Huelga de médicos, en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya

Otros servicios afectados

Servicios farmacéuticos: se mantienen con el personal facultativo necesario en guardias y turnos de noche establecidos.

Transporte sanitario: garantizado para todas las urgencias, y también para tratamientos oncológicos, diálisis y oxigenoterapia, además de traslados para pruebas urgentes según criterio facultativo.

Coordinación de urgencias y emergencias médicas: funcionamiento normal.

Resto de servicios: régimen de día festivo, a excepción de aquellos centros donde la plantilla en festivo sea igual que en laborable, que pasarán a 50%.

Banc de Sang i Teixits (centros fijos y equipos móviles): 50% del servicio.

Centros penitenciarios y centros educativos de justicia: servicio equivalente a día festivo.

Atención telefónica de emergencias/urgencias: solo comunicaciones que deban gestionarse sin demora.