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Por mejoras laborales
Huelga de médicos, en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya
Servicios mínimos por la huelga de médicos de este jueves y viernes en Catalunya: la atención telefónica solo atenderá las urgencias
Los médicos de Catalunya, tanto de la atención primaria como de los hospitales públicos, volverán a hacer huelga este jueves y viernes, 19 y 20 de marzo, al igual que hicieron los meses anteriores. Esta vez, los facultativos harán coincidir su protesta con la de los profesores, que llevan movilizándose toda la semana.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto el desarrollo de las protestas.
Reclamaciones
Entre las reclamaciones del sindicato se encuentran mantener el respeto a la singularidad y responsabilidad del trabajo de los médicos; reformar el régimen actual de jornada complementaria y los descansos tras las guardias; aumentar la retribución por hora de guardia y situarla, como mínimo, en el 175% del valor de la hora ordinaria, y adelantar la edad de jubilación. El sindicato también pide limitar las agendas de los médicos de familia a un máximo de 25 actos asistenciales, entre presenciales y no presenciales, y mantener en la atención primaria del Institut Català de la Salut (ICS) un tercio de tiempo no asistencial, además de extenderlo a todos los centros del sistema sanitario público como fórmula para potenciar la formación, la docencia y la investigación.
Reivindicaciones
El sindicato interpela al Departament de Salut en sus reivindicaciones e insiste en que la consejera Olga Pané no se ha reunido con el comité de huelga para negociar posibles soluciones a las demandas del colectivo, más allá de haber coincidido en otros espacios, como en la mesa médica del 2 de marzo. Metges de Catalunya pidió por escrito el pasado viernes al presidente Salvador Illa y a Pané que dieran cumplimiento a la moción del Parlamento que instaba al Gobierno a negociar con los representantes de los médicos, pero no han recibido ninguna respuesta concreta más allá de la de trámite, explican fuentes del sindicato a ACN. La organización también ha estado pendiente de la comparecencia del presidente Salvador Illa este miércoles en el Parlamento, realizada a petición de Junts por “la situación de colapso que sufre Catalunya”, pero no esperaba ninguna medida para acercar posiciones.
Los médicos vuelven hoy a la huelga con dos nuevas jornadas y prevén coincidir el viernes con la movilización de los docentes
El sindicato Metges de Catalunya vuelve a llamar al colectivo a la huelga el jueves y el viernes, la octava y la novena jornada de paro desde octubre, para reclamar un convenio propio y mejoras laborales, como eliminar las guardias de 24 horas y otras medidas ante la sobrecarga asistencial. El sindicato ha organizado el jueves un acto en Barcelona para acercar sus reivindicaciones a la ciudadanía y, de cara al viernes, los médicos se manifestarán desde el Hospital del Mar hasta el Parlamento, donde prevén coincidir con los docentes, que culminarán, por su parte, una semana de huelgas repartidas por el territorio con una jornada central en Barcelona. El sindicato lamenta que el Departamento de Salud no haya atendido “ninguna de las reivindicaciones” que les han llevado a la huelga.
Otros servicios afectados
Servicios farmacéuticos: se mantienen con el personal facultativo necesario en guardias y turnos de noche establecidos.
Transporte sanitario: garantizado para todas las urgencias, y también para tratamientos oncológicos, diálisis y oxigenoterapia, además de traslados para pruebas urgentes según criterio facultativo.
Coordinación de urgencias y emergencias médicas: funcionamiento normal.
Resto de servicios: régimen de día festivo, a excepción de aquellos centros donde la plantilla en festivo sea igual que en laborable, que pasarán a 50%.
Banc de Sang i Teixits (centros fijos y equipos móviles): 50% del servicio.
Centros penitenciarios y centros educativos de justicia: servicio equivalente a día festivo.
Atención telefónica de emergencias/urgencias: solo comunicaciones que deban gestionarse sin demora.
Servicios mínimos en la atención primaria
Está garantizada la asistencia urgente en el horario habitual de cada centro (CAP con atención continuada/urgente, CUAP, PAC y PADES).
La dotación de la plantilla será del 25% el primer día; a partir del segundo día, un tercio. Si el dispositivo es unipersonal, se considera ya mínimo y debe prestarse con la asistencia normal prevista para ese dispositivo.
Servicios mínimos en hospitales
Los hospitales del Siscat (la sanidad concertada) funcionarán con normalidad:
Las urgencias: funcionamiento normal (incluida observación) según criterio médico.
Las unidades especiales: ucis y similares, coronarias, hemodiálisis, neonatología, partos y también radioterapia/quimioterapia, además de otras unidades de urgencia vital.
La oncología: radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes o de necesidad vital; en otros casos, según criterio facultativo.
La cirugía: actividad inaplazable derivada de urgencias o casos graves (incluido pre y postoperatorio), según dirección médica.
Los pacientes ya ingresados: se mantiene la atención asistencial sanitaria durante el ingreso.
A las 11.00 en plaza Universitat
Este jueves harán una concentración a las 11 horas en la plaza Universitat y el viernes, una manifestación que saldrá del Hospital del Mar a las 10.30 horas y finalizará en el Parlament, donde se están debatiendo los Presupuestos y que confluirá con la manifestación de profesores.
Horarios y jubilaciones
El sindicato recuerda que el marco normativo vigente permite a las comunidades autónomas establecer mejoras específicas en materia de jornada, descansos y organización del trabajo, sin necesidad de esperar reformas de ámbito estatal.
"La conselleria que dirige Olga Pané es competente para acordar aspectos de organización, gestión y retribuciones que afectan directamente al personal facultativo e, incluso, para promover estatutos o convenios propios", insiste Metges de Catalunya, que entre otras muchas cosas reclama a Salut reformar el régimen actual de jornada complementaria y descansos posguardia, anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, limitar las agendas de los médicos de familia a un máximo de 25 visitas (sean asistenciales o no) o aumentar la retribución por hora de guardia situándola, como mínimo, en el 175% del valor de la hora ordinaria.
Mejoras laborales y Estatuto Marco
El sindicato sigue reclamando a la Conselleria de Salut —a la que afea que todavía ni se ha reunido con los médicos— una "mejora de las condiciones laborales". Salut esgrime que las reivindicaciones del sindicato no están en sus manos, sino en las del Ministerio de Sanidad. Los parones en Catalunya coincidirán, una vez más, con la huelga estatal de cinco días —para protestar contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad— a la que el sindicato catalán también da apoyo.
Convocados por Metges de Catalunya
El sindicato Metges de Catalunya (MC), el mayoritario entre los facultativos catalanes, ha vuelto a convocar dos nuevas jornadas de huelga, tras los parones de los días 16 y 20 de febrero, que tuvieron un seguimiento más bien discreto. Estas movilizaciones elevarán a nueve los días de protesta del colectivo médico catalán desde el inicio de las protestas en octubre.
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