Más allá del caso de Pere: solo el 1,38% de las eutanasias aprobadas en Catalunya corresponden a enfermos psiquiátricos

Solo el 1,38% de las eutanasias que han recibido luz verde en los últimos años en Catalunya correspondían a enfermos con trastornos mentales. Fueron un total de cinco casos. La ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (LORE), incluye como motivo el sufrimiento psíquico provocado por las enfermedades mentales. Sin embargo, estos pacientes suelen toparse con requisitos más complejos que los oncológicos o los que sufren una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), por poner dos ejemplos de patologías que suelen recibir una respuesta favorable de la ley. El caso de Pere Puig Ribas, el vecino de Reus de 54 años con una depresión crónica refractaria de más de 20 años de evolución que ha pedido por tercera vez la eutanasia, ha puesto sobre el foco esta realidad.

En Catalunya, entre 2021 —año en que se aprobó la ley— y 2024 —último ejercicio del que se aportan cifras—, se solicitaron 824 prestaciones de ayuda a morir, de las cuales se practicaron 361, según la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC), el órgano multidisciplinar de carácter administrativo que aprueba o deniega las peticiones de eutanasia. Se aprobaron más de 824, pero algunos enfermos murieron esperando la resolución. Otros aplazaron su decisión. De estas 824 peticiones, solo 33 fueron por enfermedad mental. Y de estas, solo se aprobaron cinco: un 1,38% del total de solicitudes.

Cinco casos catalanes

Las cinco eutanasias por trastornos mentales que se practicaron en Catalunya estos años corresponden a tres casos de depresión grave refractaria, un trastorno afectivo del ánimo grave y una anorexia nerviosa. Según Dret a Morir Dignament (DMD), no existe información de la proporción de eutanasias por enfermedad mental en España, ya que están recogidas bajo el epígrafe de "otras enfermedades" y no aparecen desglosadas en el informe del Ministerio de Sanidad de 2024. En paralelo, la LORE, como ocurre en la ley del aborto, incluye un registro de profesionales objetores de la eutanasia, creado en Catalunya en 2021.

Catalunya aprobó la eutanasia en tres casos de depresión grave refractaria, un trastorno afectivo del ánimo grave y una anorexia nerviosa

Las dificultades con que se encuentran los pacientes psiquiátricos para acceder a la eutanasia no son únicas en Catalunya, una de las comunidades que más batallaron por aprobar esta normativa y donde esta más se ha desplegado a lo largo de los últimos años. En Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, donde este derecho existe desde hace dos décadas, solo entre el 2,5% y el 3% de las eutanasias corresponden a enfermos mentales, según cifras que maneja Dret a Morir Dignament (DMD). En los países del Benelux, el 20% de los enfermos mentales a quienes se les rechaza la eutanasia acaban suicidándose en algún momento, según algunos estudios.

Evaluación compleja

La Sociedad Española de Psiquiatría, al igual que la catalana, es favorable a la eutanasia en estos pacientes tras un análisis exhaustivo de la capacidad de consentir y del agotamiento de recursos terapéuticos de tipo biológico, psicológico y social, mientras que la Sociedad Americana de Psiquiatría está abiertamente en contra. "El trastorno mental no constituye, por sí mismo, un motivo de exclusión. Estos pacientes pueden solicitar la prestación de ayuda para morir en igualdad de condiciones legales que aquellas cuyo sufrimiento se enmarca en otras enfermedades o procesos clínicos", señala a EL PERIÓDICO la psiquiatra Gemma Parramon, portavoz de la Societat Catalana de Psiquiatria, de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.

¿Qué sucede entonces para que los obstáculos para acceder a la muerte asistida sean mayores? Hay consenso en que en estos casos existe una mayor complejidad en los criterios de evaluación. Explica la doctora Parramon que la ley señala que, para acceder a la PRAM –la prestación de ayuda para morir: el procedimiento legal en España–, el paciente debe ser "mayor de edad, de nacionalidad española y tener capacidad de hecho", que es la aptitud para entender, querer y decidir por sí mismo en un momento concreto, formarse una voluntad propia y tomar una decisión en un momento concreto, algo difícil de evaluar en algunos pacientes psiquiátricos. La psiquiatra pone el siguiente ejemplo: "En algunas personas con deterioro cognitivo, la enfermedad puede afectar a la comprensión. Esto se puede suplir con el documento de voluntades anticipadas (DVA)".

El "contexto eutanásico"

La capacidad de hecho es el primer criterio difícil de evaluar en algunos pacientes. Pero hay más, como el "contexto eutanásico", definido en el artículo tres de la LORE en dos supuestos. Uno, que haya un "sufrimiento grave, crónico e imposibilitante", con limitaciones que inciden en la autonomía física y actividades de la vida diaria. Dos, que la enfermedad sea "grave e incurable". Los psiquiatras defienden que algunos pacientes todavía tienen recorrido terapéutico. "Pero otros no –reconoce Parramon–. Algunas enfermedades mentales se engloban dentro de ese sufrimiento crónico e incapacitante".

