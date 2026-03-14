Pere, con depresión severa desde hace 20 años, pide la eutanasia por tercera vez: "Mi vida no es digna, padezco un sufrimiento crónico e intratable"

"Este gran sufrimiento que siente desde hace años no es vivir, no se puede aguantar ni tolerar más (...). Mi padre no está tranquilo en ningún momento. Es un sufrimiento constante, una ansiedad constante, una depresión constante". Este es un fragmento de la carta que Sara Puig, de 31 años, escribió a la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) –órgano multidisciplinar de carácter administrativo que aprueba o deniega las peticiones de eutanasia– para solicitar que conceda de una vez este derecho a su padre.

Pere Puig Ribas, vecino de Reus (Tarragona) de 54 años, es un enfermo psiquiátrico. Ha solicitado tres veces la eutanasia, se la han denegado en dos ocasiones y ahora espera la resolución de la tercera, cuya petición hizo el pasado diciembre. "Tengo una depresión severa crónica resistente desde hace más de 20 años. En 2012 sufrí un empeoramiento muy fuerte y empecé a ingresar en unidades psiquiátricas. Tengo ansiedad las 24 horas del día y ataques de pánico diarios".

"Desde hace tres años me paso el día en la cama y tengo una discapacidad del 68%, pero la comisión de la eutanasia considera que mi depresión no es imposibilitante" Pere Puig Ribes — Solicitante de la eutanasia

Desde hace tres años, su degradación, asegura, ha sido "diaria y devastadora" y afecta incluso a su salud física: tiene dolor crónico, hipertensión y ha perdido 10 kilos de masa muscular. Tanto los dos hijos de Pere –Sara y Aleix, este último de 20 años, que vive con él–, como sus dos hermanas y su mejor amigo, han pedido a la CGAC, a través de escritos, que le concedan la eutanasia. Todos ellos dan fe del sufrimiento que Pere arrastra "desde hace unos 40 años", apunta una hermana. "Hablar y pensar en el suicidio es algo que le ha acompañado durante años. Pero no quiere acabar de esta manera; como él dice repetidamente, quiere hacerlo bien", añaden en sus escritos. También lo respalda la entidad Dret a Morir Dignament (DMD).

Una casuística recogida en la ley

La ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (LORE), incluye el sufrimiento psíquico provocado por las enfermedades mentales. Sin embargo, estos pacientes suelen toparse con más dificultades que los que sufren un cáncer terminal o una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), por poner dos ejemplos. En Catalunya, entre 2021 (año en que se aprobó la ley) y 2024 (último ejercicio del que se aportan cifras), se solicitaron 824 prestaciones de ayuda a morir, de las cuales se practicaron 361 (se aprobaron más, pero algunos enfermos murieron esperando la resolución y otros aplazaron su decisión). De estas 824, solo 33 han sido por enfermedad mental. Y de estas, se han acabado aprobando cinco. Esto supone un 1,38% de todas las eutanasias que han recibido la luz verde, lo que refleja el gran escollo que suponen las patologías psiquiátricas en la normativa.

"Hace tres años que me paso el día en la cama. No trabajo y tengo una discapacidad del 68% desde 2006. No salgo de casa, ya que también tengo agorafobia", relata Pere a EL PERIÓDICO. Enseña informes médicos que prueban su situación. Tiene intolerancia a 15 fármacos diferentes, dice haber hecho "todas las terapias" –tanto las de "dentro" como las de "fuera" de la ciencia–. "La comisión de la eutanasia ha resuelto mi caso como desfavorable dos veces. Admite que tengo un sufrimiento crónico intratable y que considero que mi vida no es digna. Pero dicen que mi depresión no es imposibilitante", relata Pere.

Pere toma esketamina, droga de uso exclusivo para la depresión resistente y con ideación suicida, y opiáceos para su dolor crónico, hacia los que ha desarrollado "tolerancia"

Mientras aguarda a que le respondan a su tercera solicitud de eutanasia, asegura que no la pedirá por cuarta vez. "Esto se ha de acabar de una manera o de otra", advierte. Entre los muchos tratamientos que ha recibido Pere está la esketamina, una droga de uso exclusivo para depresión resistente al tratamiento y con ideación suicida aguda. Pero nada. Para su dolor crónico está tomando opiáceos, hacia los que, afirma, ha generado "dependencia y tolerancia".

Pere Puig en su hogar de Reus. / Pau Gracià

Una ínfima parte

Las solicitudes de eutanasia por patologías de salud mental, aunque están reconocidas en la ley española, generan tantas reticencias como incomodidad. En Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, donde este derecho existe desde hace dos décadas, solo entre el 2,5% y el 3% de las eutanasias corresponden a enfermos mentales, según cifras que maneja Dret a Morir Dignament. Hay estudios que reflejan que, en los países del Benelux, el 20% de los enfermos mentales a quienes se les rechaza la eutanasia acaban suicidándose en algún momento.

