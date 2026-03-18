El consumo de ketamina y cocaína sube en Europa mientras que el MDMA baja, según el informe de aguas residuales

Las aguas residuales de Europa muestran un marcado descenso de los residuos de MDMA, junto con un fuerte aumento del consumo de ketamina y cocaína, según el informe 'Wastewater analysis and drugs - a European multi-city study' el grupo europeo SCORE, presentado junto a la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), con datos de 115 ciudades europeas de 25 países (23 de la UE, Noruega y Turquía).

El estudio analizó muestras diarias de aguas residuales en las zonas de captación de las plantas de tratamiento de aguas residuales durante un período de una semana entre marzo y mayo de 2025. Se analizaron muestras de aguas residuales de una población de 72 millones de personas para detectar la presencia de trazas de cinco estimulantes (anfetamina, cocaína, metanfetamina, MDMA y ketamina), así como de cannabis.

Entre 2024 y 2025, la concentración del metabolito de la cocaína, la benzoilecgonina (BE), detectada en las aguas residuales de las ciudades europeas aumentó un 22%. Los datos sobre aguas residuales a nivel municipal indican que el consumo de cocaína sigue siendo mayor en el oeste y el sur de Europa, especialmente en ciudades de Bélgica, los Países Bajos y España. Se detectaron niveles bajos en la mayoría de las ciudades del este de Europa, si bien los datos más recientes siguen mostrando indicios de un aumento.

En general, se observaron pocas diferencias en las concentraciones totales de anfetamina y metanfetamina detectadas en las aguas residuales de las ciudades europeas entre 2024 y 2025. Las concentraciones de anfetamina variaron considerablemente entre las distintas zonas de estudio, registrándose los niveles más altos en las ciudades del norte y centro de Europa. En las ciudades del sur de Europa, las concentraciones de anfetamina fueron mucho menores, si bien los datos más recientes muestran cierta tendencia al alza. Las concentraciones más elevadas se registraron en ciudades de Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos y Alemania.

El consumo de metanfetamina, generalmente bajo en la mayoría de las ciudades e históricamente concentrado en la República Checa y Eslovaquia, también se detectó en las aguas residuales de Alemania, Lituania, Noruega, Turquía, España, Chipre y los Países Bajos. Las concentraciones de metanfetamina observadas en las aguas residuales de otras localidades fueron muy bajas, si bien los datos más recientes muestran indicios de aumento en ciudades del centro y norte de Europa.

Entre 2024 y 2025, la carga total de MDMA detectada en las aguas residuales de las ciudades europeas disminuyó casi un 16%. Las mayores concentraciones de MDMA se registraron en ciudades de Bélgica, España y los Países Bajos. En cuanto a la carga total de metabolitos de cannabis detectados en las aguas residuales de las ciudades europeas se mantuvo estable. Las mayores concentraciones del metabolito THC-COOH se registraron en ciudades de los Países Bajos, Alemania y Eslovenia. Finalmente, la carga total de ketamina detectada en las aguas residuales de las ciudades europeas aumentó casi un 41%. Las mayores concentraciones de ketamina se registraron en ciudades de Bélgica, Alemania y los Países Bajos.