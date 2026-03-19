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Huelga de médicos, en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya

Servicios mínimos por la huelga de médicos de este jueves y viernes en Catalunya: la atención telefónica solo atenderá las urgencias

Nueva jornada de huelga del colectivo sanitario: 'Carnaval de los Privilegios', una rúa reivindicativa en las calles de Barcelona

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Huelga médica en Cataluña. Médicos de Cataluña organiza el Carnaval de los Privilegios, una rúa reivindicativa del colectivo sanitario que “mejor vive / Pau Gracia

Beatriz Pérez

Beatriz Pérez

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Los médicos de Catalunya, tanto de la atención primaria como de los hospitales públicos, volverán a hacer huelga este jueves y viernes, 19 y 20 de marzo, al igual que hicieron los meses anteriores. Esta vez, los facultativos harán coincidir su protesta con la de los profesores, que llevan movilizándose toda la semana. 

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto el desarrollo de las protestas.

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