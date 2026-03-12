Los alumnos catalanes de 14 a 18 años fuman y beben menos, pero participan más en juegos de apuestas

Tabaco, alcohol y los juegos de apuestas 'online' son las principales conductas adictivas entre los alumnos catalanes de 14 y 18 años, según cifras hechas públicas este jueves con la Sibdirecció General d'Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques de la Secretaria de Salut Pública. "El alcohol continúa siendo la sustancia más consumida: más de la mitad de estudiantes consumieron de manera habitual el último mes. En general hay una tendencia en la disminución de algunos consumos, principalmente cannabis", ha señalado Luisa Conejos, subdirectora general d'Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques.

Sin embargo, "baja el consumo problemático de alcohol", así como el consumo de tabaco, pese a que las prevalencias de consumo tanto de alcohol como de tabaco son "muy importantes". "Y vemos un aumento de las conductas de riesgo en el contexto digital", ha precisado Conejos. Preocupa el juego presencial en menores de edad, que en principio no pueden legalmente acceder a ello: un 17% de los estudiantes manifiesta haber participado en ellos durante el último año. Si la adicción a los juegos de apuestas 'online' es más común en chicos, el consumo de hipnosedantes lo es en chicas. Además, también se reduce el consumo de la pornografía.

Salut Pública ha hecho públicos los resultados correspondientes en Catalunya de la última Enquesta sobre l'Ús de Drogues en l'Ensenyament Secundari (Estudes), realizado en 2025 en una muestra de más de 2.500 de entre 14 y 18 años. Los datos de esta encuesta van en la línea con las tendencias observadas en años anteriores y parecen apuntar hacia un "posible cambio de patrón" en los consumos y usos de las generaciones más jóvenes. Aun así, Conejos ha dicho que no está todavía claro que las adicciones comportamentales (como las de los juegos de apuestas) estén sustituyendo a las de sustancias. "Hemos de ir viendo. Son tendencias y hay que estudiarlo", ha explicado.

Baja el tabaco

Los datos muestran una reducción importante del consumo de tabaco. Un 21% de los estudiantes había fumado en el último año y un 3,5% lo hacía diariamente (en 2006 estos valores se situaban en el 39,8% y el 15,8%, respectivamente). A pesar de esta tendencia descendente, el consumo de tabaco durante la adolescencia sigue representando un importante problema de salud pública. En paralelo, el uso de cigarrillos electrónicos se mantiene en niveles elevados y similares a los de 2023: en 2025, un 24,5% de los estudiantes los había utilizado al menos una vez durante el último mes.

En cuanto al alcohol, esta sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida entre los jóvenes. Aun así, las prevalencias muestran una tendencia estable de descenso a lo largo del tiempo, tanto en la prevalencia general como en los patrones de consumo de mayor riesgo. En 2025, el 51% de los estudiantes lo había consumido durante el último mes, lo que evidencia la elevada accesibilidad de esta sustancia entre los menores de 18 años.

Por otra parte, los porcentajes de estudiantes que se habían emborrachado o que habían realizado consumos intensivos de alcohol durante el último mes son muy altos, aunque han alcanzado los valores más bajos desde el año 2000. En concreto, en 2006 el 25% de los estudiantes se había emborrachado en el último mes y el 47,1% había realizado consumo intensivo, mientras que en 2025 estas prevalencias se sitúan en el 17,4% y el 21,5%, respectivamente.

Cannabis e hipnosedantes

Además, el consumo de cannabis ha ido disminuyendo de manera relevante en los últimos años. El 16,2% del alumnado lo había consumido en el último año, lo que supone una reducción de 22,8 puntos porcentuales respecto a 2006 (39%). También bajan la prevalencia de consumo durante el último mes y el consumo diario.

En lo que respecta a los hipnosedantes, se observa una ligera disminución del consumo después de haber alcanzado los valores máximos en 2023. Aun así, en 2025 un 6,4% de las chicas y un 3,2% de los chicos los consumían diariamente. Cuando se analiza el consumo de hipnosedantes sin receta médica, las prevalencias son del 2,9% en las chicas y del 1% en los chicos.

Redes sociales

El alumnado de Catalunya pasa de media conectado a internet por ocio 4,8 horas diarias entre semana y 6,7 horas el fin de semana, sin diferencias en función del género. Por primera vez, la encuesta analiza de manera específica el uso de las redes sociales. Las chicas declaran dedicarles más tiempo que los chicos, especialmente los fines de semana, cuando un 40,4% asegura pasar en ellas más de seis horas al día, frente al 29,7% de los chicos. A pesar de ello, el posible uso problemático de las redes sociales se sitúa en el 15,7% del conjunto del alumnado, sin diferencias significativas por género.

El uso de videojuegos sigue siendo una práctica ampliamente extendida entre el alumnado, con una prevalencia del 84,9%. El uso es casi universal entre los chicos (97%), mientras que entre las chicas se sitúa en el 72,8%, aunque en este grupo se observa un ligero aumento respecto a la edición anterior.

La participación en juegos de apuestas entre el alumnado de secundaria sigue aumentando y mantiene una marcada brecha de género. Un 17% de los estudiantes participó en juegos de apuestas presenciales durante el último año, con una prevalencia mucho más elevada entre los chicos (24,5%) que entre las chicas (10,2%). En el caso del juego 'online', un 12% del alumnado participó al menos una vez, porcentaje que se eleva hasta el 19,4% entre los chicos y se reduce al 4,4% entre las chicas.

Apuestas deportivas

Entre los juegos más frecuentes entre los estudiantes destacan las apuestas deportivas, los juegos de cartas con dinero y la ruleta y, en todos los casos, el uso fue mucho más habitual en chicos que en chicas. El posible juego problemático alcanza el 5,3% del alumnado, la cifra más alta registrada hasta ahora. Esta situación afecta especialmente a los chicos (9,4%), mientras que entre las chicas se sitúa en el 1,2%.

La visualización de pornografía entre el alumnado baja respecto a la encuesta anterior. Si en 2023 un 43,9% de los estudiantes de entre 14 y 18 años la había consumido en los últimos 30 días, en 2025 esta cifra se sitúa en el 35,8%. A pesar del descenso global, persisten grandes diferencias de género: un 56,4% de los chicos y un 15,1% de las chicas afirman haberla visto durante el último mes.