Más de 75.000 adolescentes en España están enganchados a las apuestas 'online': "Hay preocupación sanitaria y social"

Cada vez son más jóvenes, con mayor nivel de estudios y con una preferencia por el juego deportivo 'online'. Son, sobre todo, varones. Y también suelen consumir tabaco, alcohol u otras sustancias, como cannabis y cocaína. Además, arrastran deudas. Este es el perfil de paciente de la Unidad de Juego Patológico del Hospital Universitari de Bellvitge (L'Hospitalet), referente a escala estatal e internacional y una de las primeras en abordar la ludopatía en España (se creó en 1996). "Seguimos atendiendo el mismo número de visitas al año: unos 300 nuevos casos anuales. Pero ha cambiado el perfil del paciente", explica a EL PERIÓDICO Susana Jiménez, coordinadora de esta unidad que trata casos a partir de los 14 años. Aumentan los jóvenes adictos al juego 'online'; bajan los adictos a las máquinas tragaperras.

De hecho, de un tiempo a esta parte, todos los estudios apuntan a un cambio de patrón en las adicciones en adolescentes, entre las que están aumentando de forma alarmante los juegos de apuestas. La ludopatía se está convirtiendo en un problema entre los jóvenes y muchos se enganchan a ella a través del teléfono móvil. Según el último informe del Plan Nacional sobre Drogas –presentado el pasado febrero y basado en la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (Estudes)–, el juego problemático está aumentando a paso firme entre los estudiantes de 14 a 18 años. Así, el año pasado, el 13% de ellos había jugado 'online'. Y dentro de este grupo, un 27,7% –esto es, unos 75.464 adolescentes– presentaba una posible adicción (en 2023, este porcentaje era del 23,5%).

Diez veces más entre chicos que entre chicas

En Catalunya, la radiografía del fenómeno es muy similar. Los datos difundidos esta semana por Salut Pública, a partir de la encuesta de Estudes de ámbito catalán, también apuntan a que el posible juego 'online' problemático alcanza el 5,3% del alumnado de entre 14 y 18 años, la cifra más alta registrada hasta ahora. La situación afecta especialmente a los chicos (9,4%), mientras que entre las chicas se sitúa en el 1,2%. Entre los juegos más frecuentes destacan las apuestas deportivas, los juegos de cartas y la ruleta.

Desde la Unidad de Juego Patológico del Hospital de Bellvitge abundan en este cambio de tendencia. "Las máquinas tragaperras bajan claramente: antes de 2005, todos los pacientes venían por esto –apunta Jiménez–. Aún siguen siendo la puerta de entrada de muchos pacientes, pero es cierto que muchos jóvenes que llegan a la consulta, nativos de la explosión digital, vienen enganchados a los juegos 'online'", cuenta. La mayoría explican que han empezado a jugar con amigos y llegan a esta unidad cuando ya están aislados y con deudas.

Pantallas como telón de fondo

A menudo, el telón de fondo de la adicción al juego 'online' se encuentra el enganche a las pantallas. Un ejemplo: un 34% de los 252 jóvenes que en 2025 atendió el centro Spott de la Diputació de Barcelona –especializado en la prevención y tratamiento de las adicciones en menores de 12 a 21 años– fue por adicción a las pantallas. El 66% restante fue por drogas. De ese 34% de adictos a las pantallas, que representan un total 85 personas, un 14% tenían un diagnóstico de adicción al juego 'online'.

"De momento, notamos un aumento lento en la adicción al juego en jóvenes. Creo que esta lentitud se debe a que hasta que no se agrava la problemática y hay dificultades económicas, pérdidas de trabajo o violencia familiar, no se pide el tratamiento. Estos casos están más ocultos", asegura Gemma García, jefa de la Subsección de Intervención en Drogodependencias de Spott.

Esta psicóloga cree que el aumento de la adicción al juego 'online' entre los jóvenes va de la mano del crecimiento "evidente" de la oferta de juegos de azar. "Las propias características del juego en línea hacen que sea tan adictivo. La herramienta principal es el móvil y este aparato tiene un uso mayoritario o universal en todas las edades", dice la jefa de la Subsección de Intervención en Drogodependencias de Spott. La edad de inicio en el juego 'online' son los 14 o 15 años y esta realidad supone ya una "preocupación sanitaria y social".

