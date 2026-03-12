'El Chojin' rapea por la salud renal: "Hay problemas que parece que no existen hasta que no pasan cerca de ti"

No es la primera vez que Domingo Antonio Edjang Moreno, 'El Chojin' (Torrejón de Ardoz, Madrid, 1977), uno de los raperos más conocidos y veteranos de España, se moja por una buena causa. Lleva más 25 años de trayectoria dando voz al compromiso social. Lo considera, casi, una obligación dice en entrevista con EL PERIÓDICO. Esta vez se ha implicado en la campaña por el Día Mundial del Riñón (se celebra este 12 de marzo), para crear conciencia sobre la prevención de la enfermedad renal crónica (ERC), uno de los grandes retos de salud pública. Un tema que le toca muy de cerca tras lo vivido junto a su hermana pequeña, Mónica, que, hace una década tuvo un fallo renal total. "Me cuesta rememorarlo", confiesa.

Su mensaje, en esta campaña, es que cuidar los riñones es fundamental. ¿Cuál fue su experiencia?

A veces, hay problemas que parece que no existen hasta que no pasan cerca de ti. En mi caso fue con mi hermana pequeña. Tuvo un fallo renal total. Llegué a casa de mis padres y mi madre me dijo que no contestaba el teléfono. Así que fuimos mi madre y yo para allá, abrimos y nos la encontrábamos tirada en la cama, como muerta. No reaccionaba. Fue muy dramático porque la tuve que cargar, llevarla al hospital y entrar en urgencias pidiendo ayuda. Fueron unos días muy malos. Estuvimos a punto de perderla más de una vez. Es lo más traumático que ha pasado en mi vida. Estábamos muy unidos y encontrártela así...

¿Consiguió recuperarse?

Afortunadamente, consiguió salir. Tuvo varios problemas. Le pasó un poco de todo. Los médicos no eran en absoluto optimistas. En principio, tenía necesidad de diálisis para el resto de su vida. Su fallo renal venía de una enfermedad rara autoinmune que atacó sus riñones. Pero, por magia, han conseguido que la función de su riñón esté por encima del 30% (esta etapa indica un daño renal moderado) y ya no necesita diálisis. Ahora, hace una vida prácticamente normal; evidentemente con mucha medicación, pero es perfectamente funcional. Aquello le sucedió con treinta y pocos años. De repente, vio como su vida estuvo a punto de acabar y que iba a estar, en principio, condicionada para siempre. Porque tenía que hacerse diálisis todos los días, la función renal ya había bajado a cero. Si no lo ves, te cuesta entender la importancia de la función renal.

Además, esta es una enfermedad que avanza en silencio.

Cuando se pusieron en contacto conmigo para meterme en esto (la campaña) y darle un poquito de difusión, en cierto modo me sentía fuera de lugar porque es cierto que lo he vivido en primera persona, pero no he sido yo el enfermo. Se entiende que efectivamente, claro, el que sufre la enfermedad es la persona doliente, pero también lo somos los que estamos a su alrededor. Tengo la autoridad para poder hablar del tema y utilizar el pequeño altavoz que pueda tener para, sobre todo, incidir en la parte de la prevención, en tener unas costumbres saludables. Luego, también, en la parte de la detección. Si vamos regularmente, a partir de cierta edad, a hacernos revisiones, es mucho más fácil atajar un problema de salud grave. Esta experiencia me marcó al punto de que me sirvió para escribir uno de mis temas más populares, 'El mundo sigue girando'.

A veces, esa prevención deseable choca con la saturación de la sanidad pública

Hemos tenido la suerte de gozar de una sanidad pública universal y gratuita bastante eficiente durante toda nuestra vida y, en los últimos años, se nos está cayendo encima. No voy a decirle a nuestros ministros en qué se tienen que gastar el dinero. Pero sí sé que hay un orden de prioridades como la salud. Nada funciona si tu cuerpo no funciona, si tu cabeza no funciona. No hay nada antes que la sanidad. Me da igual la rotonda que me pongas. Prefiero que haya una máquina de diálisis en el hospital, que haya más médicos o enfermeras contratadas, que sea más fácil pedir una cita o que la cita se dé en tiempo prudencial.

Usted siempre está involucrado en muchas causas, como despertar la conciencia sobre la salud mental

Creo que servir es un verbo superimportante que no hemos usado nunca. Servir se relaciona con una deshonra y yo lo veo exactamente al revés. El objetivo más elevado que podemos tener como personas es el de servir a la gente de nuestro alrededor. Si eres capaz de proporcionar información o encender una pequeña lucecita en la cabeza de alguien, como en esta campaña, pues te sientes maravillosamente bien.