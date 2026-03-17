Las alergias al polen de esta primavera disparan las consultas médicas: "Hay nueve meses de espera en la sanidad pública y dos en la privada"

La de este año será una mala primavera para los alérgicos. Las lluvias invernales y la previsión una primavera cálida incrementarán los niveles de polen, los ácaros del polvo doméstico y la humedad ambiental. Las consultas de los centros médicos ya lo están notando. Los alergólogos de la sanidad pública tienen una lista de espera de un año y en la sanidad privada las esperas son ya de dos meses. "Estamos viendo un incremento de pacientes. Tenemos ahora mismo una lista de espera que antes no teníamos: dos meses. El año pasado eran una o dos semanas", señala a EL PERIÓDICO el doctor Alfons Malet, Jefe de la Unidad de Alergia del Centro Médico Teknon. La escasez de estos especialistas, y el hecho de que las alergias van a más, disparan las listas de espera.

"Llevamos dos o tres semanas con un nivel cuatro de polen del ciprés. Y esto no ha hecho más que empezar" Alfons Malet — Jefe de la Unidad de Alergia del Centro Médico Teknon

"Y esto no ha hecho más que empezar —advierte Malet—. Cada año vemos que el polen del ciprés, que es el que primero provoca sintomatología, poliniza a un nivel alto. Llevamos dos o tres semanas con un nivel cuatro de polen del ciprés". Explica este alergólogo que también los plataneros han empezado a polinizar a un nivel alto —"están en un nivel dos, medio", precisa—. El origen de esta situación son las intensas lluvias que ha vivido Catalunya en los últimos meses, lo que hará que los árboles "florezcan más" y generen "más polen".

"El impacto de la alergia primaveral va a ser muy grande. Los pacientes van a pasar mala temporada" Lorena Soto, alergóloga del Hospital de Sant Pau

"Tanto las malas hierbas, como la parietaria, como las mercurialis... Veo niveles de polen más altos que el año pasado", dice Malet. Las temperaturas más cálidas o primaverales serán "desfavorables" para esta situación. "Al igual que si hay días de viento", precisa.

Una primavera "importante"

"Este año, con la cantidad de lluvia que hemos tenido, todo está muy bien regado y parece que va a ser una primavera importante para los alérgicos, con mucha cantidad de polen en el aire", advierte también Jordina Belmonte, investigadora del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) y responsable de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC). Lo que podría cambiar la situación, cuenta , es que "llueva mucho durante las primeras horas del día". "Si llueve cuando las flores están abiertas, el polen cae al suelo y se pierde. Esto podría ser una buena noticia para los alérgicos", prosigue.

Más de 10 millones de españoles tienen alguna alergia respiratoria, de los cuales un 70% tienen alergia al polen

Sin embargo, las lluvias también pueden ser una "mala noticia" para los alérgicos al polen de las gramíneas y de las plantas herbáceas, ya que rápidamente las pueden hacer "germinar" y hacer que crezcan "más". "El año pasado fue una primavera brutal, de mucho polen en el aire, pese a que veníamos de una sequía muy fuerte de tres años. Luego empezó a llover… Y hubo polinizaciones muy fuertes", recuerda Belmonte.

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que da cobertura a unos 400.000 habitantes, tiene solo tres alergólogos y está dando citas para diciembre

Belmonte augura que "habrá mucho polen en el aire". Aconseja a los pacientes estar "bien diagnosticados" por un especialista y seguir las recomendaciones. "Ponerse mascarilla o gafas en el momento en que nos afecta el polen en nuestro entorno. Estar informado a través de trabajos como nuestra red, donde cada semana informamos de qué pólenes serán los más importantes la semana siguiente".

¿Qué es peor para la alergia: la lluvia o el calor? "No es sencillo responder, no hay una pauta", responde. "Cuando hace más calor, polinizan plantas que son más de verano. De todos modos, está tan cambiado el tiempo... Está tan desordenado, que ya no sigue una pauta fija como hace años", avisa.

"Llegaremos muy tarde"

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona, que da cobertura a unos 400.000 habitantes, tiene solo tres alergólogos y, en estos momentos, una lista de espera hasta diciembre. "El impacto de la alergia primaveral va a ser muy grande. Este año, como suele ocurrir todos los años, el paciente con alergia, ya sea un recién diagnosticado o debutante, va a pasar mala primavera. Irá a las urgencias o a la atención primaria. Allí, cuando ven que es una persona que no se puede controlar o que necesita un estudio, proceden a la derivación a Alergología. Nosotros los veremos en la primavera de 2027. Llegaremos muy tarde", dice la alergóloga de Sant Pau Lorena Soto.

Los médicos ven más casos de jóvenes que "debutan" en las alergias y pacientes que si antes eran alérgicos a una cosa o dos, ahora lo son a tres o cuatro

"Vamos a peor cada año", sentencia. Sobre todo desde el covid-19, la lista de espera ha ido "engordando" año tras año. "En la pública hay un año de espera", asegura. Y esto supone un "peor control en la calidad de vida" del paciente y "más presión" en la primaria y en las urgencias hospitalarias. Todo por una enfermedad que se puede controlar "desde el inicio".

Vacuna preventiva versus cortisona

"El problema de las Urgencias o del médico de cabecera es que les dan a los pacientes dosis de cortisona, cuando estos llegan con brotes agudos. Pero nosotros en Alergología hacemos medicina preventiva: administramos una vacuna para tolerar mejor los alérgenos, evitar medicamentos y los desplazamientos a urgencias", dice la doctora Soto. "Todas estas terapias están atrasadas debido a las largas de espera".

Como sus colegas, augura una primavera "intensa y prolongada" debido a las lluvias. "Eso es muy bueno para la vegetación, pero malo para el alérgico", explica esta alergóloga, quien además señala que hay otro factor muy perjudicial para los alérgicos: la contaminación.

Como explica el director médico del centro de alergología Alergo Avanta, Antonio Valero, más de 10 millones de españoles tienen alguna alergia respiratoria, de los cuales un 70% tienen alergia al polen. "Hay seis millones de personas que este año tendrán muchos síntomas muy intensos", avisa. Según él, quienes realmente aguardan a ser atendidos son los que "debutan". "Los ya diagnosticados tienen su tratamiento y están atendidos". El doctor Valero explica que en los últimos años son sobre todo los jóvenes los que "debutan" con una alergia respiratoria. "Vemos a muchas personas que si antes eran alérgicas a una cosa o dos, ahora lo son a tres o cuatro".

Así, cada vez hay más personas con alergias a "varios pólenes". "Gente que empieza con alergia en febrero y acaba en verano. Hay más problemas para controlar y optimizar tratamientos", certifica.