Más patología dual

Aunque desde el centro Spott la mayor parte de casos están vinculados a la adicción a las pantallas y a los videojuegos, los especialistas ven cómo la mayor parte de los jóvenes adictos al juego acaban desarrollando una conducta adictiva "grave", a menudo también asociada a una patología dual, la cual se produce cuando coexiste una adicción –en este caso, al juego– y un trastorno mental.

"Esta adicción al juego está asociada en muchos casos a la ansiedad, depresión... Vemos muchos casos de TDAH y trastornos más característicos como impulsividad", precisa esta psicóloga. Cree que esta conducta adictiva es solo "la punta del 'iceberg'" y que la adicción es un "síntoma" de algo más grave.

De fondo, "la desesperanza"

El juego patológico o adicción al juego es esa conducta de juego recurrente y persistente en el tiempo que deteriora todas las áreas de la vida. "La característica más común entre estas personas es "la desesperanza y la pérdida del sentido de la vida", explica el psicólogo Jordi Royo, cofundador y director clínico de Amalgama7. "La novedad no es que el ser humano juegue", afirma el psicólogo, sino que desde la aparición de internet y los smartphones, tenemos un dispositivo en el bolsillo que permite jugar las 24 horas del día.

Por tanto, los factores ambientales juegan un papel muy importante. El juego 'online' es de fácil acceso: gratuito e inmediato. Además, su oferta es también muy amplia y la publicidad juega un factor clave para enganchar a los jóvenes. Los adolescentes se topan a diario con personajes famosos –ídolos para muchos de ellos– que publicitan casinos y casas de apuestas, haciéndolas pasar como una actividad divertida e inofensiva y ofreciendo bonos de bienvenida como incentivo.

Este márketing propaga la creencia entre los jóvenes de que "no solo se lo van a pasar bien, sino que también ganarán", afirma el psicólogo. "El juego 'online' dota a sus usuarios de intimidad, que les permite jugar a cualquier hora y en soledad, sin que nadie juzgue", apunta Royo.

Mayor nivel de estudios

Desde la unidad del juego de Bellvitge, a la que se suele llegar cuando la adicción ya está muy avanzada, se observan cambios en la sociología de la ludopatía. Uno de ellos es el aumento del nivel de estudios de los pacientes. "Si tiempo atrás lo más frecuente eran pacientes con estudios primarios, ahora llegan con estudios secundarios y universitarios", señala Jiménez. Así, el 49,2% de los usuarios han estudiado la ESO; un 26,2% han cursado estudios superiores, y un 24% tiene estudios primarios. "Es un cambio clarísimo: antes todo eran máquinas tragaperras y estudios primarios".

A la consulta, la edad media de acceso son 32 años. Sin embargo, Jiménez arroja luz sobre dinámicas asentadas con anterioridad. Los pacientes suelen ser personas que se inician en el juego mucho antes y que acuden al hospital cuando la situación se les ha ido de las manos. Actualmente, el paciente más joven tiene 18 años, y el mayor, 54. "En apuestas deportivas lo habitual es que empiecen a jugar antes de la edad legal. De hecho, el 37% de nuestros pacientes empiezan a jugar antes de la edad legal", asegura. Lo habitual en las apuestas deportivas, que concentran la adicción entre los usuarios más jóvenes, es que se empiece a jugar "como una actividad normal".

Deudas

Más datos: el 100% de los adictos a las apuestas deportivas 'online' son chicos; el 65% están solteros y el 76% se encuentran activos laboralmente. Significativo es que el 64,6% tiene deudas: el 40%, de menos de 5.000 euros; el 22%, de entre 5.000 y 10.000; el 17%, de entre 10.000 y 30.000, y el 9,8%, de entre 30.000 y 50.000 euros. "Son chicos jóvenes que empiezan su vida con deudas importantes", advierte Jiménez.

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A la vez, los datos de la unidad apuntan a que el 59% fuma; el 59,3% bebe alcohol regularmente y un 26,8% consume cannabis y/o cocaína. "Hay una asociación entre adicciones. Es frecuente ver solapamientos: una adicción al juego y un consumo problemático de sustancias", dice esta psicóloga. En la adicción a otro tipo de juegos, como máquinas tragaperras, casinos o salas de juego, la media de edad asciende a los 40,7 años.