Un corredor aéreo con drones enviará bolsas de sangre y material médico entre el Hospital del Pallars y el Arnau de Vilanova

Catalunya pondrá en marcha a partir del verano un servicio regular de transporte sanitario con drones entre el Hospital Comarcal del Pallars, en Tremp, y el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. El objetivo es mejorar los tiempos de respuesta y la equidad territorial en el envío de bolsas de sangre, otros tipos de muestras biológicas, fármacos y material médico de pequeñas dimensiones a zonas rurales y de montaña. Si la ruta en carretera dura unos 75 minutos, la de este corredor aéreo, que permite conectar áreas de muy difícil acceso, será de entre 40 y 45.

Este proyecto está liderado por la Conselleria de la Presidència —a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)—, así como por la Conselleria de Salut —a través de la Fundació TIC Salut i Social—. El futuro corredor aéreo se ha anunciado este viernes en el Hospital del Pallars, durante la jornada de presentación del informe 'Integración de drones en el sistema de salud: zonas clave para el despliegue territorial'.

El Govern quiere abrir otras dos rutas que conecten las poblaciones de Tremp, Sort y Vielha y sus distintos hospitales y CAP

Según ha dicho la consellera de Salut, Olga Pané, el transporte de material sanitario mediante drones "no solo mejora los tiempos de desplazamiento, sino también la calidad con la que llegan las muestras biológicas, porque al evitar el traqueteo de las carreteras sufren menos deterioro".

Además, este sistema permite una "reducción de casi el 98%" de las emisiones de gases de efecto invernadero. "Mejora mucho la conectividad en el ámbito rural, donde tenemos pequeños consultorios con muchas dificultades de transporte por carretera", ha dicho este viernes Pané desde Tremp. "Es una tecnología que no entiende de horarios: puede funcionar por la mañana, por la tarde o por la noche", ha añadido. En Catalunya este es el primer corredor de este tipo y uno de los "proyectos pioneros en zonas rurales en España".

10 zonas estratégicas

Este informe del Govern ha identificado 10 zonas estratégicas con 15 hospitales en los que se considera factible desplegar rutas de logística sanitaria a corto y medio plazo, entre las que se encuentran las regiones sanitarias Lleida y Alt Pirineu i Aran. Es precisamente en esta donde se desplegará esta primera ruta. El Govern quiere abrir próximamente otras dos nuevas rutas que conecten las poblaciones de Tremp, Sort y Vielha y sus distintos centros asistenciales, como hospitales y centros de atención primaria (CAP).

El dron del corredor aéreo sanitario. / GOVERN

El proyecto del corredor aéreo entre Lleida y Tremp ya ha consolidado la primera fase técnica y de seguridad. El Govern está tramitando con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) la autorización avanzada que permitirá abrir rutas regulares con todas las garantías. Según ha recalcado Pané, "en invierno, cuando las carreteras pueden quedar cortadas por nieve, los drones pueden garantizar el transporte de material sanitario". "También pueden ayudar en urgencias y emergencias en lugares de muy difícil acceso", ha dicho la consellera.

A partir de verano

Cuando se obtenga la autorización, prevista a partir del verano, se iniciarán los primeros vuelos del dron, con una duración de entre 40 y 45 minutos frente a los cerca de 75 minutos que implica la ruta convencional por carretera. Será un servicio regular que, al mismo tiempo, permitirá realizar vuelos no programados y peticiones a demanda.

Este servicio regular permitirá, al mismo tiempo, realizar vuelos no programados y peticiones a demanda

Además de la inminente ruta Lleida-Tremp, la región sanitaria Alt Pirineu i Aran estudia establecer próximamente nuevos corredores de drones para el transporte de muestras biológicas, fármacos y equipamiento sanitario entre Tremp, Sort y Vielha.

Un dron sale de Tremp camino del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. / GOVERN

Experiencias de drones en salud

Desde 2023, la Generalitat ha evaluado el potencial de los drones para transformar la logística sanitaria mediante dos pruebas piloto en la Garrotxa y en la región sanitaria Metropolitana Nord. Los resultados confirmaron la viabilidad técnica y asistencial del modelo, con una reducción de los tiempos de transporte superior al 70% y un descenso del 98% en las emisiones de CO2.

También se ha constatado una mejora de la calidad clínica de las muestras. En la Garrotxa se observó una disminución de la degradación de las muestras (hemólisis, que provoca la destrucción de los glóbulos rojos en sangre) de aproximadamente el 50% y en el área metropolitana las muestras llegaron en condiciones óptimas.