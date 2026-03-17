Barcelona se llena de polen: estas son las plantas que más alergia provocan esta primavera

Los principales pólenes alergénicos en la ciudad de Barcelona son los de la parietaria (una planta herbácea muy común en entorno urbano), los cipreses (típico en invierno y primavera), el platanero (muy común en zonas como el Eixample y con mucho polen en primavera) y las gramíneas (hierbas que producen bastante alergia en primavera y verano), tal y como se puede ver en la Xarxa Aerobiològica de Catalunya.

Aunque varían cada año, los pronósticos actuales indican que esta primavera (entre marzo y mayo) destacarán los cipreses y plátano de sombra como polen dominante temprano, seguidos por gramíneas y parietaria. Además, a finales de primavera o inicios del verano, suelen predominar las gramíneas, y también puede aparecer polen de olivo y otros pólenes de malezas.

Según la Xarxa Aerobiológica de Catalunya, hay otros pólenes presentes en Barcelona, como el aliso, el avellano, el fresno, las crucíferas, el llantén, el mercurial, el chopo, el sauce y el olivo.

Enfermedades alérgicas

Las alergias al polen son reacciones del sistema inmunológico que ocurren cuando el cuerpo identifica erróneamente el polen de ciertas plantas como una amenaza. Esta respuesta provoca la liberación de histamina y otras sustancias que pueden desencadenar una serie de síntomas. Las alergias estacionales o rinitis alérgica son las más comunes asociadas con los pólenes. Pero hay otras, como la conjuntivitis alérgica, el asma alérgica o la dermatitis.

La rinitis alérgica afecta la vía respiratoria superior. Los síntomas incluyen estornudos frecuentes, congestión nasal, picazón en la nariz, garganta o ojos, secreción nasal y ojos rojos, llorosos y con picazón. Los pólenes que la causan son las gramíneas, la parietaria y los cipreses.

Por su parte, la conjuntivitis alérgica es una inflamación de la córnea y la conjuntiva de los ojos causada por la exposición al polen. Sus síntomas incluyen ojos rojos e irritados, lagrimeo excesivo, sensibilidad a la luz y sensación de arenilla o picazón en los ojos. La causan el polen de los plataneros, alisos u olivos.

Además, el polen también puede desencadenar crisis asmáticas en personas sensibles. El asma alérgica afecta a las vías respiratorias inferiores y puede ser más grave que la rinitis. La dificultad para respirar, las sbilancias, la tos persistente o la sensación de opresión en el pecho están entre sus síntomas. Cipreses y gramíneas son los principales responsables de los brotes asmáticos durante la temporada de polinización. También la parietaria.

Por último, en casos raros, algunas personas pueden experimentar dermatitis alérgica o irritaciones en la piel como respuesta al contacto con pólenes, que incluye enrojecimiento de la piel, picazón e hinchazón, eccema o sarpullidos. Los pólenes comunes que la causan son la parietaria y las gramíneas.