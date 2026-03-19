El timo, un pequeño órgano ignorado durante décadas, puede ser clave para entender el envejecimiento y prevenir el cáncer

Investigadores del Mass General Brigham (Estados Unidos) han publicado, en el mismo número de 'Nature', dos nuevos estudios que ponen en duda que el timo -un pequeño órgano ubicado en el tórax, conocido principalmente por su papel en el desarrollo del sistema inmunitario durante la infancia-, ya no es importante en la edad adulta. Han evidenciado que desempeña un papel mucho más relevante en la salud adulta de lo que se pensó durante décadas, y podría proporcionar un nuevo objetivo para personalizar la prevención de enfermedades y los tratamientos contra el cáncer.

El timo es un pequeño órgano situado en el tórax que ayuda a entrenar a las células T, preparando al sistema inmunitario para proteger al cuerpo de infecciones y enfermedades. Durante mucho tiempo, los médicos pensaban que estaba prácticamente inactivo después de la pubertad, porque se encoge con la edad y produce menos células T nuevas. Es por eso que su protagonismo en la salud adulta apenas se ha estudiado en grandes poblaciones.

A través del análisis de tomografías computarizadas rutinarias con inteligencia artificial (IA), los investigadores descubrieron que los adultos con un timo sano tenían una mayor longevidad y un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y cáncer. En otro estudio con pacientes con cáncer encontraron que la salud de este pequeño órgano podría influir en la respuesta a la inmunoterapia.

Ignorado durante décadas

"El timo ha sido ignorado durante décadas y podría ser una pieza clave para explicar por qué las personas envejecen de manera diferente y por qué los tratamientos contra el cáncer fracasan en algunos pacientes", señala Hugo Aerts, doctor en filosofía, autor principal de los artículos y director del Programa de Inteligencia Artificial en Medicina (AIM) del Hospital General de Massachusetts Brigham. Los hallazgos, añade, sugieren que la salud del timo merece mucha más atención y podrían abrir nuevas vías para comprender cómo proteger el sistema inmunitario al envejecer.

Investigaciones previas han asociado la diversidad de las células T con el envejecimiento y el deterioro inmunitario, pero la mayoría de esos estudios se basaron en análisis de sangre a pequeña escala. Ahora, los nuevos estudios examinaron a más de 25.000 adultos en un ensayo nacional de detección de cáncer de pulmón y a más de 2.500 participantes en el Estudio del Corazón de Framingham, una gran cohorte poblacional de larga duración compuesta por adultos generalmente sanos.

Los investigadores examinaron el tamaño, la forma y la composición del pequeño órgano y crearon una puntuación de "salud tímica". Los pacientes con una puntuación alta tenían un riesgo de muerte un 50% menor, un riesgo de muerte cardiovascular un 63% menor y de desarrollar cáncer de pulmón un 36% menor, en comparación con aquellas con una salud tímica baja. Estas asociaciones se mantuvieron significativas tras ajustar por edad y otros factores de salud.

Las hipótesis

Para los investigadores, cuando la salud del timo y la diversidad de las células T disminuyen, el sistema inmunitario puede volverse menos capaz de responder a nuevas amenazas, como el cáncer u otras enfermedades. El análisis reveló que la inflamación crónica, el tabaquismo y el sobrepeso se asociaron con una peor salud del timo. Se traduce en que el estilo de vida y la inflamación sistémica podrían influir en la resiliencia inmunitaria a lo largo de la vida. Aunque se vinculó ese estilo de vida con la salud del órgano, los estudios no evaluaron si la modificación de dichos factores puede mejorar directamente la función tímica.

En un segundo estudio, analizaron tomografías computarizadas y resultados de más de 1.200 pacientes tratados con inmunoterapia. Los pacientes con una mejor salud del timo presentaron un riesgo de progresión del cáncer un 37% menor y un riesgo de muerte un 44% menor, incluso después de considerar otros factores relacionados con el paciente, el tumor y el tratamiento.

Confirmarse en más estudios

Estos hallazgos, que los investigadores dicen que deben confirmarse en estudios futuros porque el método de imagen aún no está listo para su uso clínico rutinario, indican el protagonismo que este órgano, hasta subestimado, podría desempeñar en la respuesta a las inmunoterapias modernas contra el cáncer.

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El equipo está realizando ahora más investigaciones para determinar si otros factores relacionados con la atención médica pueden afectar la salud del timo. En un estudio, están examinando si la exposición involuntaria a la radiación en el timo de pacientes con cáncer de pulmón puede influir en los resultados.