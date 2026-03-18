La ampliación de los cribados de colon hasta los 74 años aumentará en un 30% la población catalana llamada a participar

La ampliación de los cribados de cáncer colorrectal hasta los 74 años —medida que la Conselleria de Salut quiere llevar a cabo pero que está supeditada a la aprobación de los Presupuestos que se están negociando en estos momentos en el Parlament— supondrá aumentar en un 30% la población llamada a participar. Actualmente, a estos cribados, que consisten en el test de sangre oculta en heces, están llamadas las personas de entre 50 y 69 años.

La mayor parte de los casos de cáncer de colon —pese a que parece haber un incremento en gente joven que todavía hay que seguir estudiando— se dan en mayores de 60 años y, sobre todo, en mayores de 65. Los médicos señalan que la participación en estos cribados no es todavía la idónea: solo un 50% de la gente llamada se hace el test, mientras que debería alcanzarse como mínimo un 65%. En los cribados de cáncer de mama participan el 80% de las mujeres.

Este miércoles se ha celebrado en el Hospital del Mar una jornada dedicada al 15º aniversario del programa de detección precoz del cáncer de colon y recto de Barcelona, en la que ha participado la consellera de Salut, Olga Pané. Al acabar, han atendido a los medios de comunicación el gastroenterólogo Antoni Castells, director médico del Hospital Clínic, la especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Mar, Andrea Burón, y el presidente del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, Jordi Casas.

2.000 tumores en 15 años

El programa de cribado colorrectal en Barcelona empezó en 2009 —de hecho, hace ya 16 años que se creó este programa, pese a que la jornada conmemoraba los primeros 15— y, durante este tiempo, las autoridades sanitarias han invitado a más de dos millones de personas. "Hemos analizado más de un millón de 'kits' de sangre oculta en heces, pero probablemente lo más importante es que hemos detectado cerca de 2.000 casos de cáncer colorrectal y, aún más importante, hemos detectado cerca de 20.000 pólipos que muy probablemente, si no se hubieran encontrado, habrían acabado convirtiéndose en un cáncer de colon", ha señalado el doctor Castells. En este programa han participado los cuatro grandes hospitales de Barcelona (el Clínic, el Mar, Sant Pau y Vall d'Hebron), así como las miles de farmacias distribuidas y los centros de atención primaria.

"Alrededor de entre el 60% y el 70% de los cánceres colorrectales se curan con tratamiento endoscópico o con cirugía, sin requerir ni radioterapia ni quimioterapia. Los pólipos son lesiones precursoras, premalignas, que al detectarse y extirparse se evita es que se conviertan en cáncer", ha dicho Castells. La participación en los cribados de cáncer colorrectal, sin embargo, es mejorable: un 50% frente al 80% que tienen los cribados del cáncer de mama.

"Los estándares que nos pide la Unión Europea están alrededor del 65% y 70%", ha precisado. Hay más conciencia entre la población femenina que masculina. Para mejorar estos porcentajes, los médicos abogan por realizar acciones a nivel local, conocer mejor cada barrio y trabajar con sus líderes sociales.

Sin fecha de la ampliación

La doctora Borón ha explicado que la ampliación de las franjas de edad es algo que está "sobre la mesa". "Esperamos que se haga este año en Catalunya. Esta decisión de ampliar la edad está prevista hasta los 74 años, pero no podemos decir cuándo será porque es una decisión de Pla Director d'Oncologia de la Conselleria de Salut y a nivel de todo el territorio", ha recalcado Borón, quien además ha dicho que la incidencia del cáncer colorrectal aumenta "con la edad". "Hay más casos en personas mayores que en jóvenes, especialmente a partir de los 60 y sobre todo de los 65", ha asegurado.

"Hay datos que indican que puede haber mayor incidencia de cáncer colorrectal en gente joven, pero no solo debemos confirmarlo, sino saber si la prevención actual funcionaría también en esas edades. Por ahora, la recomendación clara es ampliar hasta los 74 años. Empezar antes no está claro", ha insistido esta doctora. La tendencia en Europa es también ampliar la franja por arriba, no por abajo.

Las farmacias, clave

Como ha explicado Jordi Casas, presidente del COFB, este programa es "un ejemplo de trabajo en red", pues participan hospitales, laboratorios, oficinas técnicas y farmacias. "El papel del farmacéutico va más allá de la logística: incluye promoción, concienciación y asesoramiento. Como el programa es bianual, muchas personas repiten la prueba, lo cual es positivo", ha asegurado. "Las reticencias iniciales son sobre la recogida de la muestra, pero ahora muchos participantes ya están familiarizados. El reto es llegar a quienes nunca se han hecho la prueba", ha concluido. Y ha abogado por reforzar la "prevención".