algunas de las claves de esta enfermedad rara.

El angioedema hereditario es una enfermedad genética poco frecuente que provoca episodios recurrentes de hinchazón en la piel, el aparato digestivo o las vías respiratorias. En algunos casos puede llegar a ser potencialmente grave.

Se trata de una enfermedad genética dominante, por tanto, es suficiente con tener una sola copia del gen afectada para desarrollar la enfermedad. Sin embargo, presenta penetrancia incompleta y expresividad variable, es decir, la aparición y la gravedad de los síntomas no es igual en todas las personas portadoras de la mutación.

No. De hecho, La forma asociada al gen F12 tiene una característica particular: afecta de manera distinta a ambos sexos. En los hombres portadores, la probabilidad de desarrollar síntomas es muy baja, mientras que en las mujeres portadoras puede llegar al 60% e incluso 80%, a menudo influida por factores hormonales. Esto hace posible que hombres completamente asintomáticos transmitan la variante genética sin saberlo. Así, lo más probable es que el donante ignorase su defecto genético al no presentar síntomas.

La incidencia del angioedema hereditario es, en conjunto, de aproximadamente un caso por 50.000 habitantes. La incidencia de la forma concreta del angioedema hereditario por mutación en el gen F12 —un tipo más de angioedema— no se conoce con precisión. Sin embargo, la península Ibérica —tanto España como Portugal— es una de las zonas del mundo donde la incidencia es más elevada, pese a que esta sigue siendo baja. Los médicos estiman que en España puede haber unos pocos centenares de pacientes con esta enfermedad.

No, pero tiene un tratamiento que permite controlar los síntomas —tratar crisis agudas— y hacer vida normal a los pacientes.

El diagnóstico se sospecha cuando hay episodios recurrentes de hinchazón sin urticaria, niveles normales de C1-INH en sangre, antecedentes familiares compatibles. En el angioedema hereditario clásico (C1-INH deficiente) hay niveles bajos o anormales de C1-INH en la sangre, pero en el angioedema hereditario asociado a F12, el gen F12 mutado provoca una activación anómala del factor XII, lo que desencadena la liberación excesiva de bradicinina. Sin embargo, los niveles de C1-INH en sangre son normales. La mutación en el gen F12 es responsable de la cascada inflamatoria, no la deficiencia de C1-INH. Cuando hay esta sospecha, se confirma después con análisis genéticos que buscan mutaciones en F12 u otros genes asociados.

Los investigadores destacan que este caso pone de manifiesto los retos que plantean las enfermedades genéticas dominantes con penetrancia incompleta en los programas de donación de gametos. Actualmente, el cribado genético de los donantes se centra principalmente en enfermedades infecciosas y en algunas enfermedades recesivas frecuentes. Según los autores, los resultados de este estudio sugieren que, en determinadas regiones donde esta variante es más prevalente, podría valorarse el cribado dirigido del gen F12.