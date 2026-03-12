Alertan a los pacientes con diabetes de posibles estafas en anuncios de glucómetros: "El producto que finalmente llega es falso"

La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha recomendado a las personas con diabetes, cerca de seis millones en España,"extremar las precauciones" antes de realizar cualquier compra online de productos sanitarios para la dolencia, especialmente de aquellos que se anuncian como 'glucómetros no invasivos'. La entidad aclara que no existe ningún 'glucómetro no invasivo' aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) como único método seguro de medición de glucosa para las personas con diabetes. Su uso debe ser siempre complementario al prescrito por el profesional sanitario.

Según las diferentes quejas y denuncias de usuarios a las que FEDE ha podido tener acceso, en los últimos tiempos han proliferado un modelo de página web falsa, destinada a la venta online de supuestos glucómetros. En algunas ocasiones, estas páginas se hacen pasar por marcas de tecnología sanitaria conocidas, con el objetivo de engañar al usuario. En estos casos, el producto que finalmente llega es falso, generalmente un oxímetro no apto para medir la glucosa.

Consejos

Desde la entidad recomiendan a las personas con diabetes adoptar algunas medidas de seguridad antes de adquirir cualquier producto sanitario de forma online. Primero, inspeccionar la página web, atendiendo "a cualquier incongruencia que haga sospechar de una posible estafa". Por ejemplo, si el domicilio fiscal de la empresa que figura en la web no se corresponde con ninguna sede corporativa real o si la URL no está alojada dentro del sitio oficial de la empresa a la que dice pertenecer, "deben saltar las alarmas sobre si detrás de la venta hay un proveedor o fabricante real".

Además, recomienda consultar siempre con un profesional sanitario de referencia antes de adquirir cualquier producto sanitario. "Más allá de que la página web sea real o no, es necesario que un médico supervise los métodos de medición de la glucemia que va a tener un paciente en función de su necesidad de insulina y su control glucémico.

Investigación

FEDE también sugiere acudir a la asociación de pacientes más cercana. "Las entidades de pacientes están ahí para asesorar y acompañar a las personas con diabetes en cualquier duda o inquietud que puedan tener, así como para proteger contra la desinformación", señala.

Por su parte, la entidad ya se ha comprometido "a investigar y a tomar medidas para proteger a los pacientes de campañas de desinformación que puedan afectar a su seguridad". Tal y como asegura Juantxo Remón, presidente en funciones de FEDE seguirán trabajando "para poner fin a este tipo de campañas, en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, fabricantes de tecnología sanitaria y agencias de verificación".