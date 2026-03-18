Los médicos catalanes se suman a los profesores y convocan huelga jueves y viernes para pedir mejoras laborales

Los médicos de Catalunya, tanto de la atención primaria como de los hospitales públicos, volverán a hacer huelga este jueves y viernes, 19 y 20 de marzo, al igual que hicieron los meses anteriores. Esta vez, los facultativos harán coincidir su protesta con la de los profesores, que llevan movilizándose toda la semana. Este jueves harán una concentración a las 11 horas en la plaza Universitat y el viernes, una manifestación que saldrá del Hospital del Mar a las 10.30 horas y finalizará en el Parlament, donde se están debatiendo los Presupuestos y que confluirá con la manifestación de profesores.

El sindicato Metges de Catalunya (MC), el mayoritario entre los facultativos catalanes, ha vuelto a convocar dos nuevas jornadas de huelga, tras los parones de los días 16 y 20 de febrero, que tuvieron un seguimiento más bien discreto. Estas movilizaciones elevarán a nueve los días de protesta del colectivo médico catalán desde el inicio de las protestas en octubre.

El sindicato sigue reclamando a la Conselleria de Salut —a la que afea que todavía ni se ha reunido con los médicos— una "mejora de las condiciones laborales". Salut esgrime que las reivindicaciones del sindicato no están en sus manos, sino en las del Ministerio de Sanidad. Los parones en Catalunya coincidirán, una vez más, con la huelga estatal de cinco días —para protestar contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad— a la que el sindicato catalán también da apoyo.

Más "presión" a Salut

Con esta nueva huelga, MC busca "intensificar la presión" sobre la Administración sanitaria catalana e insiste en que la regulación de las condiciones de trabajo del personal médico "es competencia de la Generalitat". El sindicato recuerda que el marco normativo vigente permite a las comunidades autónomas establecer mejoras específicas en materia de jornada, descansos y organización del trabajo, sin necesidad de esperar reformas de ámbito estatal.

"La conselleria que dirige Olga Pané es competente para acordar aspectos de organización, gestión y retribuciones que afectan directamente al personal facultativo e, incluso, para promover estatutos o convenios propios", insiste Metges de Catalunya, que entre otras muchas cosas reclama a Salut reformar el régimen actual de jornada complementaria y descansos posguardia, anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, limitar las agendas de los médicos de familia a un máximo de 25 visitas (sean asistenciales o no) o aumentar la retribución por hora de guardia situándola, como mínimo, en el 175% del valor de la hora ordinaria.

El sindicato advierte de que el malestar del colectivo médico es "profundo y prolongado en el tiempo". Asegura que mantendrá las protestas mientras no se produzcan "avances tangibles" e insta a la consellera Olga Pané a mover ficha.

El pasado 20 de febrero, unos mil médicos según la Guàrdia Urbana —3.000 según MC— salieron a las calles de Barcelona en para protestar por la sobrecarga laboral, la falta de conciliación y las guardias 24 horas. Reclamaban un convenio médico específico —el actual está compartido con otras profesiones sanitarias—. 'Zombies de guardia' fue uno de las pancartas que se podían leer en la protesta y, en un ambiente festivo, los médicos bailaron 'Thriller' de Michael Jackson simulando ser zombies. La manifestación tuvo un respaldo mayor entre los médicos de familia que de los hospitales, lo que prueba el nivel de malestar existente en la atención primaria.