Los oftalmólogos advierten de que solo la mitad de los pacientes con glaucoma saben que tienen la enfermedad

El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. La enfermedad afecta aproximadamente a un millón de españoles, un 3% de la población. El problema, advierten los oftalmólogos, es que se calcula que solo la mitad de los pacientes con glaucoma saben que lo padecen y esto es porque no produce síntomas.

La pérdida de visión que ocurre en estadios precoces suele ser periférica, sin afectar a la visión central, lo que hace que a los pacientes les resulte muy difícil de detectar. Pese a su impacto, se quejan los oftalmólogos, la enfermedad "siendo una de las grandes olvidadas en términos de inversión, campañas de concienciación y programas de detección precoz".

En el Día Mundial del Glaucoma, que se celebra cada 12 de marzo, la Sociedad Española de Oftalmología explica que es una enfermedad crónica del nervio óptico (que actúa como conductor de la información desde el ojo hasta el cerebro) irreversible que puede deberse a varias causas y cuyo factor de riesgo más importante es la presión intraocular (PIO) elevada. En cambio, aclaran los especialistas, se habla de hipertensión ocular cuando únicamente la PIO esta elevada, sin defecto en el nervio óptico.

Consecuencias sanitarias

Se estima que los pacientes con glaucoma pueden presentar hasta un 20% de ceguera legal en un ojo al final de la vida y alrededor de un 10% ceguera legal bilateral, lo que repercute directamente en su autonomía y calidad de vida. Constituye una importante causa de discapacidad visual y de gasto social directo e indirecto, derivado de la atención sanitaria, la pérdida de autonomía y la necesidad de cuidados. Lo positivo: con un diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado, se logra evitar la ceguera en más del 90% de los casos.

Asimismo, los especialistas advierten de que la prevalencia aumentará en los próximos años debido al envejecimiento de la población, lo que refuerza la necesidad de impulsar medidas de prevención y diagnóstico temprano. Porque, añaden los médicos, los estudios genéticos parecen indicar que el glaucoma tiene un importante componente hereditario. El riesgo de padecerlo puede ser 10 veces más alto entre los individuos cuyos hermanos tienen la dolencia.

Actualmente, no existe cura para esta enfermedad e insisten: un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pueden ayudar a retrasar su progresión. Las diferentes alternativas tienen el mismo objetivo: lograr disminuir la presión ocular, para evitar el daño que la presión hace en el nervio óptico y por evitar que se siga perdiendo vista. El diagnóstico precoz, que recomiendan a partir de los 50 años, solo puede hacerse a través de una exploración oftalmológica completa.