"El trastorno mental no constituye, por sí mismo, un motivo de exclusión. Estos pacientes pueden solicitar la prestación de ayuda para morir en igualdad de condiciones" Gemma Parramon — Portavoz de la Societat Catalana de Psiquiatria, de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya

Así, la enfermedad debe mantenerse en el tiempo y sin una expectativa razonable de mejoría. "Cuando la solicitud se basa únicamente en un trastorno mental, la comisión catalana exige, por lo general, al menos dos años de continuidad psiquiátrica para descartar que se trate de un cuadro debutante o todavía con recorrido terapéutico", explica Parramon. Este criterio aparece recogido en el manual de buenas prácticas del Servei Català de la Salut (CatSalut) y de la CGAC, que reconocen el derecho de estas personas a solicitar la eutanasia en igualdad de condiciones que cualquier otra.

"Más enfermedades"

"En determinados casos, la experiencia clínica muestra que no es previsible una mejoría con los tratamientos disponibles. A ello se suma que muchas de estas personas presentan otras patologías concurrentes. De hecho, en la mayoría de las personas con una enfermedad mental que solicitan la eutanasia existen comorbilidades añadidas", señala la doctora Parramon.

En la misma dirección apuntan también desde la asociación de referencia Dret a Morir Dignament: la mayoría de pacientes que solicitan la eutanasia por enfermedad mental parecen experimentar múltiples trastornos combinados. Un estudio demuestra que los trastornos depresivos (55%), el trastorno de estrés post-traumático (TEPT) y otros trastornos de ansiedad (42%) son preeminentes, mientras que el 52% de pacientes tienen diversos problemas relacionados con el trastorno de personalidad (TLP) aun sin un diagnóstico formal del mismo.

"En la mayoría de las personas con una enfermedad mental que solicitan la eutanasia existen comorbilidades añadidas" Gemma Parramon — Portavoz de la Societat Catalana de Psiquiatria, de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya

Con todo, como explicaba días atrás a este diario el oncólogo Albert Tuca, presidente de la comisión catalana de la eutanasia, los casos de eutanasia en pacientes psiquiátricos son "muy complicados" y por eso la comisión los aborda "con muchísima prudencia". Los requisitos principales, abunda el especialista, es que debe haber un sufrimiento "persistente en el tiempo", algo que no siempre sucede en "pacientes agudos psiquiátricos". También deben mantener una autonomía, además de presentar un "sufrimiento intolerable", y demostrar que no hay "posibilidad de mejoría", insiste Tuca.

De Pere a Noelia

Es el caso, por ejemplo, de Pere Puig Ribas, el vecino de 54 años de Reus (Tarragona) con una depresión severa y resistente a los tratamientos con más de 20 años de evolución, cuya historia fue publicada el sábado en EL PERIÓDICO. Pere tiene dolor crónico, hipertensión y ha perdido 10 kilos de masa muscular. Se mueve con dificultad. Ha pedido tres veces la eutanasia desde 2024.

Por el camino, explica, se ha topado con muchas trabas, desde informes desfavorables de médicos del CAP Sant Pere de Reus –las peticiones primero las valoran doctores "de confianza" del paciente y después, si estos dan el 'sí', especialistas en su enfermedad–, donde es paciente, hasta dilataciones en los tiempos de respuesta y hasta dos negativas de la CGAC. Sin embargo, esta misma comisión sí ha avalado recientemente su tercera solicitud —presentada en diciembre de 2025—, después de que el centro de salud de Pere emitiera de nuevo otro informe desfavorable.

"Suele haber más problemas para los enfermos mentales que solicitan la eutanasia en el proceso burocrático de la PRAM. Y ocurre en todos los países con esta ley" Montserrat Sala — Portavoz de Dret a Morir Dignament

Esta nueva resolución no significa que la eutanasia le haya sido ya concedida, ni tampoco fija una fecha para ello, pero sí desdice al CAP Sant Pere de Reus y da vía libre para que la muerte digna de Pere se tramite. La comisión acredita la existencia de un sufrimiento psicológico grave y cronificado y reconoce que Pere ha agotado todas las vías terapéuticas. Noelia, la joven catalana cuyo expediente ha recibido la luz verde del Constitucional tras los recursos interpuestos por el padre, es otro de los casos correspondientes al ámbito de la salud mental. La mujer, que creció en centros de acogida, quedó parapléjica tras un intento de suicidio después de haber sufrido una agresión sexual grupal. Noelia vive un sufrimiento "grave, crónico e incapacitante" acreditado por la comisión de la eutanasia y el alto tribunal.

Debate ético

En la asociación Dret a Morir Dignament son muy conscientes de esta complejidad. "Suele haber más problemas para los enfermos mentales que solicitan la eutanasia en el proceso burocrático de la PRAM. Y ocurre en todos los países que tienen aprobada esta ley. En Canadá, aunque existe este derecho, este no está reconocido para enfermos mentales", explica Montserrat Sala, médica jubilada y voluntaria de Dret a Morir Dignament. "La eutanasia en las enfermedades mentales es un tema complejo y motivo de discusiones éticas en todos los países que tienen aprobada esta ley –añade–. Por eso los porcentajes de muertes por eutanasia son muy bajos en estos pacientes".

"Otros aspectos que valoran los psiquiatras son que el deseo de muerte esté libre de presiones y que no sea síntoma de la propia enfermedad no controlada, la necesidad de luchar contra el suicidio y la posibilidad de probar nuevos tratamientos", señala Sala. "Pero una cosa es evitar un suicidio de una persona joven, y otra, un deseo de muerte de una persona con una depresión de 20 años de evolución", matiza la doctora.