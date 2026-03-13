Sant Pau quiere mejorar el descanso de sus pacientes: "Dos payasos de Pallapupas dirán si hay que apagar las luces o bajar el volumen"

Para la mayoría de los pacientes, dormir en un hospitales sinónimo de no dormir. O, mejor dicho, de no descansar. Es por eso que los sanitarios de turno de noche del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona, han puesto en marcha 'SomNit', una iniciativa humorística, de la mano de Pallapupas, que tiene por objetivo cambiar aquellos hábitos modificables e introducir algunos nuevos que ayuden al descanso de los pacientes y que se enmarca en el Pla Estratègic Més Sant Pau. "El descanso también es salud", defiende el centro sanitario.

La evidencia científica afirma que los trastornos del descanso experimentados durante la hospitalización, como la disminución total del sueño y su mala calidad y el aumento de despertares nocturnos pueden persistir hasta 12 meses después del alta. "'SomNit' surge a raíz de observar a los pacientes hospitalizados, que presentaban problemas a la hora de coger el sueño, descansar... Vimos que la mayoría eran factores relacionados con el entorno hospitalario como los ruidos, las interrupciones nocturnas y las prácticas de los profesionales", explica la supervisora del turno de noche uno, Esther Guerra.

Según el supervisor del turno de noche dos, Ernest Rius, "mejorar el descanso favorece el pronóstico y reduce la estancia hospitalaria". Existen distintos motivos que influyen en la mala calidad del sueño durante el ingreso. Algunos de ellos son inevitables, como el dolor, los efectos de los medicamentos, el estrés psicológico y la ansiedad por problemas de salud. Pero hay otros, sostiene el hospita, que "sí pueden modificarse" y estos son los que los responsables de 'SomNit' han recogido en un decálogo que aspira a convertirse en una guía.

Una de las primeras acciones que llevadas a cabo en el marco de 'SomNit' ha sido con los Pallapupas o payasos de hospital para sensibilizar al equipo de profesionales que trabajan en el turno de noche para destacar la importancia de velar por unas praxis que mejoren el sueño de las personas ingresadas en Sant Pau. En clave de humor, como todas las acciones de los Pallapupas, persigue también sensibilizar a los familiares y a los pacientes de cómo pueden contribuir a un ambiente relajado durante la noche.

Con mucho humor

"Hemos transformado este reto de promover el sueño en todo el Hospital de Sant Pau desde la vertiente artística, aportando una dosis de humor. Hemos convertido a estos dos payasos en dos 'dormidores profesionales' que vienen a auditar cuáles son los mejores sitios para dormir y ver si es necesario apagar las luces o bajar el volumen", explica Jordi Solé, director artístico de los Pallapupas.

La iniciativa 'SomNit' incluye diversos materiales informativos, como 'flyers' y pósteres para profesionales de Sant Pau, y vinilos en las habitaciones para los pacientes y sus acompañantes. También, un decálogo con 10 consejos para mejorar el descanso de las personas ingresadas.

El Campus d'Aprenentatge junto con profesionales asistenciales de Sant Pau también ha puesto en marcha una nueva formación en línea dirigida a los profesionales del turno de noche. Es una micropíldora formativa, con una duración de dos horas y accesible desde dispositivos móviles, orientada a enfermería, TCAI y adjuntos del hospital.

El objetivo es favorecer la optimización y calidad del descanso nocturno de los pacientes hospitalizados en Sant Pau mediante el control ambiental, la promoción de la comodidad física, la adecuada planificación y gestión de los cuidados, el apoyo emocional y psicológico y el fomento de los hábitos saludables del sueño.