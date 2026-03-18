Parones en toda España
Servicios mínimos por la huelga de médicos en Catalunya: la atención telefónica solo atenderá las urgencias
Los médicos de Catalunya hacen una huelga este jueves 19 y viernes 20 de marzo para conseguir mejoras salariales
Huelga de médicos, hoy en directo: última hora de las protestas
Los médicos arrancan una nueva semana de huelga: acusan a Sanidad de "intensificar los ataques contra el colectivo"
¿Por qué los médicos hacen huelga? Del estatuto propio a la regulación de la jornada
Beatriz Pérez
Los médicos catalanes han vuelto a convocar una huelga propia para este jueves 19 de marzo y viernes 20 de marzo para presionar directamente a la Conselleria de Salut y conseguir mejoras que, aseguran los facultativos, están en manos de la titular del departamento, Olga Pané, como el fin de las guardias de 24 horas, limitar la sobrecarga profesional y contratar a más profesionales para cubrir períodos vacacionales. Los meses anteriores también convocaron dos días de huelga al mes. Las de este mes coincide con la huelga de profesores catalanes que está teniendo lugar toda la semana. También reclaman un convenio propio y por eso se oponen al Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Estos son los servicios mínimos en la sanidad catalana, establecidos por el Departament de Treball, previstos para la semana que los días de la protesta.
La huelga convocada esta semana por Metges de Catalunya será desde las 8 horas del jueves19 de marzo hasta las 8 horas del sábado 21 de marzo.
En paralelo, la convocatoria de Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contempla paros del 16 al 20 de marzo (desde las 0:00 hasta las 23:59) y otros periodos posteriores.
En los hospitales del Siscat (la sanidad concertada) funcionarán con normalidad:
- Las urgencias: funcionamiento normal (incluida observación) según criterio médico.
- Las unidades especiales: ucis y similares, coronarias, hemodiálisis, neonatología, partos y también radioterapia/quimioterapia, además de otras unidades de urgencia vital.
- La oncología: radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes o de necesidad vital; en otros casos, según criterio facultativo.
- La cirugía: actividad inaplazable derivada de urgencias o casos graves (incluido pre y postoperatorio), según dirección médica.
- Los pacientes ya ingresados: se mantiene la atención asistencial sanitaria durante el ingreso.
Está garantizada la asistencia urgente en el horario habitual de cada centro (CAP con atención continuada/urgente, CUAP, PAC y PADES).
La dotación de la plantilla será del 25% el primer día; a partir del segundo día, un tercio. Si el dispositivo es unipersonal, se considera ya mínimo y debe prestarse con la asistencia normal prevista para ese dispositivo.
- Servicios farmacéuticos: se mantienen con el personal facultativo necesario en guardias y turnos de noche establecidos.
- Transporte sanitario: garantizado para todas las urgencias, y también para tratamientos oncológicos, diálisis y oxigenoterapia, además de traslados para pruebas urgentes según criterio facultativo.
- Coordinación de urgencias y emergencias médicas: funcionamiento normal.
- Resto de servicios: régimen de día festivo, a excepción de aquellos centros donde la plantilla en festivo sea igual que en laborable, que pasarán a 50%.
- Banc de Sang i Teixits (centros fijos y equipos móviles): 50% del servicio.
- Centros penitenciarios y centros educativos de justicia: servicio equivalente a día festivo.
- Atención telefónica de emergencias/urgencias: solo comunicaciones que deban gestionarse sin demora.
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