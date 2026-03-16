El nuevo Hospital del Mar tiene cuatro quirófanos más, una uci 'post-covid' y el primer servicio de farmacia robotizado del mundo: "Aumenta en un 60% los medicamentos almacenados"

Puesta de largo este lunes en el Hospital del Mar de Barcelona. Este centro sanitario, uno de los cuatro públicos de la ciudad condal, ha presentado sus nuevas instalaciones tras cuatro años de obras que han incrementado en casi 31.000 metros cuadrados más la superficie del hospital y lo ha convertido en un edificio mucho más sostenible. Esta ahora es de 96.598 frente a los 65.755 metros cuadrados de antes. A la inauguración de hoy han asistido el president, Salvador Illa, la consellera de Salut, Olga Pané y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Las nuevas instalaciones, ha dicho Illa, son "de máximo nivel". "Queda la fase tres y la haremos, encargaremos el proyecto ejecutivo este año", ha aseverado.

El Hospital del Mar, de referencia para más de 300.000 personas, ha acabado ya la fase dos de su proyecto de remodelación —la fase uno finalizó en mayo de 2017—, la cual ha permitodo al centro incorporar seis unidades de hospitalizacion para Pediatría y Neonatos, Obstetricia y Ginecología y especialidades quirúrgicas —con un aumento de 75 camas más—; urgencias específicas de cirugía ortopédica y traumatología, pediatría y psiquiatría; una nueva uci 'post-covid' —diseñada con las lecciones aprendidas de la pandemia—; cuatro nuevos quirófanos de alta complejidad —uno de cirugía vascular y otro de neurocirugía; los otros dos, generales—; una nueva unidad del dolor; una nueva área para realizar endoscopias; un helipuerto; y un nuevo servicio de farmacia robotizado, único en el mundo. Este servicio de farmacia permite "aumentar en un 60% el volumen de medicamentos almacenados", según Elisabet Izquierdo, directora de Tecnologia i Serveis del Mar.

"Tenemos una zona de referencia en Barcelona que combina zonas como la Vila Olímpica, el Raval o la Mina. Es un reto, ya que son poblaciones muy especiales que necesitan muchas veces una alta intensidad de actuación. Desde luego, tener este tipo de instalaciones nos lo va a facilitar", ha destacado el psiquiatra Víctor Pérez, director del área asistencial y médica del Mar. Ha dicho Pérez que este centro sanitario "ha hecho una función fantástica para Barcelona", pero sus pabellones tienen "más de 100 años". De ahí la necesidad de actualizar las infraestructuras. Esta fase dos es la más tecnológica.

La ampliación del Hospital del Mar se puso en marcha en 2008, pero las obras se paralizaron hasta finales de 2015 a causa de la crisis económica. Finalmente, en mayo de 2017 se inauguró la primera de las tres fases previstas: un edificio de cuatro plantas y 20.000 metros cuadrados que permitió contar con un moderno Servicio de Oncología Radioterápica, una primera ampliación de las Urgencias, seis salas de parto y dos nuevos quirófanos.

Fases dos y tres

Aún le queda al Mar la tercera fase de su remodelación, cuya fecha de arranque aún no está prevista, pero que supondrá un aumento de 42.000 metros cuadrados más de superficie y la incorporación de siete nuevos quirófanos más, entre otros servicios. La actual fase dos, la que ha terminado ya y se ha presentado esta mañana —los nuevos quirófanos comenzarán a funcionar en mayo—, ha costado 161.683.286 euros. Tanto esta fase como la siguiente, la tres, implican "derruir" para "construir encima".

"Ha sido complicado porque, mientras había obras, el hospital seguía funcionando. Sin embargo, no se produjo ninguna infección nosocomial producto de las obras", ha destacado Izquierdo. Los elementos modulares y prefabricados permitieron acelerar las obras y en todo momento se tuvo en cuenta la sostenibilidad: las nuevas instalaciones cuentan con espacios verdes —una terraza con árboles y vistas al mar para el paciente hospitalizado— y placas fotovoltaicas. Eso le ha permitido al hospital obtener la certificación Leed Gold, una de las más elevadas de sostenibilidad.

En total, el centro ha ganado unos 2.700 metros de terrazas —denominados Jardins Maite Forner—, que reducen unas 2.000 toneladas de CO2 anuales y mejoran el bienestar de pacientes y personal. Además, esta ampliación ha permitido poner en marcha tres plantas de hospitalización con una ganancia de 75 camas. Las nuevas habitaciones tienen luz natural y el color de las paredes es "arena de la playa", alejado del "blanco-hospital". Además, el diseño ha incluido los aprendizajes de la pandemia y por eso los circuitos son adaptables y flexibles, por si hay una futura crisis sanitara.

Nuevos quirófanos

Los nuevos quirófanos del Hospital del Mar, que empezarán a funcionar en mayo, son de alta complejidad. Dos de ellos, además, híbridos. Uno es de cirugía vascular y otro, de neurocirugía. Los otros son para cirugías generales. Además de ser robóticos, uno de ellos incorpora una resonancia magéntica. Estos espacios permiten realizare cirugías de máxima complejidad y cirugías robóticas. Con los siete más que incorporará la tercera fase de ampliación, el hospital tendrá 24 quirófanos. Actualmente tiene 17.

Además, la nueva uci, que tiene espacio para 18 camas para pacientes críticos, está diseñada siguiendo la experiencia del covid-19: con circuitos y espacios flexibles y adaptables. Por su parte, la nueva unidad de endoscopias cuenta con un espacio 11 veces más grande que el anterior y mejoras tecnológicas.

Uno de los grandes atractivos de las nuevas instalaciones es el nuevo servicio de farmacia robotizado, que además triplica su superficie y alcanza los 3.000 metros cuadrados. El Hospital del Mar es el primer centro sanitario del mundo en incorporar este sistema, que aumenta en un 60% el volumen de medicamentos guardados. Este nuevo servicio optimiza el espacio hasta un 80% gracias al sistema de gestión logística y reduce los tiempos de espera.