"Muchos de los pacientes con trastornos mentales no entran en el análisis de la prestación de ayuda para morir [la PRAM]" Montserrat Sala — Dret a Morir Dignament

"Suele haber más problemas para los enfermos mentales que solicitan la eutanasia en el proceso burocrátrico de la PRAM [la prestación de ayuda para morir, el procedimiento legal de la eutanasia]. Y ocurre en todos los países que tienen aprobada esta ley. En Canadá, aunque existe este derecho, este no está reconocido para enfermos mentales", explica Montserrat Sala, médica jubilada y voluntaria de Dret a Morir Dignament. "La eutanasia en las enfermedades mentales es un tema complejo y motivo de discusiones éticas en todos los países que tienen aprobada esta ley. Por eso los porcentajes de muertes por eutanasia son muy bajos en estos pacientes".

La eutanasia está reconocida en dos contextos, ambos asociados a un sufrimiento físico o psíquico "constante e insoportable". Uno, cuando hay una enfermedad incurable, con un pronóstico de vida limitado. Dos, cuando una enfermedad causa en el paciente un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante, con limitaciones para las actividades de la vida diaria y las capacidades de expresión y relación. ¿Qué ocurre? Que para ser evaluado en la ley de la eutanasia, la persona debe tener "capacidad de hecho", que es la aptitud para entender, querer y decidir por sí misma en un momento concreto. En algunos pacientes con trastornos mentales, la capacidad de hecho es difícil de evaluar.

En algunos pacientes con trastornos mentales, la capacidad de decidir por sí mismos es difícil de evaluar

"Otros aspectos que valoran los psiquiatras son que el deseo de muerte esté libre de presiones y que no sea síntoma de la propia enfermedad no controlada, la necesidad de luchar contra el suicidio y la posibilidad de probar nuevos tratamientos", señala Sala. "Pero una cosa es evitar un suicidio de una persona joven, y otra, un deseo de muerte de una persona con una depresión de 20 años de evolución", matiza.

Sala cree que, aunque solo 33 personas con enfermedades mentales solicitaron la eutanasia en Catalunya entre 2021 y 2024, "probablemente hubo muchos más pacientes que lo solicitaron a su médico de familia". "Pero muchos de estos pacientes ni siquiera entraron en el análisis de la PRAM". Para acceder a la eutanasia, primero hay que hacer la solicitud al médico de confianza, que emite un juicio "favorable o desfavorable". Solo si es positivo, a los 15 días lo analiza un "médico consultor", que debe ser especialista en la enfermedad del paciente. En el caso de los pacientes psiquiátricos, el médico consultor es un psiquiatra.

"Historia psiquiátrica larga"

"Todos los pacientes con trastornos mentales que se dirigen a nosotros tienen una enfermedad severa, con una historia psiquiátrica larga", asegura Sala. Entre 2021 y 2024, la entidad recibió la visita de 25 personas con enfermedades mentales graves. Once de ellas solo acudieron a una consulta. De las otras 14, solo siete –la mitad– entraron en la PRAM. De estas, solo dos personas consiguieron informes favorables. A las otras cinco los psiquiatras les dijeron que tenían más recorrido terapéutico o que no cumplían el contexto eutanásico.

"Algunos pacientes con enfermedades mentales tienen tratamientos que pueden mejorar su condición. Son casos muy complicados, que abordamos con muchísima prudencia" Albert Tuca — Presidente de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC)

El oncólogo Albert Tuca, presidente de la CGAC, reconoce esta problemática. Recuerda que, para cualquier solicitud de eutanasia, el sufrimiento debe ser "persistente en el tiempo", algo que no siempre sucede en "pacientes agudos psiquiátricos". También deben mantener una autonomía, además de presentar un "sufrimiento intolerable", y demostrar que no hay "posibilidad de mejoría". "Algunos pacientes con enfermedades mentales tienen tratamientos que pueden mejorar su condición", dice Tuca. "Son casos muy complicados, que abordamos con muchísima prudencia", concluye.

Trastornos combinados

La mayoría de pacientes que solicitan la eutanasia por enfermedad mental parecen experimentar múltiples trastornos combinados. Hay estudios que demuestran que los trastornos depresivos (55%), el trastorno de estrés post-traumático (TEPT) y otros trastornos de ansiedad (42%) son mayoritarios, mientras que el 52% de pacientes tiene diversos problemas relacionados con el trastorno de personalidad (TLP) aún sin un diagnóstico formal del mismo.

Las cinco eutanasias por trastornos mentales que se practicaron en Catalunya estos años fueron por depresión grave refractaria (en tres casos), un trastorno afectivo del ánimo grave y una anorexia nerviosa. Según DMD, no existe información de la proporción de eutanasias por enfermedad mental en España, ya que están recogidas dentro el epígrafe "otras enfermedades" y no aparecen desglosadas en el informe del Ministerio de Sanidad del 2024.